Pocta Mail xavfli RAR-arxivlar tarqalishining oldini oldi

·34·Texno
Pocta Mail xavfli RAR-arxivlar tarqalishining oldini oldi
Qisqacha

«Pocta Mail» parollangan RAR-arxivlar qo'shilgan firibgarlik xabarlari oqimini blokladi, bunday hujumlar so'nggi bir oyda to'xtatilgan barcha zararli xabarlarning 13 foizini tashkil etdi. Hujumchilar xatlarni rasmiy yozishmalar va qonunchilik havolalari bilan niqoblab, zararli dasturlarni parol bilan himoyalangan arxivlarga yashirmoqda.

«Pocta Mail» xizmati foydalanuvchilar xavfsizligiga qaratilgan navbatdagi muhim qadamni tashlab, parollangan RAR-arxivlarni oʻz ichiga olgan yangi turdagi firibgarlik xabarlari oqimini muvaffaqiyatli blokladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi bir oy ichida aniqlangan va toʻxtatilgan barcha zararli xabarlarning naq 13 foizi aynan shunday arxiv koʻrinishidagi hujumlar ulushiga toʻgʻri kelgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujumchilar ushbu sxemada oʻta ayyor usullardan foydalanib, foydalanuvchilarni aldashga harakat qilishmoqda. Xususan, firibgarlik xabarlari rasmiy ish yuritish yozishmalari, jumladan, turli shartnomalar, imzolanishi lozim boʻlgan muhim hujumlar hamda zudlik bilan eʼtibor qaratishni talab qiluvchi bildirishnomalar sifatida niqoblanadi. Xat matnlari qatʼiy rasmiy uslubda tuzilib, hatto amaldagi qonunchilik havolalari bilan ham boyitiladi.

Xavfli sxema va mavsumiy omillar

Zararli faylni ochish uchun zarur boʻlgan parol toʻgʻridan-toʻgʻri xatning oʻzida koʻrsatib oʻtiladi. Bunday sxemaning faol tarqalishiga moliyaviy hisobotlar mavsumi ham qisman sabab boʻlmoqda, chunki bu davrda odatda koʻplab korporativ va moliyaviy hujumlar kelib tushadi. Katta hajmdagi xat-xabarlar oqimi fonida qabul qiluvchilar yuboruvchilarning elektron manzilini va fayllar tarkibini har doim ham diqqat bilan tekshiravermaydi.

Oddiy fishing havolalaridan farqli oʻlaroq, mazkur usulda zararli dasturiy taʼminot himoyalangan arxiv ichiga yashirilgan boʻladi. Uni shifrdan chiqarib ochgandan soʻng, maxfiy dastur foydalanuvchining qurilmasi, shaxsiy yoki korporativ akkauntlari hamda maxfiy maʼlumotlariga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish huquqini qoʻlga kiritishi mumkin.

Xavfsizlik choralari va tavsiyalar

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday tahdidlarni oʻz vaqtida aniqlash va bartaraf etish uchun zamonaviy texnologiyalar talab etiladi. «Pocta Mail» xizmati oʻxshash xavflarni fosh etish jarayonida oʻttizdan ortiq mashinali oʻqitish (ML) modellari va murakkab antispam filtrlaridan faol foydalanmoqda.

Shunga qaramay, kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish har doim muhimligicha qolmoqda. Xizmat vakillari foydalanuvchilarga kutilmagan ilovalarga ehtiyotkorlik bilan yondashishni, joʻnatuvchining elektron pochta manzilini doimiy ravishda tekshirib borishni hamda nomaʼlum manbalardan kelgan bajariladigan fayllarni ochmaslikni qатʼiy tavsiya qilmoqdalar.

Pocta MailKiberxavfsizlikRAR-arxivFiribgarlikAntispam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi