Freyzer Klark Xrgovich - Itauma super jangi g‘olibini bashorat qildi
Freyzer Klark Mozes Itauma Filipp Xrgovichni mag'lub etib, g'alaba qozonishiga ishonmoqda. Mozes Itauma (14-0, 12 KO) va Filipp Xrgovich (20-1, 15 KO) o'rtasidagi IBF chempionlik kamari uchun jang 21 avgust kuni bo'lib o'tadi. Klarkning fikricha, Itaumaning tezligi va harakatchanligi bahsda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. 2021 yilgi Tokio Olimpiadasining bronza medali sohibi Freyzer Klark ushbu jangda Filipp Itauma uchun faoliyatidagi eng qiyin raqib bo'lishini ta'kidladi.
2021 yilgi Tokio Olimpiadasining bronza medali sohibi, britan super og‘ir vaznli bokschisi Freyzer Klark jangovar hamyurti Mozes Itauma (14-0, 12 KO) hamda Xorvatiya vakili Filipp Xrgovich (20-1, 15 KO) o‘rtasidagi kutilayotgan to‘qnashuv bo‘yicha o‘z taxminlari bilan o‘rtoqlashdi.
Super og‘ir vazndagi ikki nomdor charm qo‘lqop ustasi o‘rtasidagi ushbu muhim jang IBF chempionlik kamari uchun kechadi.
«Itauma uchun eng qiyin sinov va ring ichidagi tezlik»
Freyzer Klark bo‘lajak jang ikki bokschi uchun ham oson kechmasligini ta’kidlar ekan, yosh va shiddatli Itaumaning g‘alabasiga bejizga ishonmayotganini bildirdi:
«Bilishimcha, Filipp Itauma uchun faoliyatidagi eng qiyin raqib bo‘ladi. Biroq men Mozesning g‘alabasiga ishonaman. Bu yigitni juda hurmat qilaman, chunki u nafaqat ajoyib jangchi, balki ringdan tashqarida ham o‘zini namunali tutadi.
Bo‘lajak bahsda Itaumaning tezligi va harakatchanligi hal qiluvchi rol o‘ynashi mumkin», — dedi Freyzer Klark.
21 avgustdagi titul jangi va Tokio Olimpiadasi xotiralari
Ma’lumot uchun, Mozes Itauma va Filipp Xrgovich o‘rtasidagi super og‘ir vaznda IBF jahon chempionlik kamari uchun kechadigan markaziy bahs 21 avgust kuni bo‘lib o‘tadi.
Eslatib o‘tamiz, ushbu prognoz sohibi Freyzer Klark Tokio-2020 Olimpiadasining yarim finalida o‘zbekistonlik afsonaviy bokschi, Olimpiada va jahon chempioni Bahodir Jalolovga imkoniyatni boy berib, musobaqaning bronza medali bilan cheklangan edi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…