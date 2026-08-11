Xitoyda fil juftini qutqarib, zaryad qurilmasini ag‘darib yubordi (video)

·141·Dunyo
Xitoyda fil juftini qutqarib, zaryad qurilmasini ag‘darib yubordi (video)
Qisqacha

Xitoyning Yunnan provinsiyasida 6 avgust kuni yovvoyi fillardan biri elektr avtomobillar zaryadlash kabeliga o'ralib qolgach, boshqa fil zaryadlash qurilmasini ag'darib yubordi. Voqea kuzatuv kameralariga tushib, ayrimlar buni fil juftiga yordam berish harakati deb taxmin qilgan bo'lsa, boshqalar hayvon notanish buyumni o'rgangan bo'lishi mumkinligini aytdi. Mutaxassislar elektr ta'minotini uzganidan so'ng, fillar taxminan yarim soat o'tib hududni tark etdi.

Xitoyning Yunnan provinsiyasida yovvoyi fillar to‘dasi elektr avtomobillar uchun mo‘ljallangan zaryadlash qurilmasi yonida noodatiy voqeani sodir etdi. Hodisa 6 avgust kuni yo‘l chetida yuz bergan va qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan.

Free Press Journal nashrining xabar berishicha, fillardan birining oyog‘i harakatlanayotgan paytda zaryadlash kabeliga o‘ralib qolgan. Shundan so‘ng boshqa bir fil zaryadlash qurilmasi tomon yaqinlashib, uni ag‘darib yuborgan.

Kuzatuv kameralariga tushgan kadrlar internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar fil juftiga yordam berish uchun qurilmani ataylab ag‘darganini taxmin qilgan bo‘lsa, boshqalar esa hayvon shunchaki notanish buyumni o‘rganib, uning mustahkam emasligini tekshirgan bo‘lishi mumkinligini aytgan.

Ushbu noodatiy hodisa Yunnan hududida yashovchi yovvoyi fillarning xatti-harakatlari va o‘zaro munosabatlarini yana bir bor muhokama qilishga sabab bo‘ldi.

Evwire nashriga ko‘ra, voqea vaqtida mutaxassislar elektr ta’minotini uzib qo‘ygan va fillar taxminan yarim soatdan so‘ng hududni tark etgan. Zaryadlash kabeli shikastlangan, dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, zarar miqdori qariyb 20 ming yuan — taxminan 2,8 ming dollarni tashkil etgan.

Sizningcha, fil juftini himoya qilish uchun to‘g‘ri ish qildimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

XitoyYunnanFree Press JournalEvwire
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldiPolshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldiBugun, 20:19Dengiz otlarida bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilarmidingiz? (video)Dengiz otlarida bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilarmidingiz? (video)Bugun, 18:34Hindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildiHindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildiBugun, 18:05Soxta kelinlar tuzog‘iga tushgan xitoylik erkaklar taqdiriSoxta kelinlar tuzog‘iga tushgan xitoylik erkaklar taqdiriBugun, 18:04Xitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladiXitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladiBugun, 17:34Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Bugun, 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi