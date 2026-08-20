Harri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldi

·21·Sport
Harri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldi
Qisqacha

Harri Keyn 19 avgust kuni Myunxendagi «Bavariya» muzeyida Yevropaning eng yaxshi to'purari sifatida «Oltin butsa» mukofotini qabul qildi. U o'tgan mavsum Bundesligada 36 ta gol urib, reytingda 72 ochko jamg'ardi va Erling Holand hamda Kilian Mbappeni ortda qoldirdi. 33 yoshli hujumchi faoliyatida ikkinchi marta ushbu sovringa sazovor bo'ldi, ilk «Oltin butsa»ni esa 2023/24 yilgi mavsum yakunida qo'lga kiritgan edi.

Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn rasman qit’aning eng yaxshi to‘purari deb topildi. 19 avgust kuni Myunxendagi «Bavariya» muzeyida bo‘lib o‘tgan tantanali marosimda angliyalik to‘purarga Yevropa futbolining nufuzli individual mukofoti — «Oltin butsa» (Golden Boot) topshirildi. Keyn o‘z raqiblarini qay darajada ortda qoldirdi?

36 ta gol va yakkahokimlik: «Oltin butsa» reytingi

Keyn o‘tgan mavsum Bundesligada jami 36 ta gol urib, Yevropaning barcha milliy chempionatlari to‘purarlari orasida mutlaq yetakchiga aylandi. Ushbu natija evaziga u reyting tizimida 72 ochko jamg‘arib, Erling Holand va Kilian Mbappe kabi yulduzlarni katta farq bilan ortda qoldirdi.

Yevropa «Oltin butsa»si: To‘purarlar kuchli uchligi

O‘rin

Futbolchi

Klubi / Chempionat

Gollar soni

To‘plagan ochkolari

1-o‘rin

Harri Keyn

«Bavariya» (Germaniya)

36 ta gol

72 ochko

2-o‘rin

Erling Holand

«Manchester Siti» (Angliya)

27 ta gol

54 ochko

3-o‘rin

Kilian Mbappe

«Real Madrid» (Ispaniya)

25 ta gol

50 ochko

Faoliyatidagi ikkinchi tarixiy sovrin

33 yoshli to‘purar uchun bu faoliyatidagi ikkinchi «Oltin butsa» bo‘ldi. U ilk bor ushbu yutuqqa 2023/24 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra erishgan edi. Shu tariqa, Keyn Yevropaning eng yaxshi to‘purari unvonini yana bir bor o‘zida saqlab qolib, zamonamizning eng barqaror va xavfli markaziy hujumchilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Harri Keyn yangi mavsumda ham o‘z unvonini himoya qilib, «Oltin butsa»ni qatorasiga uchinchi bor qo‘lga kirita oladimi yoki Holand va Mbappe undan qasos oladimi?

O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

Harry KaneBayern MunichErling HaalandKylian MbappéManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 06:18Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinKarles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinBugun, 06:16«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandiBugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi