«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?

·26·Sport
«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?

Madridning «Real» klubida bosh murabbiy almashinuvi o‘z mevasini bera boshladi. Portugaliyalik tajribali mutaxassis Joze Mourinoning jamoaga kelishi bilan kiyinish xonasi va klub boshqaruvida katta ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Nufuzli Ispaniya nashri AS bergan ma’lumotlarga ko‘ra, «Qirollik klubi» rahbariyati va futbolchilar orasida Mourinoni olib kelish eng to‘g‘ri qadam bo‘lganiga ishonch har qachongidan ham kuchaygan.

Klub ichidagi muhit avvalgi bosh murabbiy Xabi Alonso davridagi vaziyatdan tubdan farq qilib, butunlay yangicha psixologik va ishchan ruhga ega bo‘ldi.

«Majburlamasdan ishontirish»: Mourino «Real»ga qanday yangi nafas olib kirdi?

«Osobiy» laqabli portugaliyalik mutaxassis Madridda o‘z ish faoliyatini jamoadagi kundalik odatlar, ichki qoidalar va mashg‘ulot tartibini tubdan yangilashdan boshladi:

  • Har bir futbolchi bilan yakkama-yakka suhbat: Joze Mourino jamoadagi har bir o‘yinchi bilan alohida individual muloqot o‘tkazib, ulardan qanday o‘yin va mas’uliyat kutayotganini, jamoa oldiga qo‘yilgan maqsadlarni aniq tushuntirib berdi;

  • Hammaga berilgan yangi imkoniyat: Avvalroq asosiy tarkibga kira olmay, zaxirada qolib ketgan yoki ishonchdan qolgan futbolchilarga ham o‘zini ko‘rsatish va asosiy tarkibdan joy olish uchun to‘liq imkon yaratildi;

  • Psixologik yondashuv: Qayd etilishicha, portugaliyalik murabbiy o‘z taktik g‘oyalarini futbolchilarga majburan singdirish yo‘lidan bormayapti. Aksincha, u o‘yinchilarni o‘z qarashlari va g‘alaba keltiruvchi falsafasiga chin dildan ishontirishga erishmoqda.

«Eng yaxshi transferimiz — Mourino!»

Madrid klubi rahbariyati va mutaxassislari Mourinoning ilk haftalardagi faoliyatiga yuqori baho berib, yozgi eng muhim yutuq futbolchilar emas, balki aynan bosh murabbiy postida amalga oshirilganini ta’kidlamoqda:

«Bu yozdagi eng yaxshi transferimiz maydonda emas, aynan zaxira o‘rindig‘ida bo‘ldi», — deya fikr bildirmoqda klub rahbariyati vakillari.

Bunday ishonchli start va jamoadagi sog‘lom muhit «Real»ning La Liga va Yevropa maydonlaridagi chempionlik kurashida asosiy kuchga aylanishidan darak bermoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 17:53«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?Bugun, 17:5239 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdi39 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdiBugun, 17:35Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Bugun, 14:42«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadi«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadiBugun, 14:38Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)