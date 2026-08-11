Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Van Deykni namuna deb atadi
Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga o‘tib, faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettiradigan bo‘ldi. 27 yoshli himoyachi Virgil van Deykni o‘zi va jamoa uchun namuna hamda ishonchli tayanch deb atadi. Arauxo Liverpulning qiziqishi aniq bo‘lgach, transferga bir soniya ham ikkilanmay rozilik berganini aytdi. U Premyer-ligada o‘ynashni uzoq vaqtdan beri orzu qilganini va Enfild stadionining muhiti tanlovida muhim rol o‘ynaganini ta'kidladi.
Barselona safida uch karra La Liga chempionligini qoʻlga kiritgan va yaqinda sardor etib tayinlangan Ronald Arauxo faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettiradigan boʻldi. Himoyachi Mersisayd klubi safiga qoʻshilib, faoliyatidagi yangi bosqichga qadam qoʻydi va jamoaning tajribali aʼzosi Virgil van Deyk uning asosiy ilhom manbalaridan biri ekanini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi jamoa va Virgil van Deyk taʼsiriGoal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi Liverpul bilan shartnoma imzolagach, klub rasmiy saytiga intervyu bergan. U oʻzining yangi jamoadoshi haqida iliq fikrlar bildirib, faoliyati davomida niderlandiyalik himoyachiga doimo havas bilan qaraganini yashirmagan.
“Barchamiz Virgilning qanday buyuk futbolchi ekanini yaxshi bilamiz. U jamoa uchun ham, shaxsan men uchun ham haqiqiy namuna va ishonchli tayanch hisoblanadi”, — deydi Arauxo.
Transfer jarayoni va tezkor qarorHimoyachining soʻzlariga koʻra, transfer jarayoni juda tezkor kechgan. Liverpulning qiziqishi aniq boʻlgach, u bir soniya ham ikkilanmagan va darhol ijobiy javob bergan. Futbolchi sport direktori hamda murabbiy bilan suhbatlashganidan soʻng bu buyuk klubga kelish imkoniyatidan mamnun ekanini bildirgan.
“Transfer juda tez amalga oshdi. Buning uchun Liverpul rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Bu yerga kelishda bir soniya ham ikkilanmadim”, — deya qoʻshimcha qilgan urugvaylik futbolchi.
Angliya Premyer-ligasidagi yangi sinovlarTezkorligi, havodagi kurashlardagi ustunligi va jismoniy baquvvatligi bilan ajralib turadigan Arauxo oʻzining fazilatlari Angliya futbolining talablariga juda mos kelishiga ishonadi. U dunyodagi eng raqobatbardosh liga sanalgan Premyer-ligada oʻynashni uzoq vaqtdan beri orzu qilganini taʼkidladi.
Shuningdek, Enfild stadionining afsonaviy muhiti ham uning tanlovida muhim rol oʻynagan. Futbolchi yangi jamoadoshlari bilan birgalikda maydonda ham, uning tashqarisida ham tajriba orttirishga tayyorligini va ulkan muvaffaqiyatlarga erishishiga ishontirdi.
…