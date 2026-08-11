Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Van Deykni namuna deb atadi

·38·Sport
Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Van Deykni namuna deb atadi
Qisqacha

Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga o‘tib, faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettiradigan bo‘ldi. 27 yoshli himoyachi Virgil van Deykni o‘zi va jamoa uchun namuna hamda ishonchli tayanch deb atadi. Arauxo Liverpulning qiziqishi aniq bo‘lgach, transferga bir soniya ham ikkilanmay rozilik berganini aytdi. U Premyer-ligada o‘ynashni uzoq vaqtdan beri orzu qilganini va Enfild stadionining muhiti tanlovida muhim rol o‘ynaganini ta'kidladi.

Barselona safida uch karra La Liga chempionligini qoʻlga kiritgan va yaqinda sardor etib tayinlangan Ronald Arauxo faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettiradigan boʻldi. Himoyachi Mersisayd klubi safiga qoʻshilib, faoliyatidagi yangi bosqichga qadam qoʻydi va jamoaning tajribali aʼzosi Virgil van Deyk uning asosiy ilhom manbalaridan biri ekanini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi jamoa va Virgil van Deyk taʼsiri

Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi Liverpul bilan shartnoma imzolagach, klub rasmiy saytiga intervyu bergan. U oʻzining yangi jamoadoshi haqida iliq fikrlar bildirib, faoliyati davomida niderlandiyalik himoyachiga doimo havas bilan qaraganini yashirmagan.

“Barchamiz Virgilning qanday buyuk futbolchi ekanini yaxshi bilamiz. U jamoa uchun ham, shaxsan men uchun ham haqiqiy namuna va ishonchli tayanch hisoblanadi”, — deydi Arauxo.

Transfer jarayoni va tezkor qaror

Himoyachining soʻzlariga koʻra, transfer jarayoni juda tezkor kechgan. Liverpulning qiziqishi aniq boʻlgach, u bir soniya ham ikkilanmagan va darhol ijobiy javob bergan. Futbolchi sport direktori hamda murabbiy bilan suhbatlashganidan soʻng bu buyuk klubga kelish imkoniyatidan mamnun ekanini bildirgan.

“Transfer juda tez amalga oshdi. Buning uchun Liverpul rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Bu yerga kelishda bir soniya ham ikkilanmadim”, — deya qoʻshimcha qilgan urugvaylik futbolchi.

Angliya Premyer-ligasidagi yangi sinovlar

Tezkorligi, havodagi kurashlardagi ustunligi va jismoniy baquvvatligi bilan ajralib turadigan Arauxo oʻzining fazilatlari Angliya futbolining talablariga juda mos kelishiga ishonadi. U dunyodagi eng raqobatbardosh liga sanalgan Premyer-ligada oʻynashni uzoq vaqtdan beri orzu qilganini taʼkidladi.

Shuningdek, Enfild stadionining afsonaviy muhiti ham uning tanlovida muhim rol oʻynagan. Futbolchi yangi jamoadoshlari bilan birgalikda maydonda ham, uning tashqarisida ham tajriba orttirishga tayyorligini va ulkan muvaffaqiyatlarga erishishiga ishontirdi.

Ronald ArauxoLiverpulBarselonaVirgil van DeykPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)