Roberto Manshini Manchester Siti ishi boʻyicha izoh berdi

·26·Sport
Roberto Manshini Manchester Siti ishi boʻyicha izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubining sobiq bosh murabbiyi Roberto Mansini, klubning moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha ayblovlari uning shaxsiy mas'uliyati emasligini ta'kidladi.
  • Mansini 2009–2013-yillarda klubda ishlagan vaqtida moliyaviy hisobotlarni noto'g'ri taqdim etish holatlari tekshiruv ostida.

Manchester Siti klubining sobiq bosh murabbiyi Roberto Manshini ingliz klubiga nisbatan chiqarilgan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha qat'iy munosabat bildirib, yuzaga kelgan huquqiy muammolar uning shaxsiy mas'uliyati emasligini ta'kidladi. ESPN nashri xabar qilishicha, italiyalik mutaxassis oʻz vaqtida "shaharliklar" bilan ilk bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, hozirgi kunda klub boshiga tushgan muammolardan oʻzini chetga olishga harakat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Italiya milliy jamoasini boshqarayotgan Manshini 2009–2013-yillar oraligʻida Manchester Siti klubida faoliyat yuritgan. Ayni paytda Premer-liga tomonidan klubning moliyaviy hisobotlarni notoʻgʻri taqdim etgani tasdiqlangani sababli, aynan shu davr qattiq tekshiruvlar markazida qolmoqda. Biroq tajribali murabbiy Millatlar ligasi doirasidagi Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida bu holat uning obroʻsiga putur yetkazishidan xavotirda emasligini bildirdi.

Shubhali shartnomalar va moliyaviy tekshiruvlar

Manshining ismi atrofidagi asosiy mojaro 2018-yilda Der Spiegel nashri e'lon qilgan sizdirilgan hujjatlarga borib taqaladi. Unga koʻra, murabbiy Manchester Siti klubidan rasmiy ravishda yiliga 1,45 million funt sterling maosh olgan boʻlsa-da, Abu-Dabida joylashgan Al Jazira klubida maslahatchi sifatida ham shuncha miqdorda qoʻshimcha haq olib borganlikda gumon qilinmoqda.

The Telegraph nashri ma'lumotlariga koʻra, mazkur sxema orqali klub taxminan 12 million funt sterling miqdoridagi soliq va ijtimoiy toʻlovlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu holat moliyaviy feyr-pley qoidalarini chetlab oʻtish uchun ish haqi qismini offshor orqali toʻlash sifatida baholanmoqda.

Murabbiyning javobi va pozitsiyasi

Biroq Roberto Manshining oʻzi bu ayblovlarni rad etib, barcha huquqiy va moliyaviy mas'uliyatni toʻgʻridan-toʻgʻri klubning zimmasiga yukladi. Turkiyaning Bursa shahrida oʻtgan matbuot anjumanida u qoʻshma shartnomalar mavjudligini inkor etmagan holda, bu holat uning emas, balki klubning muammosi ekanini ochiqchasiga aytdi.

"Bu mni tashvishga soladigan narsa emas. Bu Afsuski, Sitining muammosi", deya ta'kidladi tajribali mutaxassis ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida ham. Shunday qilib, Manchester Siti klubi oʻz tarixidagi eng jiddiy ayblovlar va sud jarayonlari bilan yuzma-yuz kelib turgan bir paytda, jamoaning sobiq ustozi mazkur mojarodan butunlay chetda ekanini qat'iy ta'kidlashda davom etmoqda.

Roberto ManshiniManchester SitiPremer-ligaFutbol yangiliklariTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinManchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinKecha 12:20Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi keskin kurashishga tayyorlanmoqdaManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi keskin kurashishga tayyorlanmoqda1 oktabr 20:12Manchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildiManchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildi1 oktabr 00:33Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdi29 sentabr 14:54Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Manchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdiManchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdiKecha 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi