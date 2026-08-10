Frank Leboeuf Arsenalni Angliya chempionligining asosiy favoriti deb atadi

·40·Sport
Frank Leboeuf Arsenalni Angliya chempionligining asosiy favoriti deb atadi
Qisqacha

Frenk Leboeuf Arsenalni 2026–2027-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasi chempionligini saqlab qolishga qodir asosiy da'vogar deb hisoblamoqda. U Mikel Arteta jamoasi raqiblarida yetishmaydigan barqarorlik va aniq ustunlikka ega ekanini ta'kidladi. Arsenal tarkibni Bruno Gimaraes, Xristos Tsolis va Illan Melye bilan kuchaytirdi, shuningdek, Vinisius Junior bilan kelishuv amalga oshmagach, Kenan Yildiz transferi ustida ishlamoqda.

Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi va jahon chempioni Frenk Leboeuf Londonning Arsenal klubini 2026–2027-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasi g‘olibligini saqlab qolishga qodir bo‘lgan asosiy da’vogar deb hisoblamoqda. Uning fikricha, Mikel Arteta jamoasi raqiblarida yetishmaydigan barqarorlik va aniq ustunlikka ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Arsenal o‘tgan mavsumdagi chempionlik unvonini munosib himoya qilish maqsadida tarkibni yanada kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Klub rahbariyati transfer oynasi vaqtida Bruno Gimaraes, Xristos Tsolis va Illan Melyeni o‘z safiga qo‘shib ulgurdi.

Transfer bozori va tarkibdagi o‘zgarishlar

Shuningdek, La Stampa nashrining tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, Vinisius Junior bilan ehtimoliy kelishuv barbod bo‘lganidan so‘ng, “to‘pchilar” hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun Yuventus hujumchisi Kenan Yildiz transferi ustida ham ish olib bormoqda.

ESPN telekanaliga bergan intervyusida Frenk Leboeuf o‘z qarashlarini quyidagicha izohladi: «Sababi shundaki, boshqa raqiblar o‘z kelajagini to‘liq tasavvur qila olmayapti. Arsenal esa aniq maqsadlarga ega va ular hozirgi tarkibi bilan boshqalardan ustun kelishini biladi».

Himoya chizig‘i va William Salibaning o‘rni

Sobiq futbolchi himoya markazidagi muvozanatga alohida to‘xtalib o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, yangi kelgan futbolchilar zaxirada muhim raqobatni ta’minlasa-da, William Saliba va Gabriel Magalhaes juftligini almashtirib bo‘lmaydi.

«Agar menda Gabriel Magalhaes va Saliba bo‘lsa, o‘zimni boshqalardan kuchliroq his qilgan bo‘lardim. Agar men Arsenal muxlisi bo‘lganimda, xavotirga o‘rin qoldirmagan bo‘lardim», — deya qo‘shimcha qildi Leboeuf.

Ma’lumot o‘rnida, Arsenal jamoasi 2026–2027-yilgi mavsumdagi yurishini 21-avgust, juma kuni o‘z maydonida Premyer-ligaga yo‘llanma olgan Koventri Siti jamoasiga qarshi bahs bilan boshlaydi.

ArsenalFrank LeboeufMikel ArtetaPremier-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)