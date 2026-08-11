Ayollar Chempionlar ligasi: grandlar saralash raqiblarini bilib oldi

·47·Sport
Ayollar Chempionlar ligasi: grandlar saralash raqiblarini bilib oldi
Qisqacha

UEFA Ayollar Chempionlar ligasining 2026/27 yilgi mavsumida asosiy bosqichga yo'llanma beruvchi uchinchi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Chelsi Real Sociedad, Real Madrid Ajax, PSJ esa Eintracht Frankfurt jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Ikki karra g'olib Volfsburg o'tgan mavsum A Seriyada ikkinchi o'rinni egallagan Inter bilan to'qnash keladi.

UEFA Ayollar Chempionlar ligasining 2026/27 yilgi mavsumi asosiy l1 ta bosqichiga yoʻllanma beruvchi uchinchi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Goal.com xabar berishicha, mazkur qur'a natijasida Yevropaning yetakchi jamoalari, jumladan Chelsi, Real Madrid va PSJ oʻzlarining hal qiluvchi raqiblarini bilib olishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Saralashning liga yoʻli deb ataluvchi qismida ichki chempionatlardagi oʻrinlari orqali qatnashayotgan klublar oʻzaro raqobatlashadi. Ushbu bosqichda qayd etiladigan natijalar jamoalarning mavsumdagi taqdirini hal qilishi bilan oʻta muhim ahamiyat kasb etadi.

Chelsi va Real Madrid uchun qiyinsinovlar

Qur'aga koʻra, Chelsi asosiy bosqichga chiqish uchun Ispaniyaning Real Sociedad klubiga qarshi bahs olib boradi. Ikki oʻyindan iborat qarama-qarshilikning dastlabki uchrashuvi Londonda boʻlib oʻtadi. Real Sociedad oʻz tarixida ikkinchi bor ushbu musobaqada qatnashmoqda va Liga F'da uchinchi oʻrinni egallab, yana bir imkoniyatga ega boʻldi.

Biroq Ispaniya vakilini juda qiyin sinov kutmoqda, chunki Chelsi 2021 yilgi finalchi hamda soʻnggi toʻrt mavsumning uchtasida yarim finalgacha yetib borgan jamoa hisoblanadi. Garchi London klubi oʻtgan mavsumda biroz qiyinchiliklarga duch kelgan boʻlsa-da, tarkibni kuchaytirish maqsadida Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni va Manaka Matsukubo kabi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi.

Boshqa markaziy toʻqnashuvlar

Eintracht Frankfurt hamda PSJ oʻrtasidagi qarama-qarshilik saralashning eng jozibali oʻyinlaridan biriga aylandi. Germaniya chempionatida uchinchi oʻrinni egallagan Eintracht Frankfurt oʻtgan mavsum Yevropa kubogida yarim finalga qadar borgan edi. Parijliklar esa oʻtgan yili xalqaro maydonda omadsiz qatnashib, guruh bosqichida atigi ikki ochko toʻplagan edi.

Shuningdek, uch karra Chempionlar ligasi chorak finalchisi boʻlgan Real Madrid niderlandiyaliklarning Ajax klubiga qarshi maydonga tushadi. Ikki karra gʻolib Volfsburg esa oʻtgan mavsum A Seriyada ikkinchi oʻrinni egallagan Inter jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Saralash bosqichining chempionlar yoʻnalishida esa PSV Eindhoven, Brann va Belgiya jamoasi OH Leuven kabi ichki chempionat gʻoliblari asosiy liga bosqichiga yoʻllanma olish uchun kurashni davom ettiradi.

Chempionlar ligasiChelsiReal MadridPSJFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)