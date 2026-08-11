Tesla Cybercab robotaksisiga Starlink interneti integratsiya qilinadi

·44·Texno
Tesla Cybercab robotaksisiga Starlink interneti integratsiya qilinadi
Qisqacha

Tesla Cybercab robotaksisiga Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasini o'rnatishni rejalashtirmoqda. Elon Maskning ma'lum qilishicha, yuqori tezlikdagi internet yo'lovchilarga 4K formatidagi sport translatsiyalari, filmlar va seriallarni tomosha qilish, o'yinlar hamda kundalik ish vazifalarini bajarish imkonini beradi. Elon Mask Starlink jihozlari o'rnatilgan, oltin rangdagi birinchi Cybercab avtomobilining suratlarini namoyish etdi.

Tesla kompaniyasi oʻzining soʻnggi ishlanmasi boʻlgan Cybercab robotaksisiga Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasini oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar berdi. Mazkur texnologik yangilik yoʻlovchilarga avtomobildagi vaqtni nafaqat manzilga yetib borish, balki hordiq chiqarish yoki ish jarayoni uchun ham unumli foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Elon Maskning maʼlum qilishicha, yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti evaziga avsalon ichida keng koʻlamli raqamli imkoniyatlar ochiladi. Jumladan, yoʻlovchilar 4K formatidagi yuqori aniqlikdagi sport translatsiyalarini tomosha qilishlari, sevimli filmlar hamda seriallarni koʻrishlari mumkin boʻladi.

Mobil koʻngilochar va ish maydoni

Zamonaviy avtonom transport vositasi asta-sekin nafaqat harakatlanish vositasi, balki toʻqilgan interaktiv makonga aylanmoqda. Cybercab salonida nafaqat koʻngilochar kontent, balki turli oʻyinlarni ishga tushirish hamda kundalik ish vazifalarini bajarish uchun ham barcha sharoitlar yaratilishi kutilmoqda.

Injiniring va dizayn nuqtai nazaridan ham yangi bosqichga oʻtilgani koʻrinib turibdi. Elon Mask ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Starlink jihozlari oʻrnatilgan birinchi Cybercab avtomobilining suratlarini namoyish etdi. Taʼkidlanishicha, taqdim etilgan ilk nusxa oʻziga xos jozibali oltin rangdagi tana qoplamasiga ega.

Kelajakdagi keng koʻlamli rejalar

Sunʼiy yoʻldosh internetining Tesla avtonom boshqaruv tizimi bilan uygʻunlashuvi mashinaning imkoniyatlarini yanada oshiradi. Bu esa kelgusida avtomobillardan foydalanish ssenariylarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Elon Mask kelgusida Starlink texnologiyasi Tesla kompaniyasining barcha avtomobillariga bosqichma-bosqich integratsiya qilinishini maʼlum qilgan edi. Bu esa butun avtomobilsozlik sanoatida yuqori tezlikdagi ulanish standartlarini yangi bosqichga koʻtarishi shubhasiz.

TeslaCybercabStarlinkElon MaskAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi