Frank Leboeuf Arsenalni Angliya chempionligining asosiy favoriti deb atadi
Frenk Leboeuf Arsenalni 2026–2027-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasi chempionligini saqlab qolishga qodir asosiy da'vogar deb hisoblamoqda. U Mikel Arteta jamoasi raqiblarida yetishmaydigan barqarorlik va aniq ustunlikka ega ekanini ta'kidladi. Arsenal tarkibni Bruno Gimaraes, Xristos Tsolis va Illan Melye bilan kuchaytirdi, shuningdek, Vinisius Junior bilan kelishuv amalga oshmagach, Kenan Yildiz transferi ustida ishlamoqda.
Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi va jahon chempioni Frenk Leboeuf Londonning Arsenal klubini 2026–2027-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasi g‘olibligini saqlab qolishga qodir bo‘lgan asosiy da’vogar deb hisoblamoqda. Uning fikricha, Mikel Arteta jamoasi raqiblarida yetishmaydigan barqarorlik va aniq ustunlikka ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Arsenal o‘tgan mavsumdagi chempionlik unvonini munosib himoya qilish maqsadida tarkibni yanada kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Klub rahbariyati transfer oynasi vaqtida Bruno Gimaraes, Xristos Tsolis va Illan Melyeni o‘z safiga qo‘shib ulgurdi.
Transfer bozori va tarkibdagi o‘zgarishlarShuningdek, La Stampa nashrining tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, Vinisius Junior bilan ehtimoliy kelishuv barbod bo‘lganidan so‘ng, “to‘pchilar” hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun Yuventus hujumchisi Kenan Yildiz transferi ustida ham ish olib bormoqda.
ESPN telekanaliga bergan intervyusida Frenk Leboeuf o‘z qarashlarini quyidagicha izohladi: «Sababi shundaki, boshqa raqiblar o‘z kelajagini to‘liq tasavvur qila olmayapti. Arsenal esa aniq maqsadlarga ega va ular hozirgi tarkibi bilan boshqalardan ustun kelishini biladi».
Himoya chizig‘i va William Salibaning o‘rniSobiq futbolchi himoya markazidagi muvozanatga alohida to‘xtalib o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, yangi kelgan futbolchilar zaxirada muhim raqobatni ta’minlasa-da, William Saliba va Gabriel Magalhaes juftligini almashtirib bo‘lmaydi.
«Agar menda Gabriel Magalhaes va Saliba bo‘lsa, o‘zimni boshqalardan kuchliroq his qilgan bo‘lardim. Agar men Arsenal muxlisi bo‘lganimda, xavotirga o‘rin qoldirmagan bo‘lardim», — deya qo‘shimcha qildi Leboeuf.
Ma’lumot o‘rnida, Arsenal jamoasi 2026–2027-yilgi mavsumdagi yurishini 21-avgust, juma kuni o‘z maydonida Premyer-ligaga yo‘llanma olgan Koventri Siti jamoasiga qarshi bahs bilan boshlaydi.
…