Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildi
Smartfonlar bozori yana bir yirik flagman taqdimotiga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Oppo Find X10 Pro Max modelining ilk render suratlari eʼlon qilindi va u mobil ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Ushbu qurilma oʻzining ilgʻor texnik xususiyatlari hamda mutlaqo yangi dizayn konsepsiyasi bilan mobil sanoatda muhim qadam tashlashni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri uning orqa panelidagi kamera moduli hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchi qurilma orqasida yirik gorizontal blokni joylashtirgan boʻlib, uning ichida uchta asosiy obyektivni oʻz ichiga olgan kvadrat modul mavjud. Yana bir qoʻshimcha obyektiv esa ulardan alohida holda oʻrnashgan.
Ilgʻor kamera imkoniyatlari va yangi sensorOppo Find X10 Pro Max modeli suratga olish imkoniyatlari boʻyicha yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, asosiy kamera, oʻta keng burchakli modul va periskopik telefoto obyektivlarning har biri 200 megapikselli yuqori aniqlikdagi sensorlar bilan jihozlanadi. Ularga qoʻshimcha ravishda alohida Danxia kamerasi ham oʻrnatiladi.
Shuningdek, qurilma sanoatda ilk bor Samsung ISOCELL HPC sensorini qoʻllovchi smartfon boʻladi. Ushbu innovatsion sensor DeepPix texnologiyasidan foydalanib, yorugʻlikni toʻgʻridan-toʻgʻri piksellar darajasida optimallashtirgan holda qabul qiladi. Bu esa har qanday sharoitda ham yuqori sifatli suratlarni olish imkonini beradi.
Dizayn va ekran texnologiyalariTashqi koʻrinish borasida ham sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Mashhur Hasselblad kompaniyasi ishtirokida ishlab chiqilgan maxsus oq rangli versiya qurilma dizayniga oʻzgacha joziba bagʻishlaydi. Shu bilan birga, Oppo Find X10 modeli yangi avlod OLED-ekrani bilan jihozlanishi xabar qilingandi.
Tianma Tiangong Screen 2.0 deb nomlangan ushbu displey paneli Xitoyda namoyish etilgan boʻlib, ishlab chiqaruvchi unda koʻk nurlanish intensivligini kamaytirish, past yorugʻlik sharoitida tasvir sifatini saqlash va ranglar aniqligiga alohida eʼtibor qaratgan. Yangi ekran deyarli koʻzga tashlanmaydigan, toʻrt taraflama oʻta yupqa рамкаси bilan ham ajralib turadi.
…