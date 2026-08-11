LG kompaniyasi qalinligi bir santimetrdan kam boʻlgan OLED W6 televizorini namoyish etdi
LG kompaniyasi Londonda qalinligi bir santimetrdan kam bo'lgan, devorga zich yopishadigan Signature OLED W6 televizorini namoyish etdi. Qurilma TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision sertifikatiga ega bo'lib, 4K-videoni 165 Hz gacha chastotada sifatni yo'qotmasdan va sezilarli kechikishlarsiz uzata oladi. Tashqi qurilmalar 35 foizga ixchamlashtirilgan Zero Connect Box orqali ulanadi, televizor esa Alpha 11 4K Gen3 protsessori bilan jihozlangan.
London shahrida boʻlib oʻtgan taqdimotda LG kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi flagman qurilmasi — Signature OLED W6 премиальный televizorini namoyish qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yangi texnologiya devorga deyarli butunlay singib ketadigan va qalamdek yupqa dizayni bilan e'tiborni tortadi, bu esa interyerda «televizor-oboy» effektini hosil qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy texnik yutugʻi sifatida simsiz tasvir uzatish imkoniyati e'tirof etilmoqda. LG Signature OLED W6 dunyoda birinchi boʻlib TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision sertifikatiga sazovor boʻldi. Bu esa televizorga sifatni yoʻqotmagan holda va sezilarli kechikishlarsiz 4K-videoni 165 Hz gacha chastotada real vaqt rejimida uzatish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va yangi avlod protsessoriInnovatsion televizorning asosiy korpusi devorga juda zich yopishadi, barcha tashqi qurilmalar esa maxsus Zero Connect Box pristavkasi orqali ulanadi. Manbaga koʻra, mazkur tashqi modul avvalgi avlod qurilmalariga qaraganda 35 foizga kompaktroq shaklda ishlab chiqarilgan boʻlib, foydalanuvchilarga ortiqcha simlardan voz kechish imkonini beradi.
Televizor ichida yangi Alpha 11 4K Gen3 protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u neyron tarmoq bloki bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, yangi chipning unumdorligi avvalgidan 5,6 baravar yuqori. Shuningdek, grafik qism ham 70 foizga kuchaytirilgan boʻlib, bu dinamik sahnalarni qayta ishlash va tasvir detallarini yanada aniq koʻrsatishni ta'minlaydi.
Displey va aks ettirishga qarshi qoplamaYangi OLED displey yuqori sifatli tasvir bilan bir qatorda zamonaviy himoya qatlamiga ham ega boʻldi. Ekran maxsus antibliskop qoplama bilan qoplangan boʻlib, u yorugʻlik qaytishini taxminan ikki baravar kamaytiradi.
Mazkur texnologiya xona ichidagi yorugʻlik darajasi yuqori boʻlganda ham toʻyingan ranglar hamda chuqur qora rang jilosini toʻlaligicha saqlab qolish imkonini beradi. Bu esa uy sharoitida kino tomosha qilish tajribasini yangi bosqichga olib chiqadi.
…