Xavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdi
Ispaniya La Ligasi prezidenti Xavyer Tebas «Barselona» yarim himoyachisi Rodri 2026-yilgi «Oltin toʻp» mukofotini qoʻlga kiritishga haqli ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, futbolchining jahon chempionatidagi yorqin oʻyini uni ushbu nufuzli sovrinning yaqqol favorvatiga aylantiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 2026-yilgi mavsumda dunyoning eng yulduzli futbolchilari oʻrtasidagi raqobat har qachongidan ham keskin kechmoqda. Agar 2024-yilda kurash asosan Rodri va Vinisius Junior oʻrtasida kechgan boʻlsa, bu safar daʼvogarlar safi kengroq.
Jahon chempionatidagi qahramonlikLa Liga rahbari Rodri mavsum davomida klub safida jarohatlar sabab koʻp maydonga tusha olmaganiga qaramay, mundialdagi ishonchli harakatlari barchasini yuvib ketganiga ishonch vermoqda. U Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi gʻalabasining asosiy meʼmori boʻldi.
Maydondagi harakatlari va oʻyin tempini boshqarib borgani uchun Rodri turnirning «Oltin toʻp»i bilan taqdirlangan edi. Tebas uni hatto ispan futbolining «Messi»si deb atashdan ham toʻymadi va bu fikr terma jamoa ustozi Luis de la Fuente tomonidan ham qoʻllab-quvvatlandi.
Kuchli raqobat va asosiy daʼvogarlarBiroq Rodri uchun bu yilgi kurash oson kechmaydi. Uning asosiy raqiblaridan biri klubdagi jamoadoshi Lamin Yamal boʻlib turibdi. Shuningdek, Bavariya safida gollar yomgʻirini yogʻdirgan va Germaniya chempionligini qoʻlga kiritgan Harri Keyn ham asosiy daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, mavsum yakunidagi ovoz berish jarayoni dunyoning eng yaxshi futbolchisini aniqlashda keskin bahslarga sabab boʻladi. Biroq Xavyer Tebasning fikri qatʼiy va u ispaniyalik yarim himoyachining bu mukofotga mutlaqo munosibligiga ishonadi.
…