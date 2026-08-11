Ayollar Chempionlar ligasi: grandlar saralash raqiblarini bilib oldi
UEFA Ayollar Chempionlar ligasining 2026/27 yilgi mavsumida asosiy bosqichga yo'llanma beruvchi uchinchi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Chelsi Real Sociedad, Real Madrid Ajax, PSJ esa Eintracht Frankfurt jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Ikki karra g'olib Volfsburg o'tgan mavsum A Seriyada ikkinchi o'rinni egallagan Inter bilan to'qnash keladi.
UEFA Ayollar Chempionlar ligasining 2026/27 yilgi mavsumi asosiy l
Saralashning liga yoʻli deb ataluvchi qismida ichki chempionatlardagi oʻrinlari orqali qatnashayotgan klublar oʻzaro raqobatlashadi. Ushbu bosqichda qayd etiladigan natijalar jamoalarning mavsumdagi taqdirini hal qilishi bilan oʻta muhim ahamiyat kasb etadi.
Chelsi va Real Madrid uchun qiyinsinovlarQur'aga koʻra, Chelsi asosiy bosqichga chiqish uchun Ispaniyaning Real Sociedad klubiga qarshi bahs olib boradi. Ikki oʻyindan iborat qarama-qarshilikning dastlabki uchrashuvi Londonda boʻlib oʻtadi. Real Sociedad oʻz tarixida ikkinchi bor ushbu musobaqada qatnashmoqda va Liga F'da uchinchi oʻrinni egallab, yana bir imkoniyatga ega boʻldi.
Biroq Ispaniya vakilini juda qiyin sinov kutmoqda, chunki Chelsi 2021 yilgi finalchi hamda soʻnggi toʻrt mavsumning uchtasida yarim finalgacha yetib borgan jamoa hisoblanadi. Garchi London klubi oʻtgan mavsumda biroz qiyinchiliklarga duch kelgan boʻlsa-da, tarkibni kuchaytirish maqsadida Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni va Manaka Matsukubo kabi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi.
Boshqa markaziy toʻqnashuvlarEintracht Frankfurt hamda PSJ oʻrtasidagi qarama-qarshilik saralashning eng jozibali oʻyinlaridan biriga aylandi. Germaniya chempionatida uchinchi oʻrinni egallagan Eintracht Frankfurt oʻtgan mavsum Yevropa kubogida yarim finalga qadar borgan edi. Parijliklar esa oʻtgan yili xalqaro maydonda omadsiz qatnashib, guruh bosqichida atigi ikki ochko toʻplagan edi.
Shuningdek, uch karra Chempionlar ligasi chorak finalchisi boʻlgan Real Madrid niderlandiyaliklarning Ajax klubiga qarshi maydonga tushadi. Ikki karra gʻolib Volfsburg esa oʻtgan mavsum A Seriyada ikkinchi oʻrinni egallagan Inter jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
Saralash bosqichining chempionlar yoʻnalishida esa PSV Eindhoven, Brann va Belgiya jamoasi OH Leuven kabi ichki chempionat gʻoliblari asosiy liga bosqichiga yoʻllanma olish uchun kurashni davom ettiradi.
…