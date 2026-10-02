Roberto Manshini Manchester Siti ishi boʻyicha izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubining sobiq bosh murabbiyi Roberto Mansini, klubning moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha ayblovlari uning shaxsiy mas'uliyati emasligini ta'kidladi.
- Mansini 2009–2013-yillarda klubda ishlagan vaqtida moliyaviy hisobotlarni noto'g'ri taqdim etish holatlari tekshiruv ostida.
Manchester Siti klubining sobiq bosh murabbiyi Roberto Manshini ingliz klubiga nisbatan chiqarilgan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha qat'iy munosabat bildirib, yuzaga kelgan huquqiy muammolar uning shaxsiy mas'uliyati emasligini ta'kidladi. ESPN nashri xabar qilishicha, italiyalik mutaxassis oʻz vaqtida "shaharliklar" bilan ilk bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, hozirgi kunda klub boshiga tushgan muammolardan oʻzini chetga olishga harakat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Italiya milliy jamoasini boshqarayotgan Manshini 2009–2013-yillar oraligʻida Manchester Siti klubida faoliyat yuritgan. Ayni paytda Premer-liga tomonidan klubning moliyaviy hisobotlarni notoʻgʻri taqdim etgani tasdiqlangani sababli, aynan shu davr qattiq tekshiruvlar markazida qolmoqda. Biroq tajribali murabbiy Millatlar ligasi doirasidagi Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida bu holat uning obroʻsiga putur yetkazishidan xavotirda emasligini bildirdi.
Shubhali shartnomalar va moliyaviy tekshiruvlarManshining ismi atrofidagi asosiy mojaro 2018-yilda Der Spiegel nashri e'lon qilgan sizdirilgan hujjatlarga borib taqaladi. Unga koʻra, murabbiy Manchester Siti klubidan rasmiy ravishda yiliga 1,45 million funt sterling maosh olgan boʻlsa-da, Abu-Dabida joylashgan Al Jazira klubida maslahatchi sifatida ham shuncha miqdorda qoʻshimcha haq olib borganlikda gumon qilinmoqda.
The Telegraph nashri ma'lumotlariga koʻra, mazkur sxema orqali klub taxminan 12 million funt sterling miqdoridagi soliq va ijtimoiy toʻlovlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu holat moliyaviy feyr-pley qoidalarini chetlab oʻtish uchun ish haqi qismini offshor orqali toʻlash sifatida baholanmoqda.
Murabbiyning javobi va pozitsiyasiBiroq Roberto Manshining oʻzi bu ayblovlarni rad etib, barcha huquqiy va moliyaviy mas'uliyatni toʻgʻridan-toʻgʻri klubning zimmasiga yukladi. Turkiyaning Bursa shahrida oʻtgan matbuot anjumanida u qoʻshma shartnomalar mavjudligini inkor etmagan holda, bu holat uning emas, balki klubning muammosi ekanini ochiqchasiga aytdi.
"Bu mni tashvishga soladigan narsa emas. Bu Afsuski, Sitining muammosi", deya ta'kidladi tajribali mutaxassis ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida ham. Shunday qilib, Manchester Siti klubi oʻz tarixidagi eng jiddiy ayblovlar va sud jarayonlari bilan yuzma-yuz kelib turgan bir paytda, jamoaning sobiq ustozi mazkur mojarodan butunlay chetda ekanini qat'iy ta'kidlashda davom etmoqda.
Izohlar 0
…