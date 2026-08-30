SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardi
Aerokosmik sanoatining yetakchisi boʻlgan SpaceX kompaniyasi NASAning yangi avlod astronomik observatoriyalaridan biri — Nancy Grace Roman fazoviy teleskopini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi. Mazkur muhim ilmiy qadam bashariyatga koinotning eng sirli qirralarini, jumladan, qora energiya tabiati va ekzosayyoralarni oʻrganishda ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ogʻir yuk koʻtaruvchi Falcon Heavy raketasi 30 avgust kuni Floridadagi Kennedi nomidagi kosmik markazning LC-39A maydonchasidan belgilangan vaqtda fazoga koʻtarildi. Eʼtiborlisi, raketa hech qanday kechiktirishlarsiz, birinchi urinishdayoq muvaffaqiyatli uchirildi. Ushbu parvoz Falcon Heavy uchun oʻninchi emas, balki oʻn uchinchi muvaffaqiyatli start boʻlib tarixga kirdi va kompaniyaning ishonchliligini yana bir karra tasdiqladi.
Texnik tafsilotlar va kosmik manevrlarUchish jarayonida raketa konstruktsiyasi odatdagidek yuqori aniqlikda harakatlandi. Startdan soʻng Falcon Heavy’ning ikkita yon tezlatgichi markaziy blokdan ajralib chiqib, Yerga qaytish manevrlarini muvaffaqiyatli bajarishdi. Har ikkala blok AQSh Kosmik kuchlarining Kanaveral burnidagi bazasiga eson-omon qoʻndi, biroq bu safargi missiyada markaziy blok qaytarilmadi.
Raketaning yuqori bosqichi teleskopni dastlabki orbitaga olib chiqqandan soʻng, kerakli trayektoriyani shakllantirish uchun dvigatelni qoʻshimcha ravishda ishga tushirdi. SpaceX mutaxassislari barcha bosqichlar shtat rejimida oʻtganini maʼlum qildi. Observatoriyaning ajralishi startdan taxminan 31 daqiqa oʻtgach amalga oshirildi.
Ilmiy maqsadlar va ulkan imkoniyatlarRoman teleskopining yakuniy manzili Quyosh-Yer tizimining ikkinchi Lagranj nuqtasi (L2) atrofi boʻlib, u bizning sayyoramizdan taxminan 1,5 million kilometr masofada joylashgan. Ayni paytda mazkur hududda mashhur James Webb kosmik teleskopi ham samarali faoliyat yuritmoqda. Yangi observatoriya koinotning keng miqyosli sharhlari, qora energiya tabiatini tadqiq etish, ekzosayyoralarni qidirish hamda yulduzlar va galaktikalar evolyutsiyasini oʻrganishga moʻljallangan.
NASA maʼlumotlariga koʻra, yangi teleskopning asosiy afzalliklaridan biri uning oʻta keng koʻrish maydonidir. Bir seansning oʻzida Roman Hubble teleskopidan taxminan 100 marta katta osmon qismini qamrab olishga qodir. Shuningdek, u osmonni Hubble’ga nisbatan 1,000 martadan ziyod tezroq yirik koʻrikdan oʻtkaza oladi.
Kelajakdagi tadqiqotlar istiqbollariAsosiy ilmiy dastur doirasida olimlar 2 milliarddan ortiq galaktikalar haqida noyob maʼlumotlarni toʻplashni rejalashtirmoqda. Somon Yoʻli boʻylab bir oylik kuzatishlarning oʻzida Roman 20 milliardgacha yulduzlarni roʻyxatga olishi va shu tariqa eng yirik astronomik obyektlar katalogini yaratishi mumkin.
Maʼlumot oʻrnida, teleskop NASAning kosmik astronomiya rivojlanishida ulkan rol oʻynagan va «Hubble onasi» degan sharafli unvonga sazovor boʻlgan birinchi bosh astronomi Nensi Greys Roman sharafiga nomlangan. Nancy Grace Roman’ning asosiy missiyasi ilmiy ishlar boshlanganidan keyin besh yilga moʻljallangan boʻlib, NASA observatoriya soz holda ishlasa, bu muddatni yana besh yilga uzaytirishni koʻzlamoqda.
…