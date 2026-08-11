Robbi Kin nima uchun hali ham bosh murabbiylik vazifasini olmayapti
Robbi Kin murabbiylikdagi muvaffaqiyatlariga qaramay, shoshilmasdan o'ziga mos taklifni kutayotgani sababli hozircha erkin agent bo'lib qolmoqda. 2023-yilda u Tel-Avivning Makkabi klubini Isroil chempionligi va ichki kubok zafariga olib chiqdi, keyin esa Ferensvarosh bilan Vengriyada yuqori natijalarga erishdi. Grem Stek 46 yoshli mutaxassisning murabbiylik salohiyati va shaxsiy fazilatlarini yuqori baholab, klublar uni jalb qilish uchun faolroq bo'lishi kerakligini aytdi.
Angliya Premyer-ligasining sobiq yulduzi Robbi Kin murabbiylik faoliyatidagi yorqin natijalariga qaramay, hozircha erkin agent maqomida qolmoqda. Uning Britaniya futbolidan tashqarida to‘plagan muvaffaqiyatli tajribasi mutaxassisni nufuzli lavozimlarga munosib nomzodga aylantirgan bo‘lsa-da, hozircha hech qanday rasmiy kelishuv imzolangani yo‘q. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Londonning Arsenal klubi sobiq darvozaboni Grem Stek Robbi Kinning murabbiylik salohiyatiga yuqori baho berdi. U irlandiyalik mutaxassisning faoliyatini yaqindan kuzatib borayotganini va uning erishgan natijalari eʼtiborga loyiqligini taʼkidladi.
Xorijdagi zafarlar va sovrinli mavsumlarRobbi Kin murabbiylik faoliyatini Hindistonning ATK jamoasida boshlagan bo‘lsa-da, uning bosh murabbiy sifatidagi chinakam debyuti Isroilda amalga oshdi. 2023-yilda u Tel-Avivning Makkabi klubini boshqarib, jamoani Isroil chempionligi va ichki kubok zafariga olib chiqdi.
Shundan so‘ng uning faoliyati Vengriyada davom etdi va u yerda ham Ferensvarosh klubi bilan yuqori natijalarga erishdi. Shuningdek, Kin UEFA Yevropa ligasi kabi nufuzli xalqaro musobaqalarda ham o‘zini ko‘rsatishga ulgurdi.
Yangi chaqiruvlar oldidan ehtiyotkorlikBudapeshtdagi 16 oylik faoliyatidan keyin 46 yoshli mutaxassis yana o‘zgarishlar vaqti kelganini tushundi va yangi manzerni izlay boshladi. MLSda LA Galaxy safida to‘p surgan sobiq hujumchi o‘zining professional qulaylik zonasidan tashqarida ham o‘z salohiyatini to‘la namoyon etdi.
Shu boisdan uning nomi Angliya va Shotlandiyaning baʼzi nufuzli klublari bilan tez-tez bog‘landi. Biroq murabbiy shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilmaslikni afzal ko‘rib, o‘ziga mos keladigan takliflarni kutmoqda.
Mutaxassislar bahosi va kelajak istiqbollariGrem Stekning fikricha, Robbi Kin nafaqat yaxshi murabbiy, balki futbol klubi uchun ajoyib shaxsiyatdir. Unga ko‘ra, bunday mutaxassislarni jamoaga jalb qilish uchun klublar rahbarlari yanada faolroq bo‘lishi kerak edi.
Hozirgi paytda Robbi Kinning nufuzi juda yuqoriligicha qolmoqda. Mutaxassislar 2026-2027-yilgi mavsum boshlanishiga qadar futbol bozorida yana ko‘plab bosh murabbiylik o‘rinlari bo‘shashini va irlandiyalik mutaxassis tez orada o‘ziga munosib loyihani topishini taxmin qilishmoqda.
…