Yuventus va Pari Sen-Jermen transfer bozorida faol muzokaralar olib bormoqda
Yuventus va Pari Sen-Jermen yozgi transfer mavsumida Zion Suzuki hamda Jonatan Devid bo'yicha muzokaralarni faollashtirmoqda. PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki transferi uchun deyarli kelishuvga erishgan, biroq uning Parijda qolishi yoki ijara asosida boshqa jamoaga o'tishi hozircha noma'lum. Yuventus Suzuki ijara asosida yuborilgan taqdirda kurashga qo'shilishi mumkin, ammo klub bu borada yakuniy qarorga kelmagan.
Italiyaning Yuventus hamda Fransiyaning Pari Sen-Jermen klublari yozgi transfer mavsumida oʻzaro aloqalarni yanada faollashtirishi kutilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar faqatgina darvozabon masalasi bilan cheklanib qolmay, hujum chizigʻini kuchaytirishga qaratilgan boshqa muhim kelishuvlarni ham oʻz ichiga olishi mumkin. Bu haqda taniqli sport jurnalisti Fabrisio Romano hamda Corriere dello Sport nashri xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Parij klubi Parma darvozaboni Zion Suzuki transferi borasida deyarli kelishuvga erishgan. Qiymati 35 million yevro atrofida baholanayotgan yaponiyalik posbonning kelajagi hozircha toʻliq hal etilmagan. U Parijda qolib, boshqa bir darvozabon ketishi ortidan asosiy tarkib uchun kurashishi yoki tajriba orttirish uchun ijara asosida boshqa jamoaga oʻtishi mumkin.
Turin klubining qadamlariZion Suzuki ijara asosida yuborilgan taqdirda, Yuventus bu kurashga qoʻshilishi ehtimoli yoʻq emas. Biroq turinliklar hali bu borada yakuniy qarorga kelishmagani aytilmoqda. Pari Sen-Jermen rahbariyati esa Italiya klubidan darvozabon masalasida aniq javob kutmoqda.
Ikki grand jamoa oʻrtasidagi muzokaralar faqatgina darvozabonlar bilan cheklanib qolmayapti. Corriere dello Sport maʼlumotiga koʻra, klublar oʻrtasidagi iliq munosabatlar hujumchi Jonatan Devid transferiga ham yoʻl ochishi mumkin. Yuventus yangi hujumchini jamoaga jalb etish uchun moliyaviy mablagʻ topish maqsadida kanadalik forvardni sotish variantini koʻrib chiqmoqda.
Jonatan Devid atrofidagi vaziyatPari Sen-Jermen bu borada eng real daʼvogarlardan biri boʻlishi mumkin, chunki Fransiya chempioni Gonsalu Ramush ketganidan keyin hujum chizigʻini kuchaytirishga muhtoj. PSJ sport direktori Lui Kampush Jonatan Devidni yaxshi tanishligi va uni avval Lillga olib kelgani bu transfer ehtimolini yanada oshiradi. Mutaxassis futbolchini jamoaga jalb etishni faol qoʻllab-quvvatlamoqda.
Hozircha bitimning aniq shakli qanday boʻlishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Yuventus kanadalik futbolchining transfer huquqini 20 milliondan 30 million yevrogacha baholamoqda va uni toʻgʻridan-toʻgʻri sotishni afzal koʻradi. Shu bilan birga, futbolchini ijara asosida berish imkoniyati ham butunlay rad etilmayapti.
GOAL.com xabariga koʻra, Zion Suzuki va Jonatan Devid transferlari kelgusida Yuventus hamda Pari Sen-Jermen oʻrtasidagi yirik muzokaralarning asosiy qismiga aylanishi kutilmoqda. Ushbu ikki bitimning taqdiri yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarida hal boʻlishi prognoz qilinmoqda.
…