Apple sunʼiy intellekt xavfi tufayli macOS xavfsizligini kuchaytirmoqda
Apple kompaniyasi macOS operatsion tizimidagi “Full Disk Access” funksiyasi atrofida qoʻshimcha xavfsizlik nazoratini joriy etishini eʼlon qildi. Ushbu qaror sunʼiy intellekt agentlarining tobora ommalashib borishi va ular bilan bogʻliq yangi xavfsizlik xatarlari keskin oshgani fonida qabul qilindi. Dastlab zaxira nusxalarini toʻgʻri ishlashi uchun moʻljallangan bu funksiya endilikda maxfiylikni taʼminlash uchun qattiqroq cheklovlarga duch keladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur oʻzgarishlar eʼlon qilinishidan bir necha kun oldin jurnalistlardan biri Meta kompaniyasining Mac uchun moʻljallangan Muse ilovasi uning shaxsiy xabarlarini oʻqib chiqqanini daʼvo qilgan edi. Garchi Meta bu daʼvoni rad etgan boʻlsa-da, mazkur voqea foydalanuvchilar oʻrtasida keng muhokamalarga sabab boʻldi. Shuningdek, Wired nashri ChatGPT ilovasining Mac versiyasidagi zaiflik xakerlarga maxfiy maʼlumotlarga kirish huquqini berishi mumkinligini aniqlagan edi.
Sunʼiy intellekt agentlari va xavfsizlik tahdidlariZamonaviy sunʼiy intellekt agentlari kompyuterda ishlayotganda foydalanuvchilarga oʻz fayllari, xabarlari va boshqa shaxsiy maʼlumotlariga kengroq kirish huquqini taqdim etish imkonini beradi. Biroq, bu kabi imkoniyatlar tizim sozlamalarini oʻzgartirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, Muse ilovasi foydalanuvchilarga ixtiyoriy ravishda “Full Disk Access” funksiyasini yoqish imkonini taqdim etadi.
Apple kompaniyasining dasturchilar uchun eʼlon qilgan bayonotida taʼkidlanishicha, ayrim dasturchilar ushbu imkoniyatdan foydalanuvchilarni xavf ostiga qoʻyadigan tarzda foydalanmoqda. Natijada tizimdagi barcha maʼlumotlar foydalanuvchining toʻliq xabardorligisiz oshkor boʻlib qolishi mumkin. Kompaniya bunday holatlarning oldini olish uchun kelgusida yanada qatʼiy choralar koʻrilishini bildirdi.
Yangi nazorat mexanizmlariYangi qoidalarga koʻra, Apple ilovaga bunday favqulodda darajadagi ruxsatni bermoqchi boʻlgan foydalanuvchilar buni faqat juda aniq va oʻylab qilingan harakatlar orqaligina amalga oshira olishini taʼminlaydigan nazorat mexanizmlarini joriy etadi. Bu esa foydalanuvchining oʻz maʼlumotlari xavfsizligi boʻyicha ongli qaror qabul qilishiga yordam beradi.
Kompaniya vakillarining qayd etishicha, sunʼiy intellekt agentlari kelgusida yanada aqlli va avtonom boʻlib borishi sababli, bu turdagi ruxsatlar bilan bogʻliq xavflar ham sezilarli darajada oʻsadi. Shuning uchun mazkur muammoni hal qilish hozirgi kunda eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi va Apple oʻz foydalanuvchilarining maxfiyligini himoya qilishga sodiq qoladi.
Izohlar 0
…