Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkin

·3·Texno
Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkin

Starcloud startapi asoschilari Alfa Centauri yulduzlar sistemasiga kichik uchuvchisiz kosmik apparatni joʻnatishni rejalashtirayotgan notijorat tashkilotni tuzishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha mualliflari 15 million dollar mablagʻ toʻplab, qurilmani 2029 yilning oxirigacha yoʻldosh raketa yordamida fazoga chiqarishni maqsad qilishgan. Ushbu tashabbus insoniyat tarixida yangi sahifa ochishi va yulduzlararo parvozlarning mutlaqo yangi iqtisodiy modelini koʻrsatib berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Fermi Explorer deb nomlangan ushbu apparat imkon qadar sodda qilib yasaladi. U oʻzida taxminan bir kilogramm ilmiy jihozlar, ksenon saqlanadigan rezervuar va harakatlantiruvchi tizim uchun moʻljallangan quyosh batareyalarini jamlaydi. Loyiha mualliflari ongli ravishda yangi turdagi dvigatel texnologiyalarini yaratishdan voz kechishdi. Ularning asosiy maqsadi mavjud yechimlar va minimal mablagʻ evaziga yulduzlararo parvozni amalga oshirish mumkinligini amalda sinab koʻrishdan iborat.

Parvoz mexanikasi va asosiy muammolar

Loyihaning eng bosh qiyinchiliklaridan biri bu apparatni zarur tezlikkacha tezlashtirish hisoblanadi. Yerning pastki orbitasiga muvaffaqiyatli chiqqanidan soʻng, Fermi Explorer oʻz traektoriyasini bosqichma-bosqich oʻzgartirib borishi lozim. Bu qurilmaga Quyoshga taxminan 0,42 astronomik birlik masofagacha yaqinlashish imkonini beradi.

Bunday yaqinlashuv jarayonida quyosh-elektr qurilmasi energiyaning yuqori oqimidan foydalanadi. Shuningdek, gravitatsion jism yaqinida dvigatel yoqilganda tezlanish samaradorligi oshadigan Ober effektidan ham foydalaniladi. Jamoa tomonidan tayyorlangan texnik baholashga koʻra, mazkur sxema apparatni taxminan 12 yil ichida sekundiga 25 kilometr tezlikda Quyoshdan uzoqlashish traektoriyasiga chiqarishga yordam beradi.

77 ming yillik safar va falsafiy asoslar

Shundan soʻng Fermi Explorer ballistik traektoriya boʻylab oʻz parvozini davom ettiradi va taxminan 77 000 yil deganda Alfa Centauri tizimiga yetib boradi. Loyihaning gʻoyasi Fermi paradoksi bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, u koinotda hayot tarqalgan boʻlsa-neksin-ki, insoniyat haligacha oʻzga sivilizatsiyalar mavjudligining ishonchli dalillarini topmagani savolini oʻrtaga tashlaydi.

Loyiha tashabbuskorlaridan biri Filip Jonstonning fikricha, ushbu missiya paradoksdagi ikkita ehtimoliy tushuntirishni tekshirish imkonini beradi. Jumladan, rivojlangan sivilizatsiyalar oʻz yulduz sistemasidan tashqariga apparat yuborishga jurʼat eta olmasligi yoki yulduzlararo parvozlar hatto ular uchun ham haddan tashqari murakkab boʻlishi mumkinligi sinovdan oʻtadi.

Qurilma bilan aloqa uzoq davom etmaydi va jamoa Fermi Explorer boshqaruvini taxminan 18 oy davomida amalga oshirishni rejalashtirgan. Shundan soʻng apparat avtonom parvozni davom ettiradi, Yupiterdan oʻtib ketganidan keyin esa uni Yerdan turib kuzatish juda qiyin kechadi. Agar loyiha kerakli moliyalashtirishni qoʻlga kiritsa, uning ijodkorlari missiyani 2029 yildayoq boshlashni niyat qilishgan.

KosmosAstronomiyaStarcloudAlfa CentauriTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaHuawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaKecha, 21:51Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiKecha, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiXiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiKecha, 19:51Acer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiAcer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiKecha, 17:56Ikkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiIkkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiKecha, 16:57Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiAcer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiKecha, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi