Harri Keyn Bavariya bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydi
Harri Keyn Bavariya bilan uzoq muddatli yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralarga kirishadi, klub esa unga yana uch yillik bitim taklif qilishni rejalashtirmoqda. Hozirda 31 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga 12 oy qolgan bo‘lsa-da, u Myunxen klubini tark etish niyatida emas va Angliya Premyer-ligasiga qaytishi ehtimoli kamaygan.
Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn Germaniyaning Bavariya klubidagi kelajagini uzoq yillarga bogʻlashga tayyorlanmoqda. Goal.com xabar berishicha, tajribali hujumchi myunxenliklar safida qolish uchun rasmiy muzokaralarga kirishadi va bu uning Angliya Premyer-ligasiga yoki sobiq jamoasi Tottenxemga qaytish ehtimolini deyarli yoʻqqa chiqaradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 31 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetishiga 12 oy qolgan edi. Biroq soʻnggi xabarlar hujumchining myunxenliklar safini tark etish niyatida emasligini yaqqol koʻrsatmoqda. Mavsumoldi mashgʻulotlariga qaytgan Harri Keyn shu hafta klub rahbariyati bilan yangi bitim shartlarini muhokama qilish uchun muzokara oʻtkazadi.
Yangi shartnoma va kelajak rejalariThe Times nashrining yozishicha, Bavariya klubi oʻz yetakchisiga yana uch yillik shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda. Ushbu bitim futbolchining faoliyatidagi eng yuqori sport formasiga moʻljallangan yillarni toʻliq qamrab olib, u 36 yoshga toʻlishidan bir oy oldin yakuniga yetishi kutilmoqda. Tomonlar yangi mavsum oldidan shartnoma masalasidagi ortiqcha diqqat chalgʻitishlardan qochishni va barcha eʼtiborni ichki hamda xalqaro maydonlardagi gʻalabalarga qaratishni maqsad qilgan.
Avvalroq koʻpchilik mutaxassislar va muxlislar Harri Keyn Germaniyada sovrinlar yutganidan keyin Londonga qaytib, Alan Shirerning Premyer-ligadagi 260 ta golli rekordini yangilashga harakat qiladi, deb taxmin qilishgandi. Hozirda ushbu rekorddan atigi 47 ta gol ortda qolayotgan hujumchi uchun bu marra bir vaqtlar asosiy maqsadlardan biri edi.
Yevropa Chempionlar ligasi ustuvor vazifaBiroq Germaniyadagi muvaffaqiyatli faoliyat va ketma-ket qoʻlga kiritilgan ikki Bundesliga chempionligi futbolchining ustuvor vazifalarini oʻzgartirib yubordi. Harri Keyn hozirda Premyer-liga rekordidan koʻra Chempionlar ligasi kubogini yutishni ustuvor maqsad deb biladi.
Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2019 yilda Tottenxem tarkibida ushbu nufuzli sovrin finaliga qadar yetib borgan, ammo hal qiluvchi bahsda imkoniyatni boy bergandi. U Bavariyani har mavsum Yevropaning eng kuchli jamoalari qatorida kurash olib borishga kafolat beradigan sanoqli klublardan biri deb hisoblaydi va faoliyatining qolgan qismini Myunxenda davom ettirishga qaror qildi.
…