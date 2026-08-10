Messi va Argentina terma jamoasi JCH-2026da qanday xavfdan omon qolgan?
Lionel Messi va Argentina terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida bir nechta jiddiy xavfsizlik tahdidlariga duch kelgan. Politsiyaga noma'lum shaxs stadionga portlovchi qurilma olib kirib, argentinalik yulduzga suiqasd uyushtirmoqchi ekani haqida xabar kelib tushgan. Shundan so'ng arena va uning atrofini tekshirish uchun sapyorlar brigadasi hamda kinologlar safarbar etilib, stadiondagi nazorat va Messi muhofazasi kuchaytirilgan.
Argentina terma jamoasi sardori va futbol afsonasi Lionel Messi 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida bir nechta jiddiy xavfsizlik tahdidlariga duch kelgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda politsiya hujjatlarining sizib chiqishiga tayanib «Diario AS» nashri xabar tarqatdi.
Sizib chiqqan maxfiy ma’lumotlar Jahon chempionati vaqtida politsiya va xavfsizlik xizmatlari qanchalik favqulodda rejimda ishlaganini ochiqladi.
Stadionga bomba bilan kirish tahdidi
Manba xabariga ko‘ra, politsiyaga kelib tushgan xabarlarning birida noma’lum shaxs stadionga portlovchi qurilma bilan kirib, argentinalik yulduzga qarshi suiqasd uyushtirmoqchi ekanini ta’kidlagan.
Huquq-tartibot organlari ushbu signalga o‘ta jiddiy va tezkor munosabat bildirishgan:
Favqulodda tekshiruv: Arena va uning yon-atrofidagi butun hududni ko‘zdan kechirish uchun maxsus sapyorlar brigadasi hamda kinologlar xizmati safarbar etilgan.
Xavfsizlik choralari: Stadionga kirish-chiqish nazorati va Messi atrofidagi muhofaza keskin kuchaytirilgan.
Baxtga ora, qayd etilgan tahdidlarning hech biri amalga oshmadi va musobaqa hech qanday ko‘ngilsizliklarsiz, tinch-omon yakunlandi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…