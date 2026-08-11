Tesla Cybercab robotaksisiga Starlink interneti integratsiya qilinadi
Tesla Cybercab robotaksisiga Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasini o'rnatishni rejalashtirmoqda. Elon Maskning ma'lum qilishicha, yuqori tezlikdagi internet yo'lovchilarga 4K formatidagi sport translatsiyalari, filmlar va seriallarni tomosha qilish, o'yinlar hamda kundalik ish vazifalarini bajarish imkonini beradi. Elon Mask Starlink jihozlari o'rnatilgan, oltin rangdagi birinchi Cybercab avtomobilining suratlarini namoyish etdi.
Tesla kompaniyasi oʻzining soʻnggi ishlanmasi boʻlgan Cybercab robotaksisiga Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasini oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar berdi. Mazkur texnologik yangilik yoʻlovchilarga avtomobildagi vaqtni nafaqat manzilga yetib borish, balki hordiq chiqarish yoki ish jarayoni uchun ham unumli foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Elon Maskning maʼlum qilishicha, yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti evaziga avsalon ichida keng koʻlamli raqamli imkoniyatlar ochiladi. Jumladan, yoʻlovchilar 4K formatidagi yuqori aniqlikdagi sport translatsiyalarini tomosha qilishlari, sevimli filmlar hamda seriallarni koʻrishlari mumkin boʻladi.
Mobil koʻngilochar va ish maydoniZamonaviy avtonom transport vositasi asta-sekin nafaqat harakatlanish vositasi, balki toʻqilgan interaktiv makonga aylanmoqda. Cybercab salonida nafaqat koʻngilochar kontent, balki turli oʻyinlarni ishga tushirish hamda kundalik ish vazifalarini bajarish uchun ham barcha sharoitlar yaratilishi kutilmoqda.
Injiniring va dizayn nuqtai nazaridan ham yangi bosqichga oʻtilgani koʻrinib turibdi. Elon Mask ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Starlink jihozlari oʻrnatilgan birinchi Cybercab avtomobilining suratlarini namoyish etdi. Taʼkidlanishicha, taqdim etilgan ilk nusxa oʻziga xos jozibali oltin rangdagi tana qoplamasiga ega.
Kelajakdagi keng koʻlamli rejalarSunʼiy yoʻldosh internetining Tesla avtonom boshqaruv tizimi bilan uygʻunlashuvi mashinaning imkoniyatlarini yanada oshiradi. Bu esa kelgusida avtomobillardan foydalanish ssenariylarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq Elon Mask kelgusida Starlink texnologiyasi Tesla kompaniyasining barcha avtomobillariga bosqichma-bosqich integratsiya qilinishini maʼlum qilgan edi. Bu esa butun avtomobilsozlik sanoatida yuqori tezlikdagi ulanish standartlarini yangi bosqichga koʻtarishi shubhasiz.
…