Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!

·2·Sport
Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!
Qisqacha

«PSJ» Superkubok bahsida 50 daqiqadan ortiq vaqt 10 kishi bo'lib o'ynagan «Lans»ga 0:1 hisobida yutqazdi. Luis Enrike natijani adolatsiz deb atab, jamoasi g'alabaga loyiq bo'lganini, ammo hujumlarni yakunlash yetishmaganini ta'kidladi. U «Lans» hech qaysi jihatda «PSJ»dan ustun bo'lmaganini, Usmon Dembele va Nunu Mendeshda yaxshi imkoniyatlar bo'lganini aytdi.

Fransiyada yangi futbol mavsumi starti amaldagi Liga 1 chempioni hisoblangan Parijning yulduzli «PSJ» klubi uchun kutilmagan omadsizlik bilan boshlandi. «Bollar-Delelis» stadionida kechgan Superkubok bahsida parijliklar 50 daqiqadan ortiq vaqt davomida 10 kishi bo‘lib o‘ynagan «Lans»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, mavsumdagi ilk sovrinni qo‘ldan chiqardi.

Uchrashuv yakunlangach, «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike jurnalistlar qarshisida chiqish qilib, jamoasining o‘yinidan mamnun ekanini, biroq natija mutlaqo adolatsiz bo‘lganini ochiq ta’kidladi.

«Biz ko‘proq narsaga loyiq edik, ammo hujumlarni yakunlash yetishmadi»

Ispaniyalik mutaxassis maydondagi to‘liq ustunlik va yaratilgan vaziyatlar haqida to‘xtalib, shunday dedi:

«Bizga hujumlarni yakunlash yetishmadi. Mening nazarimda, o‘yin sur’ati va yaratilgan vaziyatlar juda ijobiy edi. Butun uchrashuv davomida, ayniqsa birinchi bo‘limda ko‘rganlarimdan juda mamnunman.

Bu so‘nggi uchrashuvlarimiz bilan solishtirganda „Lans“ bizga qarshi eng kam xavfli imkoniyat yaratgan o‘yin bo‘ldi. Albatta, yakuniy natijadan mamnun emasman, ammo biz g‘alabaga va ko‘proq narsaga loyiq edik. Biroq „Lans“ni tabriklashim kerak, ular g‘alaba qozonishdi va o‘zlariga xos yuqori shiddatda harakat qilishdi».

«„Lans“ hech qaysi jihatda bizdan ustun emasdi»

Raqibning qaysi jabhada parijliklardan yaxshiroq harakat qilgani haqidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri savolga Luis Enrike keskin va sovuqqonlik bilan javob qaytardi:

  • Mutlaq nazorat: «„Lans“ qaysi jihatlarda yaxshiroq edi? Hech qaysi jihatda! Menimcha, biz ancha kuchliroq edik. Bu tabiiy, biz bunday final o‘yinlariga ko‘proq o‘rganganmiz. Ammo stadiondagi muhit va raqibning qilgan barcha harakatlarini hisobga olsak, ular juda tartibli himoyalanishdi»;

  • Dembele va Mendeshning imkoniyatlari: «Biz o‘yinni to‘liq nazorat qildik. Bizga yanada aniqroq golli vaziyatlar kerak edi, Usmon Dembele va Nunu Mendeshda juda yaxshi imkoniyatlar bo‘ldi. Juda yaxshi o‘yin o‘tkazdik, ammo shunchaki omadimiz kelmadi».

Parij klubi ustozi mag‘lubiyatga qaramay jamoasi to‘g‘ri yo‘nalishda ekanini ta’kidlab, bor e’tiborini milliy chempionat va Yevropa maydonlaridagi bo‘lajak rasmiy to‘qnashuvlarga qaratishini ma’lum qildi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Luis EnrikePSJLansUsmon DembeleNunu Mendesh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Bugun, 11:06O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?Bugun, 11:01Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Bugun, 10:56Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiDani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiBugun, 10:54UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiBugun, 10:50Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiDjed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?