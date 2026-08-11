Arsenal himoyasidagi muammolar Mikel Arteta bosh ogʻrigʻiga aylandi

·34·Sport
Arsenal himoyasidagi muammolar Mikel Arteta bosh ogʻrigʻiga aylandi
Qisqacha

Arsenal mavsumoldi uchta o'rtoqlik uchrashuvida yettita gol o'tkazib yuborib, himoyadagi muammolarni yaqqol namoyon qildi. So'nggi ikki bahsda darvozadan oltita to'p olib chiqilgani jamoaning o'tgan mavsumdagi har bir o'yinda o'rtacha 1,4 ta gol o'tkazib yuborgan ko'rsatkichidan ancha yomon.

Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi start olishi arafasida «Arsenal» jamoasining himoya chizigʻidagi zaif jihatlari mutaxassislar va muxlislarda jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarida London klubining mudofaa qoʻrgʻoni kutilganidek mustahkam ishlamayapti va bu bosh murabbiy Mikel Arteta uchun hal etilishi lozim boʻlgan eng jiddiy muammoga aylanib ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avgust oyi boshidan buyon oʻtkazilgan uchta sinov uchrashuvida «kanonirlar» oʻz darvozalaridan naqd yettita gol olib chiqishga majbur boʻlishdi. Bu esa har bir oʻyinda oʻrtacha 2,3 tadan gol oʻtkazib yuborilganini anglatadi. Taqqoslash uchun, oʻtgan mavsumda jamoaning Premyer-ligadagi koʻrsatkichi har bir bahsda oʻrtacha 1,4 ta toʻpni tashkil etgan edi. Soʻnggi ikki uchrashuvning oʻzidayoq darvozaga oltita gol urilgani vaziyatning naqadar jiddiyligidan dalolat beradi.

Uilyam Saliba yoʻqotilishi va mudofaadagi boʻshliqlar

Himoyadagi bu qaltis vaziyatning asosiy sababi sifatida jamoaning asosiy tayanchlaridan biri Uilyam Salibaning yoʻqligi koʻrsatilmoqda. Uzoq davom etadigan jiddiy bel jarohati sababli safdan chiqqan fransuz futbolchisi maydonda boʻlmagan paytda, himoya markazidagi barqarorlik yoʻqolgani yaqqol sezilib qoldi. Shuningdek, yangi futbolchi Yurriyen Timber ham toʻliq tiklanishi uchun yana bir necha hafta vaqt talab etilishini bildirdi.

Bunday kadrlar taqchilligi sharoitida Mikel Arteta Wembley stadionida Manchester Siti jamoasiga qarshi oʻtadigan Community Shield uchrashuviga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu bahs yangi mavsum oldidan London klubi uchun ilk chinakam jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Raqobat darajasi yuqori boʻlgan sharoitda himoyadagi xatolar qimmatga tushishi aniq.

Tarixiy antirekord va oldindagi sinovlar

Statistika ham «Arsenal»ning hozirgi holati odatiy emasligini koʻrsatmoqda. Oxirgi uch yil davomida londonliklar barcha musobaqalar doirasida ketma-ket ikki oʻyinda uchta yoki undan ortiq gol oʻtkazib yubormagan edilar. Joriy mavsumoldi oʻyinlaridagi bu koʻrsatkich jamoaning oʻyin tizimida chuqur tahlil qilinishi lozim boʻlgan boʻshliqlar borligini koʻrsatib qoʻydi.

Mikel Arteta va uning murabbiylar shtabi mavsum rasman boshlanguniga qadar himoya chizigʻidagi muvozanatni qayta tiklashi zarur. Aks holda, chempionlik uchun kurashishni maqsad qilgan «Arsenal» raqobatchilarga qarshi bahslarda oʻziga xos qiyinchiliklarga duch kelishi shubhasiz.

ArsenalMikel ArtetaPremyer-ligaUilyam SalibaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)