Robbi Kin nima uchun hali ham bosh murabbiylik vazifasini olmayapti

·50·Sport
Robbi Kin nima uchun hali ham bosh murabbiylik vazifasini olmayapti
Qisqacha

Robbi Kin murabbiylikdagi muvaffaqiyatlariga qaramay, shoshilmasdan o'ziga mos taklifni kutayotgani sababli hozircha erkin agent bo'lib qolmoqda. 2023-yilda u Tel-Avivning Makkabi klubini Isroil chempionligi va ichki kubok zafariga olib chiqdi, keyin esa Ferensvarosh bilan Vengriyada yuqori natijalarga erishdi. Grem Stek 46 yoshli mutaxassisning murabbiylik salohiyati va shaxsiy fazilatlarini yuqori baholab, klublar uni jalb qilish uchun faolroq bo'lishi kerakligini aytdi.

Angliya Premyer-ligasining sobiq yulduzi Robbi Kin murabbiylik faoliyatidagi yorqin natijalariga qaramay, hozircha erkin agent maqomida qolmoqda. Uning Britaniya futbolidan tashqarida to‘plagan muvaffaqiyatli tajribasi mutaxassisni nufuzli lavozimlarga munosib nomzodga aylantirgan bo‘lsa-da, hozircha hech qanday rasmiy kelishuv imzolangani yo‘q. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Londonning Arsenal klubi sobiq darvozaboni Grem Stek Robbi Kinning murabbiylik salohiyatiga yuqori baho berdi. U irlandiyalik mutaxassisning faoliyatini yaqindan kuzatib borayotganini va uning erishgan natijalari eʼtiborga loyiqligini taʼkidladi.

Xorijdagi zafarlar va sovrinli mavsumlar

Robbi Kin murabbiylik faoliyatini Hindistonning ATK jamoasida boshlagan bo‘lsa-da, uning bosh murabbiy sifatidagi chinakam debyuti Isroilda amalga oshdi. 2023-yilda u Tel-Avivning Makkabi klubini boshqarib, jamoani Isroil chempionligi va ichki kubok zafariga olib chiqdi.

Shundan so‘ng uning faoliyati Vengriyada davom etdi va u yerda ham Ferensvarosh klubi bilan yuqori natijalarga erishdi. Shuningdek, Kin UEFA Yevropa ligasi kabi nufuzli xalqaro musobaqalarda ham o‘zini ko‘rsatishga ulgurdi.

Yangi chaqiruvlar oldidan ehtiyotkorlik

Budapeshtdagi 16 oylik faoliyatidan keyin 46 yoshli mutaxassis yana o‘zgarishlar vaqti kelganini tushundi va yangi manzerni izlay boshladi. MLSda LA Galaxy safida to‘p surgan sobiq hujumchi o‘zining professional qulaylik zonasidan tashqarida ham o‘z salohiyatini to‘la namoyon etdi.

Shu boisdan uning nomi Angliya va Shotlandiyaning baʼzi nufuzli klublari bilan tez-tez bog‘landi. Biroq murabbiy shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilmaslikni afzal ko‘rib, o‘ziga mos keladigan takliflarni kutmoqda.

Mutaxassislar bahosi va kelajak istiqbollari

Grem Stekning fikricha, Robbi Kin nafaqat yaxshi murabbiy, balki futbol klubi uchun ajoyib shaxsiyatdir. Unga ko‘ra, bunday mutaxassislarni jamoaga jalb qilish uchun klublar rahbarlari yanada faolroq bo‘lishi kerak edi.

Hozirgi paytda Robbi Kinning nufuzi juda yuqoriligicha qolmoqda. Mutaxassislar 2026-2027-yilgi mavsum boshlanishiga qadar futbol bozorida yana ko‘plab bosh murabbiylik o‘rinlari bo‘shashini va irlandiyalik mutaxassis tez orada o‘ziga munosib loyihani topishini taxmin qilishmoqda.

Robbi KinFutbol murabbiylariAngliya Premyer-ligasiTransferlarGoal.com
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)