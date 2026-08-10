Harri Keyn Bavariya bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydi

·47·Sport
Harri Keyn Bavariya bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydi
Qisqacha

Harri Keyn Bavariya bilan uzoq muddatli yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralarga kirishadi, klub esa unga yana uch yillik bitim taklif qilishni rejalashtirmoqda. Hozirda 31 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga 12 oy qolgan bo‘lsa-da, u Myunxen klubini tark etish niyatida emas va Angliya Premyer-ligasiga qaytishi ehtimoli kamaygan.

Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn Germaniyaning Bavariya klubidagi kelajagini uzoq yillarga bogʻlashga tayyorlanmoqda. Goal.com xabar berishicha, tajribali hujumchi myunxenliklar safida qolish uchun rasmiy muzokaralarga kirishadi va bu uning Angliya Premyer-ligasiga yoki sobiq jamoasi Tottenxemga qaytish ehtimolini deyarli yoʻqqa chiqaradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 31 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetishiga 12 oy qolgan edi. Biroq soʻnggi xabarlar hujumchining myunxenliklar safini tark etish niyatida emasligini yaqqol koʻrsatmoqda. Mavsumoldi mashgʻulotlariga qaytgan Harri Keyn shu hafta klub rahbariyati bilan yangi bitim shartlarini muhokama qilish uchun muzokara oʻtkazadi.

Yangi shartnoma va kelajak rejalari

The Times nashrining yozishicha, Bavariya klubi oʻz yetakchisiga yana uch yillik shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda. Ushbu bitim futbolchining faoliyatidagi eng yuqori sport formasiga moʻljallangan yillarni toʻliq qamrab olib, u 36 yoshga toʻlishidan bir oy oldin yakuniga yetishi kutilmoqda. Tomonlar yangi mavsum oldidan shartnoma masalasidagi ortiqcha diqqat chalgʻitishlardan qochishni va barcha eʼtiborni ichki hamda xalqaro maydonlardagi gʻalabalarga qaratishni maqsad qilgan.

Avvalroq koʻpchilik mutaxassislar va muxlislar Harri Keyn Germaniyada sovrinlar yutganidan keyin Londonga qaytib, Alan Shirerning Premyer-ligadagi 260 ta golli rekordini yangilashga harakat qiladi, deb taxmin qilishgandi. Hozirda ushbu rekorddan atigi 47 ta gol ortda qolayotgan hujumchi uchun bu marra bir vaqtlar asosiy maqsadlardan biri edi.

Yevropa Chempionlar ligasi ustuvor vazifa

Biroq Germaniyadagi muvaffaqiyatli faoliyat va ketma-ket qoʻlga kiritilgan ikki Bundesliga chempionligi futbolchining ustuvor vazifalarini oʻzgartirib yubordi. Harri Keyn hozirda Premyer-liga rekordidan koʻra Chempionlar ligasi kubogini yutishni ustuvor maqsad deb biladi.

Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2019 yilda Tottenxem tarkibida ushbu nufuzli sovrin finaliga qadar yetib borgan, ammo hal qiluvchi bahsda imkoniyatni boy bergandi. U Bavariyani har mavsum Yevropaning eng kuchli jamoalari qatorida kurash olib borishga kafolat beradigan sanoqli klublardan biri deb hisoblaydi va faoliyatining qolgan qismini Myunxenda davom ettirishga qaror qildi.

Harri KeynBavariyaTottenxemChempionlar ligasiPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)