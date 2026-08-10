BMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiri
BMW E46 avlodiga mansub M3 Touring universal kuzovli sport avtomobilini rasman seriyali ishlab chiqarmagan. BMW kompaniyasi 2000-yilda ushbu modelning maxsus dizayn konsepsiyasini yaratgan, biroq rahbariyat uni ommaviy ishlab chiqarishga yo'naltirmaslikka qaror qilgan va avtomobil bir martalik namuna bo'lib qolgan. E46 M3 Touring ishlab chiqarilganida, u yuqori tezlik va kundalik foydalanish qulayligini birlashtirgan ideal tanlovga aylanishi mumkin edi.
Avtomobil olamida shunday afsonaviy modellar borki, ular konveyrga chiqmagan boʻlsa-da, muxlislar qalbidan chuqur joy olgan. Ixbt.com nashrining yozishicha, shunday mashinalardan biri BMW M3 Touring talqini hisoblanadi. Nemis avtoGiganti E46 avlodiga mansub ushbu universal kuzovli sport avtomobilini rasman seriyali ishlab chiqarishga kiritmagan. Biroq, agar kompaniya bu qadamni tashlaganida, natija aynan mana shunday mukammal koʻrinishga ega boʻlar edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mazkur taxminlar shunchaki muxlislarning xayoliy oʻylari emas. BMW kompaniyasining oʻzi 2000-yilda maxsus dizayn konsepsiyasini ishlab chiqqan boʻlib, u aynan shunday koʻrinishga ega edi. Shunga qaramay, rahbariyat oʻsha davrda loyihani ommaviy ishlab chiqarishga yoʻnaltirmaslikka qaror qilgan va bu avtomobil faqatgina bir martalik namuna sifatida tarixda qolgan.
Afsonaviy dizayn va imkoniyatlarE46 avlodidagi BMW M3 oʻz davrining eng muvaffaqiyatli va talabgir sport sedanlaridan biri boʻlgan. Agarda uning Touring, yaʼni universal versiyasi ham konveyr yuzini koʻrganida, amaliylik va yuqori tezlikni sevuvchi haydovchilar uchun ideal tanlovga aylangan boʻlardi. Mutaxassislarning fikricha, bunday kuzov turi avtomobilning kundalik foydalanishdagi qulayliklarini yanada oshirgan boʻlar edi.
Hozirgi kunda avtomobil ixlosmandlari oʻsha davrdagi nostandart gʻoyalarni mustaqil ravishda hayotga tatbiq etib, oʻxshash modifikatsiyalarni yigʻishmoqda. Garchi zavodning oʻzi bu gʻoyadan voz kechgan boʻlsa-da, E46 M3 Touring kontsepsiyasi Bavariya brendi tarixidagi eng qiziqarli va amalga oshmay qolgan loyihalardan biri sifatida esga olinadi.
…