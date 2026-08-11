Pocta Mail xavfli RAR-arxivlar tarqalishining oldini oldi
«Pocta Mail» parollangan RAR-arxivlar qo'shilgan firibgarlik xabarlari oqimini blokladi, bunday hujumlar so'nggi bir oyda to'xtatilgan barcha zararli xabarlarning 13 foizini tashkil etdi. Hujumchilar xatlarni rasmiy yozishmalar va qonunchilik havolalari bilan niqoblab, zararli dasturlarni parol bilan himoyalangan arxivlarga yashirmoqda.
«Pocta Mail» xizmati foydalanuvchilar xavfsizligiga qaratilgan navbatdagi muhim qadamni tashlab, parollangan RAR-arxivlarni oʻz ichiga olgan yangi turdagi firibgarlik xabarlari oqimini muvaffaqiyatli blokladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi bir oy ichida aniqlangan va toʻxtatilgan barcha zararli xabarlarning naq 13 foizi aynan shunday arxiv koʻrinishidagi hujumlar ulushiga toʻgʻri kelgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hujumchilar ushbu sxemada oʻta ayyor usullardan foydalanib, foydalanuvchilarni aldashga harakat qilishmoqda. Xususan, firibgarlik xabarlari rasmiy ish yuritish yozishmalari, jumladan, turli shartnomalar, imzolanishi lozim boʻlgan muhim hujumlar hamda zudlik bilan eʼtibor qaratishni talab qiluvchi bildirishnomalar sifatida niqoblanadi. Xat matnlari qatʼiy rasmiy uslubda tuzilib, hatto amaldagi qonunchilik havolalari bilan ham boyitiladi.
Xavfli sxema va mavsumiy omillarZararli faylni ochish uchun zarur boʻlgan parol toʻgʻridan-toʻgʻri xatning oʻzida koʻrsatib oʻtiladi. Bunday sxemaning faol tarqalishiga moliyaviy hisobotlar mavsumi ham qisman sabab boʻlmoqda, chunki bu davrda odatda koʻplab korporativ va moliyaviy hujumlar kelib tushadi. Katta hajmdagi xat-xabarlar oqimi fonida qabul qiluvchilar yuboruvchilarning elektron manzilini va fayllar tarkibini har doim ham diqqat bilan tekshiravermaydi.
Oddiy fishing havolalaridan farqli oʻlaroq, mazkur usulda zararli dasturiy taʼminot himoyalangan arxiv ichiga yashirilgan boʻladi. Uni shifrdan chiqarib ochgandan soʻng, maxfiy dastur foydalanuvchining qurilmasi, shaxsiy yoki korporativ akkauntlari hamda maxfiy maʼlumotlariga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish huquqini qoʻlga kiritishi mumkin.
Xavfsizlik choralari va tavsiyalarMutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday tahdidlarni oʻz vaqtida aniqlash va bartaraf etish uchun zamonaviy texnologiyalar talab etiladi. «Pocta Mail» xizmati oʻxshash xavflarni fosh etish jarayonida oʻttizdan ortiq mashinali oʻqitish (ML) modellari va murakkab antispam filtrlaridan faol foydalanmoqda.
Shunga qaramay, kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish har doim muhimligicha qolmoqda. Xizmat vakillari foydalanuvchilarga kutilmagan ilovalarga ehtiyotkorlik bilan yondashishni, joʻnatuvchining elektron pochta manzilini doimiy ravishda tekshirib borishni hamda nomaʼlum manbalardan kelgan bajariladigan fayllarni ochmaslikni qатʼiy tavsiya qilmoqdalar.
…