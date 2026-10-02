Apple sunʼiy intellekt xavfi tufayli macOS xavfsizligini kuchaytirmoqda

·0·Texno
Apple sunʼiy intellekt xavfi tufayli macOS xavfsizligini kuchaytirmoqda

Apple kompaniyasi macOS operatsion tizimidagi “Full Disk Access” funksiyasi atrofida qoʻshimcha xavfsizlik nazoratini joriy etishini eʼlon qildi. Ushbu qaror sunʼiy intellekt agentlarining tobora ommalashib borishi va ular bilan bogʻliq yangi xavfsizlik xatarlari keskin oshgani fonida qabul qilindi. Dastlab zaxira nusxalarini toʻgʻri ishlashi uchun moʻljallangan bu funksiya endilikda maxfiylikni taʼminlash uchun qattiqroq cheklovlarga duch keladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur oʻzgarishlar eʼlon qilinishidan bir necha kun oldin jurnalistlardan biri Meta kompaniyasining Mac uchun moʻljallangan Muse ilovasi uning shaxsiy xabarlarini oʻqib chiqqanini daʼvo qilgan edi. Garchi Meta bu daʼvoni rad etgan boʻlsa-da, mazkur voqea foydalanuvchilar oʻrtasida keng muhokamalarga sabab boʻldi. Shuningdek, Wired nashri ChatGPT ilovasining Mac versiyasidagi zaiflik xakerlarga maxfiy maʼlumotlarga kirish huquqini berishi mumkinligini aniqlagan edi.

Sunʼiy intellekt agentlari va xavfsizlik tahdidlari

Zamonaviy sunʼiy intellekt agentlari kompyuterda ishlayotganda foydalanuvchilarga oʻz fayllari, xabarlari va boshqa shaxsiy maʼlumotlariga kengroq kirish huquqini taqdim etish imkonini beradi. Biroq, bu kabi imkoniyatlar tizim sozlamalarini oʻzgartirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, Muse ilovasi foydalanuvchilarga ixtiyoriy ravishda “Full Disk Access” funksiyasini yoqish imkonini taqdim etadi.

Apple kompaniyasining dasturchilar uchun eʼlon qilgan bayonotida taʼkidlanishicha, ayrim dasturchilar ushbu imkoniyatdan foydalanuvchilarni xavf ostiga qoʻyadigan tarzda foydalanmoqda. Natijada tizimdagi barcha maʼlumotlar foydalanuvchining toʻliq xabardorligisiz oshkor boʻlib qolishi mumkin. Kompaniya bunday holatlarning oldini olish uchun kelgusida yanada qatʼiy choralar koʻrilishini bildirdi.

Yangi nazorat mexanizmlari

Yangi qoidalarga koʻra, Apple ilovaga bunday favqulodda darajadagi ruxsatni bermoqchi boʻlgan foydalanuvchilar buni faqat juda aniq va oʻylab qilingan harakatlar orqaligina amalga oshira olishini taʼminlaydigan nazorat mexanizmlarini joriy etadi. Bu esa foydalanuvchining oʻz maʼlumotlari xavfsizligi boʻyicha ongli qaror qabul qilishiga yordam beradi.

Kompaniya vakillarining qayd etishicha, sunʼiy intellekt agentlari kelgusida yanada aqlli va avtonom boʻlib borishi sababli, bu turdagi ruxsatlar bilan bogʻliq xavflar ham sezilarli darajada oʻsadi. Shuning uchun mazkur muammoni hal qilish hozirgi kunda eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi va Apple oʻz foydalanuvchilarining maxfiyligini himoya qilishga sodiq qoladi.

AppleMacOSSuniy intellektXavfsizlikTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiApple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildi18 avgust 18:20OpenAI xavfsizlik boʻyicha uch nafar tadqiqotchini ishdan boʻshatdiOpenAI xavfsizlik boʻyicha uch nafar tadqiqotchini ishdan boʻshatdiKecha 23:54OpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandiOpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandi25 sentabr 20:53iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladi16 sentabr 12:25OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandi5 sentabr 04:23OpenAI xavfsizlik muammosi tufayli kuchli modellarini oʻqitishni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik muammosi tufayli kuchli modellarini oʻqitishni toʻxtatdi27 sentabr 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi