Inter Djed Spens transferini yakunlashga yaqin turibdi

·48·Sport
Inter Djed Spens transferini yakunlashga yaqin turibdi
Qisqacha

Inter klubi Angliya terma jamoasi va Tottenxem himoyachisi Djed Spens transferi bo'yicha muzokaralarni yakunlashga yaqin turibdi. 26 yoshli futbolchi Denzel Dumfris Real Madrid safiga o'tganidan so'ng jamoaning qanot himoyasidagi bo'shliqni to'ldirish uchun tanlangan. Kelishuv taxminan 30 million yevro va bonuslarni o'z ichiga oladi, Spens esa to'rt yillik shartnoma imzolashga tayyor.

Milanning Inter klubi Angliya terma jamoasi va Tottenxem himoyachisi Djed Spensni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirdi. La Gazzetta dello Sport xabar qilishicha, tomonlar oʻrtasidagi kelishuv yakuniga yetib bormoqda va 26 yoshli futbolchi tez orada Italiya jamoasining yangi aʼzosiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur transfer "neradzurrilar" uchun yangi mavsum oldidan juda muhim ahamiyat kasb etadi. Gap shundaki, jamoaning asosiy qanot himoyachilaridan biri Denzel Dumfris Real Madrid safiga yoʻl olgandi. Klub rahbariyati aynan shu boʻshliqni toʻldirish uchun Djed Spens nomzodini ustuvor maqsad sifatida tanlagan edi.

Transfer qiymati va muzokaralar tafsilotlari

Maʼlum boʻlishicha, kelishuv taxminan 30 million yevro miqdoridagi transfer summasi hamda qoʻshimcha bonuslarni oʻz ichiga oladi. Dastlab Tottenxem futbolchi uchun 40 million yevro talab qilgan boʻlsa-da, yozgi transfer oynasi davomida narxning pasayishi va klub bosh murabbiyi yashil chiroq yoqishi bilan muzokaralar jadal tus oldi.

Inter rahbariyati, jumladan Beppe Marotta va Piero Ausilio boshqa variantlarni ham koʻrib chiqqan edi. Jumladan, BAAda toʻp surayotgan Moussa Diaby nomzodi ham oʻrganib chiqilgan. Biroq yuqori maosh talablari va muzokaralarning murakkabligi sababli ushbu transferdan voz kechilib, asosiy eʼtibor aynan Spensga qaratildi.

Kelajakdagi rejalar va shartnoma

Goal.com nashrining yozishicha, Djed Spens Milan shahriga uchib kelib, toʻrt yillik shartnoma imzolashga tayyor turibdi. Futbolchi Italiyadagi hayot haqida allaqachon hamyurti Jon Stouns bilan maslahatlashib ulgurgan. Stounsning ortidan yana bir ingliz futbolchisining A Seriyaga kelishi muxlislarda katta qiziqish uygʻotmoqda.

Shunga qaramay, muxlislar futbolchini maydonda koʻrish uchun biroz kutishlariga toʻgʻri kelishi mumkin. Jahon chempionatidan keyingi uzoq tanaffus sababli himoyachi mashgʻulotlarga yaqindagina qaytdi. Shunga qaramay, klub mutasaddilari uning jismoniy va taktika jihatdan qanot himoyasi uchun eng munosib nomzod ekaniga aminlar.

Ayni paytda Inter tarkibdagi boshqa oʻzgarishlarni ham baholamoqda. Xususan, Roma klubining Luis Enrike uchun tayyorlayotgan 25-30 million yevrolik taklifi jamoa rahbariyati tomonidan diqqat bilan oʻrganilmoqda. Biroq klub asosiy eʼtiborni Djed Spens transferini muvaffaqiyatli yakunlashga qaratgan.

InterDjed SpensTottenxemA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)