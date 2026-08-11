Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Portable Electric Shaver Pro britvasini chiqardi

·73·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Portable Electric Shaver Pro britvasini chiqardi
Qisqacha

Xiaomi Mijia Portable Electric Shaver Pro elektr britvasini taqdim etdi va qurilma JD.com platformasida 349 yuan, davlat subsidiyasi bilan esa 266,98 yuan yoki taxminan 40 AQSh dollaridan sotilmoqda. To'liq metall korpusga ega britva matli oltin, kumush va to'q kulrang ranglarda ishlab chiqarilgan hamda IPX8 namlikdan himoya standartiga ega.

Xiaomi brendi oʻzining koʻchma gadjetlar qatorini kengaytirib, yangi Mijia Portable Electric Shaver Pro elektr britvasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ixcham qurilma oʻzining yuqori avtonomligi, zamonaviy metall korpusi va ilg‘or funksiyalari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda yangi mahsulot JD.com savdo maydonchasida xaridorlarga taklif etilmoqda. Uning boshlang‘ich narxi 349 yuancni tashkil etadi, biroq davlat subsidiyasini hisobga olgan holda narx 266,98 yuan yoki taxminan 40 AQSh dollarigacha pasayadi.

Gadjetning texnik imkoniyatlari va dizayni

Mijia Portable Electric Shaver Pro toʻliq metall korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uchta jozibali rang variantida taqdim etiladi: matli oltin, kumush va toʻq kulrang. Konstruktsiyaning mustahkamligi bilan birga uning qulayligi ham alohida eʼtiborga loyiq.

Qurilma namlikdan ishonchli himoya qiluvchi IPX8 standarti bilan jihozlangan. Bu esa britvadan foydalanish va uni tozalash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Kesish tizimi esa ikki qavatli gofrlangan qoplama va zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan oʻtkir pichoqlardan iborat.

Foydalanish qulayligi va innovatsion sensorlar

Xiaomi muhandislarining taʼkidlashicha, yangi pichoqlar konstruksiyasi tutilmagan yoki o‘tkazib yuborilgan tuklar sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada foydalanish jarayoni yanada silliq va qulay kechadi.

Qurilmaning asosiy o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu o‘rnatilgan sensorli o‘chirgich hisoblanadi. Ushbu aqlli datchik teri bilan aloqani aniq sezadi va qurilmani avtomatik ravishda boshqarish imkonini beradi.

Rekord darajadagi avtonomlik

Mazkur elektr britvasi akkumulyatori bir martalik to‘liq quvvat bilan 60 kungacha uzluksiz ishlashga qodir. Bu ko‘rsatkich ayniqsa safarlarga ko‘p chiqadiganlar uchun katta qulaylik yaratadi.

Shuningdek, qurilma quvvatlanish jarayonida ham ishlash funksiyasini (одновременная зарядка и работа) qo‘llab-quvvatlaydi. Asosiy qurilmadan tashqari, Xiaomi noyob Nebula Purple rangidagi britva, maxsus saqlash sumkasi va nafis qutidan iborat Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set nomli sovg‘a to‘plamini ham namoyish etdi.

XiaomiMijiaElektr britvaGadjetlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi