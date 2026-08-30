39 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdi
AQSHning MLS muntazam chempionati doirasida bo‘lib o‘tgan «Inter Mayami» — «Monreal» bahsi (7:1) jahon futboli afsonasi Lionel Messining navbatdagi benuqson benefisiga aylandi. 39 yoshli argentinalik to‘purar raqib darvozasiga 4 ta gol urib, bitta golli uzatmaga mualliflik qildi va jamoasining yirik g‘alabasini ta’minladi.
Ushbu o‘yin Lionel Messining «Inter Mayami» safidagi ilk rasmiy pokeri sifatida qayd etildi va futbolchining faoliyatidagi eng yorqin sahifalardan biriga aylandi.
«Barselona» davridan beri ilk bor: Messining 8-pokeri
Messining mazkur shaxsiy rekordi futbol tarixidagi alohida ko‘rsatkichlarni yangiladi:
Faoliyatidagi 8-poker: «Monreal»ga qarshi to‘qnashuv Lionel Messining professional faoliyati davomida bir o‘yinda kamida 4 ta gol urgan sakkizinchi uchrashuviga aylandi;
2020 yildan buyon ilk natija: Hujumchi oxirgi marta 2020 yilning 22 fevralida «Barselona» libosida La Liga doirasida «Eybar» darvozasiga (5:0) poker qayd etgan edi. Oradan 6 yildan ortiq vaqt o‘tib, u ushbu natijani MLS maydonlarida takrorladi;
Suaresga assist: Messi faqat gol urish bilan cheklanib qolmay, o‘zining qadrdon jamoadoshi va do‘sti Luis Suares kiritgan golga ham ajoyib tarzda assistentlik qildi.
…