Xavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdi

·2·Sport
Xavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdi

Ispaniya La Ligasi prezidenti Xavyer Tebas «Barselona» yarim himoyachisi Rodri 2026-yilgi «Oltin toʻp» mukofotini qoʻlga kiritishga haqli ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, futbolchining jahon chempionatidagi yorqin oʻyini uni ushbu nufuzli sovrinning yaqqol favorvatiga aylantiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 2026-yilgi mavsumda dunyoning eng yulduzli futbolchilari oʻrtasidagi raqobat har qachongidan ham keskin kechmoqda. Agar 2024-yilda kurash asosan Rodri va Vinisius Junior oʻrtasida kechgan boʻlsa, bu safar daʼvogarlar safi kengroq.

Jahon chempionatidagi qahramonlik

La Liga rahbari Rodri mavsum davomida klub safida jarohatlar sabab koʻp maydonga tusha olmaganiga qaramay, mundialdagi ishonchli harakatlari barchasini yuvib ketganiga ishonch vermoqda. U Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi gʻalabasining asosiy meʼmori boʻldi.

Maydondagi harakatlari va oʻyin tempini boshqarib borgani uchun Rodri turnirning «Oltin toʻp»i bilan taqdirlangan edi. Tebas uni hatto ispan futbolining «Messi»si deb atashdan ham toʻymadi va bu fikr terma jamoa ustozi Luis de la Fuente tomonidan ham qoʻllab-quvvatlandi.

Kuchli raqobat va asosiy daʼvogarlar

Biroq Rodri uchun bu yilgi kurash oson kechmaydi. Uning asosiy raqiblaridan biri klubdagi jamoadoshi Lamin Yamal boʻlib turibdi. Shuningdek, Bavariya safida gollar yomgʻirini yogʻdirgan va Germaniya chempionligini qoʻlga kiritgan Harri Keyn ham asosiy daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, mavsum yakunidagi ovoz berish jarayoni dunyoning eng yaxshi futbolchisini aniqlashda keskin bahslarga sabab boʻladi. Biroq Xavyer Tebasning fikri qatʼiy va u ispaniyalik yarim himoyachining bu mukofotga mutlaqo munosibligiga ishonadi.

Xavyer TebasRodriOltin topLa LigaBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiOktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiKecha, 23:20Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Kecha, 23:0321 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallar21 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallarKecha, 22:55Dramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiDramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiKecha, 22:51Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinKecha, 22:18Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiBir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiKecha, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)