Barselona jamoasida sardorlik inqirozi yuzaga keldi
Barselona transferlar va jarohatlar sabab sardorlar tarkibini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. Mark-Andre ter Stegenning ketishi va Ronald Arauxoning Liverpulga o'tishi mumkinligi jamoa ichidagi vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Frenkie de Jong, Rafinya va Pedri asosiy nomzodlar bo'lsa, Erik Garsiya hamda Gavi kengaytirilgan sardorlar guruhiga da'vogarlik qilmoqda. Hansi Flick yangi sardorlar tarkibini yaqin kunlarda belgilashi kutilmoqda.
Kataloniyaning Barselona klubi transferlar va jarohatlar fonida kutilmagan sardorlik inqiroziga duch keldi. Jamoaning asosiy yetakchilari safdan chiqishi hamda ketishi bosh murabbiy Hansi Flick oldida yangi sardorlarni tanlash vazifasini ko'ndalang qo'ydi. Yangi mavsum yaqinlashib kelayotgan bir paytda, Blaugrana o'z ichki iyerarxiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, klubda yuzaga kelgan bu vaziyat Mark-Andre ter Stegenning ketishi va Ronald Arauxoning ham jamoani tark etish ehtimoli borligi bilan bog'liq. Dastlab Ter Stegenning Ayaksga ijara asosida yo'l olishi bilan sardorlik bog'ichi urugvaylik himoyachiga o'tishi kutilgandi. Biroq Arauxoning Liverpulga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar vaziyatni yanada chigallashtirib yubordi.
Sardorlik uchun asosiy nomzodlarO'tgan mavsum oxiriga qadar jamoaning asosiy sardorlari beshligiga Mark-Andre ter Stegen, Ronald Arauxo, Frenkie de Jong, Rafinya va Pedri kirgan edi. Endilikda mavjud yo'qotishlar fonida Frenkie de Jong klubning birinchi raqamli sardoriga aylanishi uchun tabiiy nomzod bo'lib turibdi. Biroq niderlandiyalik yarim himoyachining jarohati va uning tiklanish jarayoni atrofidagi ichki muhokamalar vaziyatni murakkablashtirmoqda.
Mundo Deportivo xabar berishicha, klub rahbariyati Frenkie de Jongning o'z klub majburiyatlaridan ko'ra milliy terma jamoa manfaatlarini ustun qo'yayotganidan norozi. Aynan shu sababli braziliyalik hujumchi Rafinya maydonda ham, uning tashqarisida ham jamoaning eng ta'sirli figuralaridan biriga aylanib, sardorlik bog'ichini doimiy ravishda taqish uchun asosiy da'vogarga aylanmoqda.
Kengaytirilgan sardorlar guruhiDe Jong, Rafinya va Pedri kutilayotgan uchta yetakchi o'rinni egallashi taxmin qilinayotgan bo'lsa-da, Barselona sardorlar guruhini to'ldirish uchun yana ikki nafar futbolchini aniqlashi kerak. Ushbu bo'sh o'rinlar uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida Erik Garsiya ko'rib chiqilmoqda. Sobiq Manchester Siti himoyachisi yuqori saviyadagi o'yin tajribasiga egaligi va La Masia tarbiyalanuvchisi ekani bois klub talablarini yaxshi tushunadi.
Shuningdek, yoshligiga qarammay, Gavi ham sardorlik guruhidan joy olishi mumkin bo'lgan nomzodlardan biridir. Yarim himoyachi o'zining maydondagi shiddati, ehtirosi va klub an'analariga sodiqligi bilan Barselona identligini yaqqol namoyon etib kelmoqda. Hansi Flick jamoaning kelajagini belgilab beruvchi ushbu muhim qarorni yaqin kunlarda qabul qilishi kutilmoqda.
…