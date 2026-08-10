Manchester Siti Ayub Buddi bilan shartnoma shartlarini kelishib oldi

·66·Sport
Manchester Siti Ayub Buddi bilan shartnoma shartlarini kelishib oldi
Qisqacha

Manchester Siti Lill yarim himoyachisi Ayub Buddi va uning vakillari bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to'liq kelishib oldi. 18 yoshli Marokash terma jamoasi a'zosi 2025–2026-yilgi mavsumda Lill safida Fransiya chempionati va Yevropa ligasida 35 marta asosiy tarkibda maydonga tushdi. Transfer summasi 70 million yevrodan 80 million yevrogacha bo'lishi kutilmoqda, klub esa kelishuvni APLning yangi mavsumi boshlanishidan oldin rasmiylashtirishga intilmoqda.

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik kelishuvga yaqin turibdi. Klub Fransiyaning Lill jamoasi iqtidorli yarim himoyachisi Ayub Buddi bilan shartnoma shartlari boʻyicha toʻliq kelishuvga erishdi. Mazkur transfer jamoa bosh murabbiyi Enzo Maresca uchun maydon markazini yangilash va tayanch zonasini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 18 yoshli Marokash terma jamoasi aʼzosi Manchester Siti safiga qoʻshilish istagida va tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Mashhur insayder Fabrizio Romano oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida futbolchi va uning vakillari ingliz klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini toʻliq kelishib olganini tasdiqlagan. Futbolchining oʻzi ham kelishuvni 2027-yilgacha choʻzmasdan, hozroq amalga oshirishni afzal koʻrmoqda.

Yulduzli futbolchining shiddatli yuksalishi

Ayub Buddining soʻnggi bir yil ichidagi oʻsishi Yevropa futbolida katta shovshuvlarga sabab boʻldi. 2025–2026-yilgi mavsum davomida u Lill asosiy tarkibining ajralmas qismiga aylandi. Yosh yarim himoyachi Fransiya chempionati va Yevropa ligasi bahslarida jami 35 marta asosiy tarkibda maydonga tushib, oʻzining maydonni koʻra olish qobiliyati hamda jismoniy yetukligini namoyish etdi.

Ushbu serqirra oʻyinlar futbolchining xalqaro maydondagi nufuzini ham oshirdi. Ayub Buddi atigi 18 yoshda boʻlishiga qaramay, Marokash terma jamoasi safida Jahon chempionatining beshta uchrashuvida asosiy tarkibda harakat qildi. Bunday yuqori saviyadagi tajriba uning transfer qiymatini keskin oshirib yubordi va Yevropaning grand klublari eʼtiborini tortdi.

Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlar

Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Manchester Siti yozgi mavsumdagi umumiy xarajatlarini 200 million funt sterlingga yetkazishi mumkin. Eslatib oʻtamiz, klub yozgi transferlar davrida Nottingem Forest yarim himoyachisi Elliot Andersonni 116 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib olgandi.

Dastlab Lill oʻzining asosiy yulduzi uchun 100 million yevro (taxminan 86 million funt sterling) talab qilgan boʻlsa-da, Manchester Siti rahbariyati bu narxni pasaytirishga erishdi. Manbalarga koʻra, yakuniy transfer summasi 70 million yevrodan 80 million yevrogacha boʻlgan qiymatni tashkil etishi kutilmoqda. APLning yangi mavsumi boshlanishiga ikki haftadan kam vaqt qolganda, shaharzodalar ushbu transferni rasmiylashtirishga intilmoqda.

Manchester SitiAyub BuddiLillAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)