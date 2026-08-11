Arsenal himoyasidagi muammolar Mikel Arteta bosh ogʻrigʻiga aylandi
Arsenal mavsumoldi uchta o'rtoqlik uchrashuvida yettita gol o'tkazib yuborib, himoyadagi muammolarni yaqqol namoyon qildi. So'nggi ikki bahsda darvozadan oltita to'p olib chiqilgani jamoaning o'tgan mavsumdagi har bir o'yinda o'rtacha 1,4 ta gol o'tkazib yuborgan ko'rsatkichidan ancha yomon.
Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi start olishi arafasida «Arsenal» jamoasining himoya chizigʻidagi zaif jihatlari mutaxassislar va muxlislarda jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarida London klubining mudofaa qoʻrgʻoni kutilganidek mustahkam ishlamayapti va bu bosh murabbiy Mikel Arteta uchun hal etilishi lozim boʻlgan eng jiddiy muammoga aylanib ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avgust oyi boshidan buyon oʻtkazilgan uchta sinov uchrashuvida «kanonirlar» oʻz darvozalaridan naqd yettita gol olib chiqishga majbur boʻlishdi. Bu esa har bir oʻyinda oʻrtacha 2,3 tadan gol oʻtkazib yuborilganini anglatadi. Taqqoslash uchun, oʻtgan mavsumda jamoaning Premyer-ligadagi koʻrsatkichi har bir bahsda oʻrtacha 1,4 ta toʻpni tashkil etgan edi. Soʻnggi ikki uchrashuvning oʻzidayoq darvozaga oltita gol urilgani vaziyatning naqadar jiddiyligidan dalolat beradi.
Uilyam Saliba yoʻqotilishi va mudofaadagi boʻshliqlarHimoyadagi bu qaltis vaziyatning asosiy sababi sifatida jamoaning asosiy tayanchlaridan biri Uilyam Salibaning yoʻqligi koʻrsatilmoqda. Uzoq davom etadigan jiddiy bel jarohati sababli safdan chiqqan fransuz futbolchisi maydonda boʻlmagan paytda, himoya markazidagi barqarorlik yoʻqolgani yaqqol sezilib qoldi. Shuningdek, yangi futbolchi Yurriyen Timber ham toʻliq tiklanishi uchun yana bir necha hafta vaqt talab etilishini bildirdi.
Bunday kadrlar taqchilligi sharoitida Mikel Arteta Wembley stadionida Manchester Siti jamoasiga qarshi oʻtadigan Community Shield uchrashuviga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu bahs yangi mavsum oldidan London klubi uchun ilk chinakam jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Raqobat darajasi yuqori boʻlgan sharoitda himoyadagi xatolar qimmatga tushishi aniq.
Tarixiy antirekord va oldindagi sinovlarStatistika ham «Arsenal»ning hozirgi holati odatiy emasligini koʻrsatmoqda. Oxirgi uch yil davomida londonliklar barcha musobaqalar doirasida ketma-ket ikki oʻyinda uchta yoki undan ortiq gol oʻtkazib yubormagan edilar. Joriy mavsumoldi oʻyinlaridagi bu koʻrsatkich jamoaning oʻyin tizimida chuqur tahlil qilinishi lozim boʻlgan boʻshliqlar borligini koʻrsatib qoʻydi.
Mikel Arteta va uning murabbiylar shtabi mavsum rasman boshlanguniga qadar himoya chizigʻidagi muvozanatni qayta tiklashi zarur. Aks holda, chempionlik uchun kurashishni maqsad qilgan «Arsenal» raqobatchilarga qarshi bahslarda oʻziga xos qiyinchiliklarga duch kelishi shubhasiz.
…