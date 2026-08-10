Elon Musk barcha avtomobillar Starlink bilan jihozlanishini aytdi

·44·Texno
Elon Musk barcha avtomobillar Starlink bilan jihozlanishini aytdi
Qisqacha

Elon Musk kelajakda har bir avtomobil Starlink tizimi bilan jihozlanishini ma'lum qildi. Hozircha bu reja faqat Tesla transport vositalariga yoki butun avtomobilsozlik bozoriga taalluqli ekani aniq emas. Bayonot Tesla Cybercab robotaksisida korpusdan deyarli chiqib turmaydigan, oltin rangli qopqoq bilan berkitilgan yangi Starlink antennasi ko'ringani ortidan yangradi.

Kelgusida dunyodagi barcha avtomobillar kosmik internet tarmogʻi orqali global aloqa bilan taʼminlanishi va bu jarayonda SpaceX kompaniyasining texnologiyalari hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda. ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, milliarder Elon Musk kelajakda har bir mashina Starlink tizimi bilan jihozlanishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha tadbirkor bu imkoniyat faqat Tesla zavodlarida ishlab chiqariladigan transport vositalariga tegishlimi yoki umuman butun avtomobilsozlik bozorini qamrab oladimi, bu haqda aniq toʻxtalib oʻtmadi. Biroq uning fikricha, aynorqali milliardlab transport vositalarini yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlash imkonini beruvchi yagona yoʻl hisoblanadi.

Yangi avlod dizayni va texnik yechimlar

Mazkur bayonotga Tesla Cybercab robotaksisining sinovlari davomida olingan suratlar sabab boʻldi. Ushbu avtomobillarda Starlink terminalining yangi, oʻziga xos tarzda oʻrnatilgan namunasi koʻzga tashlandi. Avvalgi qoʻpol va darhol koʻzga tashlanadigan jihozlardan farqli oʻlaroq, yangi sunʼiy yoʻldosh antenkasi korpusdan deyarli chiqib turmaydi.

Antenna maxsus oltin rangli qopqoq bilan bekitilgan boʻlib, u mashinaning tashqi qismiga mukammal mos tushgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday dizayn yechimi kelgusida texnologiyaning ommaviy ishlab chiqarilishida estetik va aerodinamik qulayliklarni taʼminlaydi.

Global miqyosdagi ahamiyati

Hozirgi kunda avtomobillarni internet tarmogʻiga ulashda asosan anʼanaviy uyali aloqa operatorlarining tarmoqlari ishlatiladi. Biroq ularning qamrovi cheklangan hududlarda, jumladan choʻllar, togʻli hududlar yoki olis qishloqlarda aloqa sifati keskin pasayib ketadi. Starlink tarmogʻining avtomobillarga integratsiya qilinishi esa yer usti stansiyalariga bogʻlanib qolish muammosini butunlay bartaraf etishi mumkin.

Ushbu texnologiya milliardlab mashinalar oʻrtasidagi maʼlumotlar almashinuvini tezlashtirib, avtonom boshqaruv tizimlari xavfsizligini yanada oshiradi. Ayniqsa, yoʻllardagi tirbandliklar, ob-havo oʻzgarishlari va favqulodda vaziyatlar haqida maʼlumotlarni real vaqt rejimida uzatishda sunʼiy yoʻldosh internetining oʻrni beqiyos boʻladi.

StarlinkElon MuskTeslaAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi