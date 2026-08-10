Yuventus va Pari Sen-Jermen transfer bozorida faol muzokaralar olib bormoqda

·54·Sport
Yuventus va Pari Sen-Jermen transfer bozorida faol muzokaralar olib bormoqda
Qisqacha

Yuventus va Pari Sen-Jermen yozgi transfer mavsumida Zion Suzuki hamda Jonatan Devid bo'yicha muzokaralarni faollashtirmoqda. PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki transferi uchun deyarli kelishuvga erishgan, biroq uning Parijda qolishi yoki ijara asosida boshqa jamoaga o'tishi hozircha noma'lum. Yuventus Suzuki ijara asosida yuborilgan taqdirda kurashga qo'shilishi mumkin, ammo klub bu borada yakuniy qarorga kelmagan.

Italiyaning Yuventus hamda Fransiyaning Pari Sen-Jermen klublari yozgi transfer mavsumida oʻzaro aloqalarni yanada faollashtirishi kutilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar faqatgina darvozabon masalasi bilan cheklanib qolmay, hujum chizigʻini kuchaytirishga qaratilgan boshqa muhim kelishuvlarni ham oʻz ichiga olishi mumkin. Bu haqda taniqli sport jurnalisti Fabrisio Romano hamda Corriere dello Sport nashri xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Parij klubi Parma darvozaboni Zion Suzuki transferi borasida deyarli kelishuvga erishgan. Qiymati 35 million yevro atrofida baholanayotgan yaponiyalik posbonning kelajagi hozircha toʻliq hal etilmagan. U Parijda qolib, boshqa bir darvozabon ketishi ortidan asosiy tarkib uchun kurashishi yoki tajriba orttirish uchun ijara asosida boshqa jamoaga oʻtishi mumkin.

Turin klubining qadamlari

Zion Suzuki ijara asosida yuborilgan taqdirda, Yuventus bu kurashga qoʻshilishi ehtimoli yoʻq emas. Biroq turinliklar hali bu borada yakuniy qarorga kelishmagani aytilmoqda. Pari Sen-Jermen rahbariyati esa Italiya klubidan darvozabon masalasida aniq javob kutmoqda.

Ikki grand jamoa oʻrtasidagi muzokaralar faqatgina darvozabonlar bilan cheklanib qolmayapti. Corriere dello Sport maʼlumotiga koʻra, klublar oʻrtasidagi iliq munosabatlar hujumchi Jonatan Devid transferiga ham yoʻl ochishi mumkin. Yuventus yangi hujumchini jamoaga jalb etish uchun moliyaviy mablagʻ topish maqsadida kanadalik forvardni sotish variantini koʻrib chiqmoqda.

Jonatan Devid atrofidagi vaziyat

Pari Sen-Jermen bu borada eng real daʼvogarlardan biri boʻlishi mumkin, chunki Fransiya chempioni Gonsalu Ramush ketganidan keyin hujum chizigʻini kuchaytirishga muhtoj. PSJ sport direktori Lui Kampush Jonatan Devidni yaxshi tanishligi va uni avval Lillga olib kelgani bu transfer ehtimolini yanada oshiradi. Mutaxassis futbolchini jamoaga jalb etishni faol qoʻllab-quvvatlamoqda.

Hozircha bitimning aniq shakli qanday boʻlishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Yuventus kanadalik futbolchining transfer huquqini 20 milliondan 30 million yevrogacha baholamoqda va uni toʻgʻridan-toʻgʻri sotishni afzal koʻradi. Shu bilan birga, futbolchini ijara asosida berish imkoniyati ham butunlay rad etilmayapti.

GOAL.com xabariga koʻra, Zion Suzuki va Jonatan Devid transferlari kelgusida Yuventus hamda Pari Sen-Jermen oʻrtasidagi yirik muzokaralarning asosiy qismiga aylanishi kutilmoqda. Ushbu ikki bitimning taqdiri yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarida hal boʻlishi prognoz qilinmoqda.

YuventusPari Sen-JermenJonatan DevidZion SuzukiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)