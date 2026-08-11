River Pleyt Tyaago Almadani transfer qildi

·43·Sport
River Pleyt Tyaago Almadani transfer qildi
Qisqacha

River Pleyt Atletiko Madrid safida harakat qilgan hujumkor yarim himoyachi Tyaago Almada bilan taxminan 20 million yevrolik transferni amalga oshirdi. 25 yoshli futbolchi dushanba kuni Estadio Mas Monumental stadionida 2030-yilning 31-dekabriga qadar mo'ljallangan to'rt yarim yillik shartnomaga imzo chekdi. 2022-yilgi Jahon chempionati g'olibi bo'lgan Tyaago Almada Yevropadagi 18 oylik faoliyatidan so'ng Argentinaga qaytdi.

Argentina futbolining flagmanlaridan biri boʻlgan River Pleyt klubi transfer bozorida jiddiy qadam tashlab, Atletiko Madrid safida harakat qilgan hujumkor yarim himoyachi Tyaago Almadani oʻz safiga qoʻshib oldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu shov-shuvli transfer qiymati taxminan 20 million yevroni tashkil etib, Buenos-Ayres grandi tarixidagi eng yirik moliyaviy sarmoyalardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

25 yoshli futbolchi dushanba kuni Estadio Mas Monumental stadionida boʻlib oʻtgan marosimda 2030-yilning 31-dekabriga qadar moʻljallangan toʻrt yarim yillik shartnomaga imzo chekdi. Ushbu kelishuv klubning nafaqat ichki chempionatda, balki butun Janubiy Amerika qit'asida oʻz ustunligini tiklash yoʻlidagi ulkan niyatlaridan dalolat beradi.

Yevropadan vatanga qaytish

Tyaago Almada uchun bu transfer oʻz Vataniga qaytishni anglatadi. Futbolchi soʻnggi 18 oy davomida Yevropa futbolida toʻp surgan boʻlib, 2025-yil boshida Braziliyaning Botafogo klubidan Fransiyaning Lion jamoasiga ijara asosida oʻtgan, shundan soʻng Atletiko Madridga transfer qilingan edi. Biroq poytaxt klubidagi qisqa faoliyatdan soʻng u oʻz faoliyatini Argentinada davom ettirishga qaror qildi.

Shartnomaga imzo chekkanidan soʻng klub matbuot xizmatiga intervyu bergan yarim himoyachi oʻzining bolalikdagi orzusi ushalganini yashirib oʻtirmadi. «Men bu yerda ekanligimdan juda xursandman. River Pleyt kabi buyuk klubda oʻynash orzuim edi. Qoʻllab-quvvatlaganingiz uchun barchaga oʻz minnatdorchiligimni bildiraman», — deya ta'kidladi futbolchi.

Jahon chempionining qit'adagi vazifalari

Qayd etish joizki, Tyaago Almada 2022-yilgi Jahon chempionati gʻolibi hisoblanadi. Shuningdek, u yaqinda yakuniga etgan turnirda Argentina terma jamoasi safida kumush medallarni qoʻlga kiritishda oʻz hissasini qoʻshgan edi. Bunday darajadagi yulduzning Janubiy Amerika ichki chempionatiga qaytishi juda kam uchraydigan hodisa boʻlib, mahalliy futbol jozibasini yanada oshiradi.

Uning jamoaga kelishi bosh murabbiy Eduardo Koudet qoʻl ostidagi River Pleytning hujum chizigʻiga yangi nafas olib kelishi kutilmoqda. Almada markaziy pleymeyker sifatida ham, qanotlarda ham raqiblarning zich himoyasini yorib oʻtishda asosiy qurolga aylanishi mumkin. Jamoa oldida esa ichki musobaqalar bilan bir qatorda, 2018-yildan beri qoʻlga kiritilmagan Libertadores kubogida zafar quchish vazifasi turibdi.

Hozirda Tyaago Almada darhol bosh murabbiy Eduardo Koudet boshchiligidagi mashgʻulotlarga qoʻshilib, jamoaning taktik tizimiga moslashishni boshlaydi. Klub rahbariyati va muxlislar ushbu tajribali futbolchining maydonda darhol oʻz samarasini koʻrsatishiga hamda oldinda turgan qiyin oʻyinlarda jamoaning ijodiy salohiyatini oshirishiga katta umid bogʻlamoqda.

River PleytTyaago AlmadaAtletiko MadridTransferArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)