River Pleyt Tyaago Almadani transfer qildi
River Pleyt Atletiko Madrid safida harakat qilgan hujumkor yarim himoyachi Tyaago Almada bilan taxminan 20 million yevrolik transferni amalga oshirdi. 25 yoshli futbolchi dushanba kuni Estadio Mas Monumental stadionida 2030-yilning 31-dekabriga qadar mo'ljallangan to'rt yarim yillik shartnomaga imzo chekdi. 2022-yilgi Jahon chempionati g'olibi bo'lgan Tyaago Almada Yevropadagi 18 oylik faoliyatidan so'ng Argentinaga qaytdi.
Argentina futbolining flagmanlaridan biri boʻlgan River Pleyt klubi transfer bozorida jiddiy qadam tashlab, Atletiko Madrid safida harakat qilgan hujumkor yarim himoyachi Tyaago Almadani oʻz safiga qoʻshib oldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu shov-shuvli transfer qiymati taxminan 20 million yevroni tashkil etib, Buenos-Ayres grandi tarixidagi eng yirik moliyaviy sarmoyalardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
25 yoshli futbolchi dushanba kuni Estadio Mas Monumental stadionida boʻlib oʻtgan marosimda 2030-yilning 31-dekabriga qadar moʻljallangan toʻrt yarim yillik shartnomaga imzo chekdi. Ushbu kelishuv klubning nafaqat ichki chempionatda, balki butun Janubiy Amerika qit'asida oʻz ustunligini tiklash yoʻlidagi ulkan niyatlaridan dalolat beradi.
Yevropadan vatanga qaytishTyaago Almada uchun bu transfer oʻz Vataniga qaytishni anglatadi. Futbolchi soʻnggi 18 oy davomida Yevropa futbolida toʻp surgan boʻlib, 2025-yil boshida Braziliyaning Botafogo klubidan Fransiyaning Lion jamoasiga ijara asosida oʻtgan, shundan soʻng Atletiko Madridga transfer qilingan edi. Biroq poytaxt klubidagi qisqa faoliyatdan soʻng u oʻz faoliyatini Argentinada davom ettirishga qaror qildi.
Shartnomaga imzo chekkanidan soʻng klub matbuot xizmatiga intervyu bergan yarim himoyachi oʻzining bolalikdagi orzusi ushalganini yashirib oʻtirmadi. «Men bu yerda ekanligimdan juda xursandman. River Pleyt kabi buyuk klubda oʻynash orzuim edi. Qoʻllab-quvvatlaganingiz uchun barchaga oʻz minnatdorchiligimni bildiraman», — deya ta'kidladi futbolchi.
Jahon chempionining qit'adagi vazifalariQayd etish joizki, Tyaago Almada 2022-yilgi Jahon chempionati gʻolibi hisoblanadi. Shuningdek, u yaqinda yakuniga etgan turnirda Argentina terma jamoasi safida kumush medallarni qoʻlga kiritishda oʻz hissasini qoʻshgan edi. Bunday darajadagi yulduzning Janubiy Amerika ichki chempionatiga qaytishi juda kam uchraydigan hodisa boʻlib, mahalliy futbol jozibasini yanada oshiradi.
Uning jamoaga kelishi bosh murabbiy Eduardo Koudet qoʻl ostidagi River Pleytning hujum chizigʻiga yangi nafas olib kelishi kutilmoqda. Almada markaziy pleymeyker sifatida ham, qanotlarda ham raqiblarning zich himoyasini yorib oʻtishda asosiy qurolga aylanishi mumkin. Jamoa oldida esa ichki musobaqalar bilan bir qatorda, 2018-yildan beri qoʻlga kiritilmagan Libertadores kubogida zafar quchish vazifasi turibdi.
Hozirda Tyaago Almada darhol bosh murabbiy Eduardo Koudet boshchiligidagi mashgʻulotlarga qoʻshilib, jamoaning taktik tizimiga moslashishni boshlaydi. Klub rahbariyati va muxlislar ushbu tajribali futbolchining maydonda darhol oʻz samarasini koʻrsatishiga hamda oldinda turgan qiyin oʻyinlarda jamoaning ijodiy salohiyatini oshirishiga katta umid bogʻlamoqda.
…