«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?
Madridning «Real» klubida bosh murabbiy almashinuvi o‘z mevasini bera boshladi. Portugaliyalik tajribali mutaxassis Joze Mourinoning jamoaga kelishi bilan kiyinish xonasi va klub boshqaruvida katta ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Nufuzli Ispaniya nashri AS bergan ma’lumotlarga ko‘ra, «Qirollik klubi» rahbariyati va futbolchilar orasida Mourinoni olib kelish eng to‘g‘ri qadam bo‘lganiga ishonch har qachongidan ham kuchaygan.
Klub ichidagi muhit avvalgi bosh murabbiy Xabi Alonso davridagi vaziyatdan tubdan farq qilib, butunlay yangicha psixologik va ishchan ruhga ega bo‘ldi.
«Majburlamasdan ishontirish»: Mourino «Real»ga qanday yangi nafas olib kirdi?
«Osobiy» laqabli portugaliyalik mutaxassis Madridda o‘z ish faoliyatini jamoadagi kundalik odatlar, ichki qoidalar va mashg‘ulot tartibini tubdan yangilashdan boshladi:
Har bir futbolchi bilan yakkama-yakka suhbat: Joze Mourino jamoadagi har bir o‘yinchi bilan alohida individual muloqot o‘tkazib, ulardan qanday o‘yin va mas’uliyat kutayotganini, jamoa oldiga qo‘yilgan maqsadlarni aniq tushuntirib berdi;
Hammaga berilgan yangi imkoniyat: Avvalroq asosiy tarkibga kira olmay, zaxirada qolib ketgan yoki ishonchdan qolgan futbolchilarga ham o‘zini ko‘rsatish va asosiy tarkibdan joy olish uchun to‘liq imkon yaratildi;
Psixologik yondashuv: Qayd etilishicha, portugaliyalik murabbiy o‘z taktik g‘oyalarini futbolchilarga majburan singdirish yo‘lidan bormayapti. Aksincha, u o‘yinchilarni o‘z qarashlari va g‘alaba keltiruvchi falsafasiga chin dildan ishontirishga erishmoqda.
«Eng yaxshi transferimiz — Mourino!»
Madrid klubi rahbariyati va mutaxassislari Mourinoning ilk haftalardagi faoliyatiga yuqori baho berib, yozgi eng muhim yutuq futbolchilar emas, balki aynan bosh murabbiy postida amalga oshirilganini ta’kidlamoqda:
«Bu yozdagi eng yaxshi transferimiz maydonda emas, aynan zaxira o‘rindig‘ida bo‘ldi», — deya fikr bildirmoqda klub rahbariyati vakillari.
Bunday ishonchli start va jamoadagi sog‘lom muhit «Real»ning La Liga va Yevropa maydonlaridagi chempionlik kurashida asosiy kuchga aylanishidan darak bermoqda.
…