Manchester Siti Ayub Buddi bilan shartnoma shartlarini kelishib oldi
Manchester Siti Lill yarim himoyachisi Ayub Buddi va uning vakillari bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to'liq kelishib oldi. 18 yoshli Marokash terma jamoasi a'zosi 2025–2026-yilgi mavsumda Lill safida Fransiya chempionati va Yevropa ligasida 35 marta asosiy tarkibda maydonga tushdi. Transfer summasi 70 million yevrodan 80 million yevrogacha bo'lishi kutilmoqda, klub esa kelishuvni APLning yangi mavsumi boshlanishidan oldin rasmiylashtirishga intilmoqda.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik kelishuvga yaqin turibdi. Klub Fransiyaning Lill jamoasi iqtidorli yarim himoyachisi Ayub Buddi bilan shartnoma shartlari boʻyicha toʻliq kelishuvga erishdi. Mazkur transfer jamoa bosh murabbiyi Enzo Maresca uchun maydon markazini yangilash va tayanch zonasini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 18 yoshli Marokash terma jamoasi aʼzosi Manchester Siti safiga qoʻshilish istagida va tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Mashhur insayder Fabrizio Romano oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida futbolchi va uning vakillari ingliz klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini toʻliq kelishib olganini tasdiqlagan. Futbolchining oʻzi ham kelishuvni 2027-yilgacha choʻzmasdan, hozroq amalga oshirishni afzal koʻrmoqda.
Yulduzli futbolchining shiddatli yuksalishiAyub Buddining soʻnggi bir yil ichidagi oʻsishi Yevropa futbolida katta shovshuvlarga sabab boʻldi. 2025–2026-yilgi mavsum davomida u Lill asosiy tarkibining ajralmas qismiga aylandi. Yosh yarim himoyachi Fransiya chempionati va Yevropa ligasi bahslarida jami 35 marta asosiy tarkibda maydonga tushib, oʻzining maydonni koʻra olish qobiliyati hamda jismoniy yetukligini namoyish etdi.
Ushbu serqirra oʻyinlar futbolchining xalqaro maydondagi nufuzini ham oshirdi. Ayub Buddi atigi 18 yoshda boʻlishiga qaramay, Marokash terma jamoasi safida Jahon chempionatining beshta uchrashuvida asosiy tarkibda harakat qildi. Bunday yuqori saviyadagi tajriba uning transfer qiymatini keskin oshirib yubordi va Yevropaning grand klublari eʼtiborini tortdi.
Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlarAgar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Manchester Siti yozgi mavsumdagi umumiy xarajatlarini 200 million funt sterlingga yetkazishi mumkin. Eslatib oʻtamiz, klub yozgi transferlar davrida Nottingem Forest yarim himoyachisi Elliot Andersonni 116 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib olgandi.
Dastlab Lill oʻzining asosiy yulduzi uchun 100 million yevro (taxminan 86 million funt sterling) talab qilgan boʻlsa-da, Manchester Siti rahbariyati bu narxni pasaytirishga erishdi. Manbalarga koʻra, yakuniy transfer summasi 70 million yevrodan 80 million yevrogacha boʻlgan qiymatni tashkil etishi kutilmoqda. APLning yangi mavsumi boshlanishiga ikki haftadan kam vaqt qolganda, shaharzodalar ushbu transferni rasmiylashtirishga intilmoqda.
…