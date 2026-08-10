Mikel Arteta Dortmund klubi bilan o‘yindan so‘ng bayonot berdi

·66·Sport
Mikel Arteta Dortmund klubi bilan o‘yindan so‘ng bayonot berdi
Qisqacha

Mikel Arteta Emirates Cup doirasida «Borussiya»ga 2:3 hisobida yutqazilgach, mag'lubiyat og'riqli bo'lganini va jamoa holatini zudlik bilan yaxshilash zarurligini aytdi. U ayrim futbolchilarga ko'proq o'yin daqiqalari va maydon ritmi kerakligini, ko'plab futbolchilar hali safga qaytmaganini ta'kidladi. Arteta so'nggi o'yinlarda o'tkazib yuborilgan jo'n va yomon gollar, yakkakurashlar hamda maydondagi kurashlardan keyingi vaziyatlarda yo'l qo'yilgan xatolarni qayd etdi.

Londonning «Arsenal» klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Emirates Cup musobaqasi doirasida Dortmundning «Borussiya» klubiga qarshi kechgan o‘yindagi (2:3) mag‘lubiyatdan so‘ng o‘z fikr-mulohazalarini bildirib o‘tdi.

Ispaniyalik mutaxassis jamoaning hozirgi holati, yo‘l qo‘yilayotgan xatolar va oldinda turgan vazifalar haqida ochiq-odin gapirdi.

«Garchi o‘rtoqlik o‘yini bo‘lsa-da, mag‘lubiyat og‘riqli»

Mikel Arteta mag‘lubiyatni bahonalarsiz qabul qilgan holda, jamoada hali qilinishi kerak bo‘lgan ishlar ko‘pligini ta’kidladi:

«Mag‘lub bo‘ldik, bu, albatta, bizni xursand qilmaydi. Vaziyatni zudlik bilan yaxshilashimiz kerakligi aniq. Ayrim futbolchilarimizga ko‘proq o‘yin daqiqalari va maydon ritmi zarur, ushbu bahs ular uchun shu jihatdan juda foydali bo‘ldi.

Garchi bu rasmiy maqomdagi o‘yin bo‘lmasa-da, har qanday mag‘lubiyat og‘riqli bo‘lishi kerak. Ammo biz ayni paytda qaysi nuqtada ekanimizni yaxshi tushunib turibmiz. Hali ko‘plab futbolchilarimiz safga qaytmagani, ayrimlari esa yetarlicha mashg‘ulot o‘tkazishga ulgarmagani ayon. Shuning uchun ba’zida bunday mag‘lubiyatlarga uchrash ham foydali», — dedi Arteta.

Xatolar va jamoaviy mas’uliyat

«Arsenal» ustozi so‘nggi o‘yinlarda o‘tkazib yuborilayotgan gollar va himoya chizig‘idagi kamchiliklarga ham to‘xtalib o‘tdi:

«Bir necha kun oldin ham jo‘n va yomon gollarni o‘tkazib yuborgandik, bugun ham aynan shu holat takrorlandi. Ayniqsa, yakkakurashlar va maydondagi kurashlardan keyingi vaziyatlarda xatolarga yo‘l qo‘ydik. Ammo bu umumiy jamoaviy javobgarlikdir.

Shuning uchun qo‘limizda bor bo‘lgan futbolchilar bilan birgalikda o‘sishimiz va kamchiliklarni bartaraf etishimiz kerak. Biz o‘yinimizni yaxshilashni xohlaymiz va albatta bunga erishamiz», — deya Artetaning so‘zlarini keltirmoqda Sky Sports nashri.

Mikel ArtetaArsenalBorussia DortmundLondonSky Sports
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)