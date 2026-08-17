Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!
«PSJ» Superkubok bahsida 50 daqiqadan ortiq vaqt 10 kishi bo'lib o'ynagan «Lans»ga 0:1 hisobida yutqazdi. Luis Enrike natijani adolatsiz deb atab, jamoasi g'alabaga loyiq bo'lganini, ammo hujumlarni yakunlash yetishmaganini ta'kidladi. U «Lans» hech qaysi jihatda «PSJ»dan ustun bo'lmaganini, Usmon Dembele va Nunu Mendeshda yaxshi imkoniyatlar bo'lganini aytdi.
Fransiyada yangi futbol mavsumi starti amaldagi Liga 1 chempioni hisoblangan Parijning yulduzli «PSJ» klubi uchun kutilmagan omadsizlik bilan boshlandi. «Bollar-Delelis» stadionida kechgan Superkubok bahsida parijliklar 50 daqiqadan ortiq vaqt davomida 10 kishi bo‘lib o‘ynagan «Lans»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, mavsumdagi ilk sovrinni qo‘ldan chiqardi.
Uchrashuv yakunlangach, «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike jurnalistlar qarshisida chiqish qilib, jamoasining o‘yinidan mamnun ekanini, biroq natija mutlaqo adolatsiz bo‘lganini ochiq ta’kidladi.
«Biz ko‘proq narsaga loyiq edik, ammo hujumlarni yakunlash yetishmadi»
Ispaniyalik mutaxassis maydondagi to‘liq ustunlik va yaratilgan vaziyatlar haqida to‘xtalib, shunday dedi:
«Bizga hujumlarni yakunlash yetishmadi. Mening nazarimda, o‘yin sur’ati va yaratilgan vaziyatlar juda ijobiy edi. Butun uchrashuv davomida, ayniqsa birinchi bo‘limda ko‘rganlarimdan juda mamnunman.
Bu so‘nggi uchrashuvlarimiz bilan solishtirganda „Lans“ bizga qarshi eng kam xavfli imkoniyat yaratgan o‘yin bo‘ldi. Albatta, yakuniy natijadan mamnun emasman, ammo biz g‘alabaga va ko‘proq narsaga loyiq edik. Biroq „Lans“ni tabriklashim kerak, ular g‘alaba qozonishdi va o‘zlariga xos yuqori shiddatda harakat qilishdi».
«„Lans“ hech qaysi jihatda bizdan ustun emasdi»
Raqibning qaysi jabhada parijliklardan yaxshiroq harakat qilgani haqidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri savolga Luis Enrike keskin va sovuqqonlik bilan javob qaytardi:
Mutlaq nazorat: «„Lans“ qaysi jihatlarda yaxshiroq edi? Hech qaysi jihatda! Menimcha, biz ancha kuchliroq edik. Bu tabiiy, biz bunday final o‘yinlariga ko‘proq o‘rganganmiz. Ammo stadiondagi muhit va raqibning qilgan barcha harakatlarini hisobga olsak, ular juda tartibli himoyalanishdi»;
Dembele va Mendeshning imkoniyatlari: «Biz o‘yinni to‘liq nazorat qildik. Bizga yanada aniqroq golli vaziyatlar kerak edi, Usmon Dembele va Nunu Mendeshda juda yaxshi imkoniyatlar bo‘ldi. Juda yaxshi o‘yin o‘tkazdik, ammo shunchaki omadimiz kelmadi».
Parij klubi ustozi mag‘lubiyatga qaramay jamoasi to‘g‘ri yo‘nalishda ekanini ta’kidlab, bor e’tiborini milliy chempionat va Yevropa maydonlaridagi bo‘lajak rasmiy to‘qnashuvlarga qaratishini ma’lum qildi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…