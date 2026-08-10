Elon Musk barcha avtomobillar Starlink bilan jihozlanishini aytdi
Elon Musk kelajakda har bir avtomobil Starlink tizimi bilan jihozlanishini ma'lum qildi. Hozircha bu reja faqat Tesla transport vositalariga yoki butun avtomobilsozlik bozoriga taalluqli ekani aniq emas. Bayonot Tesla Cybercab robotaksisida korpusdan deyarli chiqib turmaydigan, oltin rangli qopqoq bilan berkitilgan yangi Starlink antennasi ko'ringani ortidan yangradi.
Kelgusida dunyodagi barcha avtomobillar kosmik internet tarmogʻi orqali global aloqa bilan taʼminlanishi va bu jarayonda SpaceX kompaniyasining texnologiyalari hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda. ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, milliarder Elon Musk kelajakda har bir mashina Starlink tizimi bilan jihozlanishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha tadbirkor bu imkoniyat faqat Tesla zavodlarida ishlab chiqariladigan transport vositalariga tegishlimi yoki umuman butun avtomobilsozlik bozorini qamrab oladimi, bu haqda aniq toʻxtalib oʻtmadi. Biroq uning fikricha, aynorqali milliardlab transport vositalarini yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlash imkonini beruvchi yagona yoʻl hisoblanadi.
Yangi avlod dizayni va texnik yechimlarMazkur bayonotga Tesla Cybercab robotaksisining sinovlari davomida olingan suratlar sabab boʻldi. Ushbu avtomobillarda Starlink terminalining yangi, oʻziga xos tarzda oʻrnatilgan namunasi koʻzga tashlandi. Avvalgi qoʻpol va darhol koʻzga tashlanadigan jihozlardan farqli oʻlaroq, yangi sunʼiy yoʻldosh antenkasi korpusdan deyarli chiqib turmaydi.
Antenna maxsus oltin rangli qopqoq bilan bekitilgan boʻlib, u mashinaning tashqi qismiga mukammal mos tushgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday dizayn yechimi kelgusida texnologiyaning ommaviy ishlab chiqarilishida estetik va aerodinamik qulayliklarni taʼminlaydi.
Global miqyosdagi ahamiyatiHozirgi kunda avtomobillarni internet tarmogʻiga ulashda asosan anʼanaviy uyali aloqa operatorlarining tarmoqlari ishlatiladi. Biroq ularning qamrovi cheklangan hududlarda, jumladan choʻllar, togʻli hududlar yoki olis qishloqlarda aloqa sifati keskin pasayib ketadi. Starlink tarmogʻining avtomobillarga integratsiya qilinishi esa yer usti stansiyalariga bogʻlanib qolish muammosini butunlay bartaraf etishi mumkin.
Ushbu texnologiya milliardlab mashinalar oʻrtasidagi maʼlumotlar almashinuvini tezlashtirib, avtonom boshqaruv tizimlari xavfsizligini yanada oshiradi. Ayniqsa, yoʻllardagi tirbandliklar, ob-havo oʻzgarishlari va favqulodda vaziyatlar haqida maʼlumotlarni real vaqt rejimida uzatishda sunʼiy yoʻldosh internetining oʻrni beqiyos boʻladi.
…