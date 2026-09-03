Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildi

·33·Texno
Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildi

Smartfonlar bozori yana bir yirik flagman taqdimotiga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Oppo Find X10 Pro Max modelining ilk render suratlari eʼlon qilindi va u mobil ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Ushbu qurilma oʻzining ilgʻor texnik xususiyatlari hamda mutlaqo yangi dizayn konsepsiyasi bilan mobil sanoatda muhim qadam tashlashni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri uning orqa panelidagi kamera moduli hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchi qurilma orqasida yirik gorizontal blokni joylashtirgan boʻlib, uning ichida uchta asosiy obyektivni oʻz ichiga olgan kvadrat modul mavjud. Yana bir qoʻshimcha obyektiv esa ulardan alohida holda oʻrnashgan.

Ilgʻor kamera imkoniyatlari va yangi sensor

Oppo Find X10 Pro Max modeli suratga olish imkoniyatlari boʻyicha yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, asosiy kamera, oʻta keng burchakli modul va periskopik telefoto obyektivlarning har biri 200 megapikselli yuqori aniqlikdagi sensorlar bilan jihozlanadi. Ularga qoʻshimcha ravishda alohida Danxia kamerasi ham oʻrnatiladi.

Shuningdek, qurilma sanoatda ilk bor Samsung ISOCELL HPC sensorini qoʻllovchi smartfon boʻladi. Ushbu innovatsion sensor DeepPix texnologiyasidan foydalanib, yorugʻlikni toʻgʻridan-toʻgʻri piksellar darajasida optimallashtirgan holda qabul qiladi. Bu esa har qanday sharoitda ham yuqori sifatli suratlarni olish imkonini beradi.

Dizayn va ekran texnologiyalari

Tashqi koʻrinish borasida ham sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Mashhur Hasselblad kompaniyasi ishtirokida ishlab chiqilgan maxsus oq rangli versiya qurilma dizayniga oʻzgacha joziba bagʻishlaydi. Shu bilan birga, Oppo Find X10 modeli yangi avlod OLED-ekrani bilan jihozlanishi xabar qilingandi.

Tianma Tiangong Screen 2.0 deb nomlangan ushbu displey paneli Xitoyda namoyish etilgan boʻlib, ishlab chiqaruvchi unda koʻk nurlanish intensivligini kamaytirish, past yorugʻlik sharoitida tasvir sifatini saqlash va ranglar aniqligiga alohida eʼtibor qaratgan. Yangi ekran deyarli koʻzga tashlanmaydigan, toʻrt taraflama oʻta yupqa рамкаси bilan ham ajralib turadi.

OppoSmartfonlarKameraTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinBugun, 01:28MapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiMapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiBugun, 01:24Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinAlfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinKecha, 23:57Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaHuawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaKecha, 21:51Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiKecha, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiXiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladiKecha, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi