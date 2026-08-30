SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardi

·18·Texno
SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardi

Aerokosmik sanoatining yetakchisi boʻlgan SpaceX kompaniyasi NASAning yangi avlod astronomik observatoriyalaridan biri — Nancy Grace Roman fazoviy teleskopini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi. Mazkur muhim ilmiy qadam bashariyatga koinotning eng sirli qirralarini, jumladan, qora energiya tabiati va ekzosayyoralarni oʻrganishda ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ogʻir yuk koʻtaruvchi Falcon Heavy raketasi 30 avgust kuni Floridadagi Kennedi nomidagi kosmik markazning LC-39A maydonchasidan belgilangan vaqtda fazoga koʻtarildi. Eʼtiborlisi, raketa hech qanday kechiktirishlarsiz, birinchi urinishdayoq muvaffaqiyatli uchirildi. Ushbu parvoz Falcon Heavy uchun oʻninchi emas, balki oʻn uchinchi muvaffaqiyatli start boʻlib tarixga kirdi va kompaniyaning ishonchliligini yana bir karra tasdiqladi.

Texnik tafsilotlar va kosmik manevrlar

Uchish jarayonida raketa konstruktsiyasi odatdagidek yuqori aniqlikda harakatlandi. Startdan soʻng Falcon Heavy’ning ikkita yon tezlatgichi markaziy blokdan ajralib chiqib, Yerga qaytish manevrlarini muvaffaqiyatli bajarishdi. Har ikkala blok AQSh Kosmik kuchlarining Kanaveral burnidagi bazasiga eson-omon qoʻndi, biroq bu safargi missiyada markaziy blok qaytarilmadi.

Raketaning yuqori bosqichi teleskopni dastlabki orbitaga olib chiqqandan soʻng, kerakli trayektoriyani shakllantirish uchun dvigatelni qoʻshimcha ravishda ishga tushirdi. SpaceX mutaxassislari barcha bosqichlar shtat rejimida oʻtganini maʼlum qildi. Observatoriyaning ajralishi startdan taxminan 31 daqiqa oʻtgach amalga oshirildi.

Ilmiy maqsadlar va ulkan imkoniyatlar

Roman teleskopining yakuniy manzili Quyosh-Yer tizimining ikkinchi Lagranj nuqtasi (L2) atrofi boʻlib, u bizning sayyoramizdan taxminan 1,5 million kilometr masofada joylashgan. Ayni paytda mazkur hududda mashhur James Webb kosmik teleskopi ham samarali faoliyat yuritmoqda. Yangi observatoriya koinotning keng miqyosli sharhlari, qora energiya tabiatini tadqiq etish, ekzosayyoralarni qidirish hamda yulduzlar va galaktikalar evolyutsiyasini oʻrganishga moʻljallangan.

NASA maʼlumotlariga koʻra, yangi teleskopning asosiy afzalliklaridan biri uning oʻta keng koʻrish maydonidir. Bir seansning oʻzida Roman Hubble teleskopidan taxminan 100 marta katta osmon qismini qamrab olishga qodir. Shuningdek, u osmonni Hubble’ga nisbatan 1,000 martadan ziyod tezroq yirik koʻrikdan oʻtkaza oladi.

Kelajakdagi tadqiqotlar istiqbollari

Asosiy ilmiy dastur doirasida olimlar 2 milliarddan ortiq galaktikalar haqida noyob maʼlumotlarni toʻplashni rejalashtirmoqda. Somon Yoʻli boʻylab bir oylik kuzatishlarning oʻzida Roman 20 milliardgacha yulduzlarni roʻyxatga olishi va shu tariqa eng yirik astronomik obyektlar katalogini yaratishi mumkin.

Maʼlumot oʻrnida, teleskop NASAning kosmik astronomiya rivojlanishida ulkan rol oʻynagan va «Hubble onasi» degan sharafli unvonga sazovor boʻlgan birinchi bosh astronomi Nensi Greys Roman sharafiga nomlangan. Nancy Grace Roman’ning asosiy missiyasi ilmiy ishlar boshlanganidan keyin besh yilga moʻljallangan boʻlib, NASA observatoriya soz holda ishlasa, bu muddatni yana besh yilga uzaytirishni koʻzlamoqda.

SpaceXFalcon HeavyNancy Grace RomanNASAKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiBugun, 17:54NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiNASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiBugun, 17:53Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaHuawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaBugun, 14:53Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiStarship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiBugun, 13:50Samsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziSamsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziBugun, 13:30Poco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiPoco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi