Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Portable Electric Shaver Pro britvasini chiqardi
Xiaomi Mijia Portable Electric Shaver Pro elektr britvasini taqdim etdi va qurilma JD.com platformasida 349 yuan, davlat subsidiyasi bilan esa 266,98 yuan yoki taxminan 40 AQSh dollaridan sotilmoqda. To'liq metall korpusga ega britva matli oltin, kumush va to'q kulrang ranglarda ishlab chiqarilgan hamda IPX8 namlikdan himoya standartiga ega.
Xiaomi brendi oʻzining koʻchma gadjetlar qatorini kengaytirib, yangi Mijia Portable Electric Shaver Pro elektr britvasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ixcham qurilma oʻzining yuqori avtonomligi, zamonaviy metall korpusi va ilg‘or funksiyalari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda yangi mahsulot JD.com savdo maydonchasida xaridorlarga taklif etilmoqda. Uning boshlang‘ich narxi 349 yuancni tashkil etadi, biroq davlat subsidiyasini hisobga olgan holda narx 266,98 yuan yoki taxminan 40 AQSh dollarigacha pasayadi.
Gadjetning texnik imkoniyatlari va dizayniMijia Portable Electric Shaver Pro toʻliq metall korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uchta jozibali rang variantida taqdim etiladi: matli oltin, kumush va toʻq kulrang. Konstruktsiyaning mustahkamligi bilan birga uning qulayligi ham alohida eʼtiborga loyiq.
Qurilma namlikdan ishonchli himoya qiluvchi IPX8 standarti bilan jihozlangan. Bu esa britvadan foydalanish va uni tozalash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Kesish tizimi esa ikki qavatli gofrlangan qoplama va zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan oʻtkir pichoqlardan iborat.
Foydalanish qulayligi va innovatsion sensorlarXiaomi muhandislarining taʼkidlashicha, yangi pichoqlar konstruksiyasi tutilmagan yoki o‘tkazib yuborilgan tuklar sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada foydalanish jarayoni yanada silliq va qulay kechadi.
Qurilmaning asosiy o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu o‘rnatilgan sensorli o‘chirgich hisoblanadi. Ushbu aqlli datchik teri bilan aloqani aniq sezadi va qurilmani avtomatik ravishda boshqarish imkonini beradi.
Rekord darajadagi avtonomlikMazkur elektr britvasi akkumulyatori bir martalik to‘liq quvvat bilan 60 kungacha uzluksiz ishlashga qodir. Bu ko‘rsatkich ayniqsa safarlarga ko‘p chiqadiganlar uchun katta qulaylik yaratadi.
Shuningdek, qurilma quvvatlanish jarayonida ham ishlash funksiyasini (одновременная зарядка и работа) qo‘llab-quvvatlaydi. Asosiy qurilmadan tashqari, Xiaomi noyob Nebula Purple rangidagi britva, maxsus saqlash sumkasi va nafis qutidan iborat Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set nomli sovg‘a to‘plamini ham namoyish etdi.
…