BMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiri

·257·Avto
BMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiri
Qisqacha

BMW E46 avlodiga mansub M3 Touring universal kuzovli sport avtomobilini rasman seriyali ishlab chiqarmagan. BMW kompaniyasi 2000-yilda ushbu modelning maxsus dizayn konsepsiyasini yaratgan, biroq rahbariyat uni ommaviy ishlab chiqarishga yo'naltirmaslikka qaror qilgan va avtomobil bir martalik namuna bo'lib qolgan. E46 M3 Touring ishlab chiqarilganida, u yuqori tezlik va kundalik foydalanish qulayligini birlashtirgan ideal tanlovga aylanishi mumkin edi.

Avtomobil olamida shunday afsonaviy modellar borki, ular konveyrga chiqmagan boʻlsa-da, muxlislar qalbidan chuqur joy olgan. Ixbt.com nashrining yozishicha, shunday mashinalardan biri BMW M3 Touring talqini hisoblanadi. Nemis avtoGiganti E46 avlodiga mansub ushbu universal kuzovli sport avtomobilini rasman seriyali ishlab chiqarishga kiritmagan. Biroq, agar kompaniya bu qadamni tashlaganida, natija aynan mana shunday mukammal koʻrinishga ega boʻlar edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mazkur taxminlar shunchaki muxlislarning xayoliy oʻylari emas. BMW kompaniyasining oʻzi 2000-yilda maxsus dizayn konsepsiyasini ishlab chiqqan boʻlib, u aynan shunday koʻrinishga ega edi. Shunga qaramay, rahbariyat oʻsha davrda loyihani ommaviy ishlab chiqarishga yoʻnaltirmaslikka qaror qilgan va bu avtomobil faqatgina bir martalik namuna sifatida tarixda qolgan.

Afsonaviy dizayn va imkoniyatlar

E46 avlodidagi BMW M3 oʻz davrining eng muvaffaqiyatli va talabgir sport sedanlaridan biri boʻlgan. Agarda uning Touring, yaʼni universal versiyasi ham konveyr yuzini koʻrganida, amaliylik va yuqori tezlikni sevuvchi haydovchilar uchun ideal tanlovga aylangan boʻlardi. Mutaxassislarning fikricha, bunday kuzov turi avtomobilning kundalik foydalanishdagi qulayliklarini yanada oshirgan boʻlar edi.

Hozirgi kunda avtomobil ixlosmandlari oʻsha davrdagi nostandart gʻoyalarni mustaqil ravishda hayotga tatbiq etib, oʻxshash modifikatsiyalarni yigʻishmoqda. Garchi zavodning oʻzi bu gʻoyadan voz kechgan boʻlsa-da, E46 M3 Touring kontsepsiyasi Bavariya brendi tarixidagi eng qiziqarli va amalga oshmay qolgan loyihalardan biri sifatida esga olinadi.

BMWM3 TouringE46AvtomobilYangiliklariKonsepsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBritaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBugun, 18:21Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiBugun, 16:54Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinIkkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinBugun, 12:25Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaSeulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:54Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiGeely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiBugun, 08:27Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi