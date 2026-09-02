Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkin
Starcloud startapi asoschilari Alfa Centauri yulduzlar sistemasiga kichik uchuvchisiz kosmik apparatni joʻnatishni rejalashtirayotgan notijorat tashkilotni tuzishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha mualliflari 15 million dollar mablagʻ toʻplab, qurilmani 2029 yilning oxirigacha yoʻldosh raketa yordamida fazoga chiqarishni maqsad qilishgan. Ushbu tashabbus insoniyat tarixida yangi sahifa ochishi va yulduzlararo parvozlarning mutlaqo yangi iqtisodiy modelini koʻrsatib berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Fermi Explorer deb nomlangan ushbu apparat imkon qadar sodda qilib yasaladi. U oʻzida taxminan bir kilogramm ilmiy jihozlar, ksenon saqlanadigan rezervuar va harakatlantiruvchi tizim uchun moʻljallangan quyosh batareyalarini jamlaydi. Loyiha mualliflari ongli ravishda yangi turdagi dvigatel texnologiyalarini yaratishdan voz kechishdi. Ularning asosiy maqsadi mavjud yechimlar va minimal mablagʻ evaziga yulduzlararo parvozni amalga oshirish mumkinligini amalda sinab koʻrishdan iborat.
Parvoz mexanikasi va asosiy muammolarLoyihaning eng bosh qiyinchiliklaridan biri bu apparatni zarur tezlikkacha tezlashtirish hisoblanadi. Yerning pastki orbitasiga muvaffaqiyatli chiqqanidan soʻng, Fermi Explorer oʻz traektoriyasini bosqichma-bosqich oʻzgartirib borishi lozim. Bu qurilmaga Quyoshga taxminan 0,42 astronomik birlik masofagacha yaqinlashish imkonini beradi.
Bunday yaqinlashuv jarayonida quyosh-elektr qurilmasi energiyaning yuqori oqimidan foydalanadi. Shuningdek, gravitatsion jism yaqinida dvigatel yoqilganda tezlanish samaradorligi oshadigan Ober effektidan ham foydalaniladi. Jamoa tomonidan tayyorlangan texnik baholashga koʻra, mazkur sxema apparatni taxminan 12 yil ichida sekundiga 25 kilometr tezlikda Quyoshdan uzoqlashish traektoriyasiga chiqarishga yordam beradi.
77 ming yillik safar va falsafiy asoslarShundan soʻng Fermi Explorer ballistik traektoriya boʻylab oʻz parvozini davom ettiradi va taxminan 77 000 yil deganda Alfa Centauri tizimiga yetib boradi. Loyihaning gʻoyasi Fermi paradoksi bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, u koinotda hayot tarqalgan boʻlsa-neksin-ki, insoniyat haligacha oʻzga sivilizatsiyalar mavjudligining ishonchli dalillarini topmagani savolini oʻrtaga tashlaydi.
Loyiha tashabbuskorlaridan biri Filip Jonstonning fikricha, ushbu missiya paradoksdagi ikkita ehtimoliy tushuntirishni tekshirish imkonini beradi. Jumladan, rivojlangan sivilizatsiyalar oʻz yulduz sistemasidan tashqariga apparat yuborishga jurʼat eta olmasligi yoki yulduzlararo parvozlar hatto ular uchun ham haddan tashqari murakkab boʻlishi mumkinligi sinovdan oʻtadi.
Qurilma bilan aloqa uzoq davom etmaydi va jamoa Fermi Explorer boshqaruvini taxminan 18 oy davomida amalga oshirishni rejalashtirgan. Shundan soʻng apparat avtonom parvozni davom ettiradi, Yupiterdan oʻtib ketganidan keyin esa uni Yerdan turib kuzatish juda qiyin kechadi. Agar loyiha kerakli moliyalashtirishni qoʻlga kiritsa, uning ijodkorlari missiyani 2029 yildayoq boshlashni niyat qilishgan.
…