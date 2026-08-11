Inter Djed Spens transferini yakunlashga yaqin turibdi
Inter klubi Angliya terma jamoasi va Tottenxem himoyachisi Djed Spens transferi bo'yicha muzokaralarni yakunlashga yaqin turibdi. 26 yoshli futbolchi Denzel Dumfris Real Madrid safiga o'tganidan so'ng jamoaning qanot himoyasidagi bo'shliqni to'ldirish uchun tanlangan. Kelishuv taxminan 30 million yevro va bonuslarni o'z ichiga oladi, Spens esa to'rt yillik shartnoma imzolashga tayyor.
Milanning Inter klubi Angliya terma jamoasi va Tottenxem himoyachisi Djed Spensni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirdi. La Gazzetta dello Sport xabar qilishicha, tomonlar oʻrtasidagi kelishuv yakuniga yetib bormoqda va 26 yoshli futbolchi tez orada Italiya jamoasining yangi aʼzosiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur transfer "neradzurrilar" uchun yangi mavsum oldidan juda muhim ahamiyat kasb etadi. Gap shundaki, jamoaning asosiy qanot himoyachilaridan biri Denzel Dumfris Real Madrid safiga yoʻl olgandi. Klub rahbariyati aynan shu boʻshliqni toʻldirish uchun Djed Spens nomzodini ustuvor maqsad sifatida tanlagan edi.
Transfer qiymati va muzokaralar tafsilotlariMaʼlum boʻlishicha, kelishuv taxminan 30 million yevro miqdoridagi transfer summasi hamda qoʻshimcha bonuslarni oʻz ichiga oladi. Dastlab Tottenxem futbolchi uchun 40 million yevro talab qilgan boʻlsa-da, yozgi transfer oynasi davomida narxning pasayishi va klub bosh murabbiyi yashil chiroq yoqishi bilan muzokaralar jadal tus oldi.
Inter rahbariyati, jumladan Beppe Marotta va Piero Ausilio boshqa variantlarni ham koʻrib chiqqan edi. Jumladan, BAAda toʻp surayotgan Moussa Diaby nomzodi ham oʻrganib chiqilgan. Biroq yuqori maosh talablari va muzokaralarning murakkabligi sababli ushbu transferdan voz kechilib, asosiy eʼtibor aynan Spensga qaratildi.
Kelajakdagi rejalar va shartnomaGoal.com nashrining yozishicha, Djed Spens Milan shahriga uchib kelib, toʻrt yillik shartnoma imzolashga tayyor turibdi. Futbolchi Italiyadagi hayot haqida allaqachon hamyurti Jon Stouns bilan maslahatlashib ulgurgan. Stounsning ortidan yana bir ingliz futbolchisining A Seriyaga kelishi muxlislarda katta qiziqish uygʻotmoqda.
Shunga qaramay, muxlislar futbolchini maydonda koʻrish uchun biroz kutishlariga toʻgʻri kelishi mumkin. Jahon chempionatidan keyingi uzoq tanaffus sababli himoyachi mashgʻulotlarga yaqindagina qaytdi. Shunga qaramay, klub mutasaddilari uning jismoniy va taktika jihatdan qanot himoyasi uchun eng munosib nomzod ekaniga aminlar.
Ayni paytda Inter tarkibdagi boshqa oʻzgarishlarni ham baholamoqda. Xususan, Roma klubining Luis Enrike uchun tayyorlayotgan 25-30 million yevrolik taklifi jamoa rahbariyati tomonidan diqqat bilan oʻrganilmoqda. Biroq klub asosiy eʼtiborni Djed Spens transferini muvaffaqiyatli yakunlashga qaratgan.
…