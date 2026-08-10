Barselona jamoasida sardorlik inqirozi yuzaga keldi

·88·Sport
Barselona jamoasida sardorlik inqirozi yuzaga keldi
Qisqacha

Barselona transferlar va jarohatlar sabab sardorlar tarkibini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. Mark-Andre ter Stegenning ketishi va Ronald Arauxoning Liverpulga o'tishi mumkinligi jamoa ichidagi vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Frenkie de Jong, Rafinya va Pedri asosiy nomzodlar bo'lsa, Erik Garsiya hamda Gavi kengaytirilgan sardorlar guruhiga da'vogarlik qilmoqda. Hansi Flick yangi sardorlar tarkibini yaqin kunlarda belgilashi kutilmoqda.

Kataloniyaning Barselona klubi transferlar va jarohatlar fonida kutilmagan sardorlik inqiroziga duch keldi. Jamoaning asosiy yetakchilari safdan chiqishi hamda ketishi bosh murabbiy Hansi Flick oldida yangi sardorlarni tanlash vazifasini ko'ndalang qo'ydi. Yangi mavsum yaqinlashib kelayotgan bir paytda, Blaugrana o'z ichki iyerarxiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, klubda yuzaga kelgan bu vaziyat Mark-Andre ter Stegenning ketishi va Ronald Arauxoning ham jamoani tark etish ehtimoli borligi bilan bog'liq. Dastlab Ter Stegenning Ayaksga ijara asosida yo'l olishi bilan sardorlik bog'ichi urugvaylik himoyachiga o'tishi kutilgandi. Biroq Arauxoning Liverpulga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar vaziyatni yanada chigallashtirib yubordi.

Sardorlik uchun asosiy nomzodlar

O'tgan mavsum oxiriga qadar jamoaning asosiy sardorlari beshligiga Mark-Andre ter Stegen, Ronald Arauxo, Frenkie de Jong, Rafinya va Pedri kirgan edi. Endilikda mavjud yo'qotishlar fonida Frenkie de Jong klubning birinchi raqamli sardoriga aylanishi uchun tabiiy nomzod bo'lib turibdi. Biroq niderlandiyalik yarim himoyachining jarohati va uning tiklanish jarayoni atrofidagi ichki muhokamalar vaziyatni murakkablashtirmoqda.

Mundo Deportivo xabar berishicha, klub rahbariyati Frenkie de Jongning o'z klub majburiyatlaridan ko'ra milliy terma jamoa manfaatlarini ustun qo'yayotganidan norozi. Aynan shu sababli braziliyalik hujumchi Rafinya maydonda ham, uning tashqarisida ham jamoaning eng ta'sirli figuralaridan biriga aylanib, sardorlik bog'ichini doimiy ravishda taqish uchun asosiy da'vogarga aylanmoqda.

Kengaytirilgan sardorlar guruhi

De Jong, Rafinya va Pedri kutilayotgan uchta yetakchi o'rinni egallashi taxmin qilinayotgan bo'lsa-da, Barselona sardorlar guruhini to'ldirish uchun yana ikki nafar futbolchini aniqlashi kerak. Ushbu bo'sh o'rinlar uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida Erik Garsiya ko'rib chiqilmoqda. Sobiq Manchester Siti himoyachisi yuqori saviyadagi o'yin tajribasiga egaligi va La Masia tarbiyalanuvchisi ekani bois klub talablarini yaxshi tushunadi.

Shuningdek, yoshligiga qarammay, Gavi ham sardorlik guruhidan joy olishi mumkin bo'lgan nomzodlardan biridir. Yarim himoyachi o'zining maydondagi shiddati, ehtirosi va klub an'analariga sodiqligi bilan Barselona identligini yaqqol namoyon etib kelmoqda. Hansi Flick jamoaning kelajagini belgilab beruvchi ushbu muhim qarorni yaqin kunlarda qabul qilishi kutilmoqda.

BarselonaHansi FlickLa LigaFutbol yangiliklariTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)