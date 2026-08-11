LG kompaniyasi qalinligi bir santimetrdan kam boʻlgan OLED W6 televizorini namoyish etdi

·63·Texno
LG kompaniyasi qalinligi bir santimetrdan kam boʻlgan OLED W6 televizorini namoyish etdi
Qisqacha

LG kompaniyasi Londonda qalinligi bir santimetrdan kam bo'lgan, devorga zich yopishadigan Signature OLED W6 televizorini namoyish etdi. Qurilma TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision sertifikatiga ega bo'lib, 4K-videoni 165 Hz gacha chastotada sifatni yo'qotmasdan va sezilarli kechikishlarsiz uzata oladi. Tashqi qurilmalar 35 foizga ixchamlashtirilgan Zero Connect Box orqali ulanadi, televizor esa Alpha 11 4K Gen3 protsessori bilan jihozlangan.

London shahrida boʻlib oʻtgan taqdimotda LG kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi flagman qurilmasi — Signature OLED W6 премиальный televizorini namoyish qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yangi texnologiya devorga deyarli butunlay singib ketadigan va qalamdek yupqa dizayni bilan e'tiborni tortadi, bu esa interyerda «televizor-oboy» effektini hosil qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy texnik yutugʻi sifatida simsiz tasvir uzatish imkoniyati e'tirof etilmoqda. LG Signature OLED W6 dunyoda birinchi boʻlib TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision sertifikatiga sazovor boʻldi. Bu esa televizorga sifatni yoʻqotmagan holda va sezilarli kechikishlarsiz 4K-videoni 165 Hz gacha chastotada real vaqt rejimida uzatish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va yangi avlod protsessori

Innovatsion televizorning asosiy korpusi devorga juda zich yopishadi, barcha tashqi qurilmalar esa maxsus Zero Connect Box pristavkasi orqali ulanadi. Manbaga koʻra, mazkur tashqi modul avvalgi avlod qurilmalariga qaraganda 35 foizga kompaktroq shaklda ishlab chiqarilgan boʻlib, foydalanuvchilarga ortiqcha simlardan voz kechish imkonini beradi.

Televizor ichida yangi Alpha 11 4K Gen3 protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u neyron tarmoq bloki bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, yangi chipning unumdorligi avvalgidan 5,6 baravar yuqori. Shuningdek, grafik qism ham 70 foizga kuchaytirilgan boʻlib, bu dinamik sahnalarni qayta ishlash va tasvir detallarini yanada aniq koʻrsatishni ta'minlaydi.

Displey va aks ettirishga qarshi qoplama

Yangi OLED displey yuqori sifatli tasvir bilan bir qatorda zamonaviy himoya qatlamiga ham ega boʻldi. Ekran maxsus antibliskop qoplama bilan qoplangan boʻlib, u yorugʻlik qaytishini taxminan ikki baravar kamaytiradi.

Mazkur texnologiya xona ichidagi yorugʻlik darajasi yuqori boʻlganda ham toʻyingan ranglar hamda chuqur qora rang jilosini toʻlaligicha saqlab qolish imkonini beradi. Bu esa uy sharoitida kino tomosha qilish tajribasini yangi bosqichga olib chiqadi.

LGTelevizorTexnologiyaOLED4K
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi