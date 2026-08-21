UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldi

·2·Sport
UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldi

Pensilvaniya shtati Atletika komissiyasi (PSAC) Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan «UFC 330» turniri ishtirokchilariga tayinlangan rasmiy tibbiy diskvalifikatsiyalar ro‘yxatini e’lon qildi. MMAJunkie nashrining xabar berishicha, yarim o‘rta vazn toifasida chempionlikni himoya qilgan rossiyalik Islam Maxachevga jarohati sababli majburiy tibbiy cheklov belgilandi.

Qovurg‘a jarohati va 30 kunlik cheklov

Musobaqaning markaziy jangida irlandiyalik da’vogar Yen Machado Gerrini ochkolar hisobida mag‘lub etgan Maxachev jangdan so‘ng tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan. Natijada chempionning qovurg‘alar sohasida jarohat aniqlanib, unga 30 kun davomida har qanday janglar va to‘liq kontaktli mashg‘ulotlardan chetlatish (tibbiy diskvalifikatsiya) chorasi qo‘llanildi. Qizig‘i shundaki, mag‘lubiyatga uchragan Yen Gerriga hech qanday tibbiy taqiq berilmagan.

UFC 330: Islam Maxachev va jangning asosiy tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Holat va tafsilotlar

Turnir va manzil

UFC 330, Filadelfiya (Pensilvaniya shtati, AQSH)

Jang natijasi

Islam Maxachev Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan yengdi

Tashxis va cheklov

Qovurg‘a sohasidagi jarohat sababli 30 kunlik tibbiy diskvalifikatsiya

Raqib holati

Yen Machado Gerriga tibbiy diskvalifikatsiya qo‘llanilmadi

Ketma-ket g‘alabalar

UFC'da ketma-ket 17 ta g‘alaba (liga rekordi)

Umumiy MMA rekordi

29 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat

Tarixiy seriya davom etmoqda

Mazkur muvaffaqiyat orqali Islam Maxachev UFC tashkilotidagi ketma-ket g‘alabali seriyasini 17 taga yetkazib, promoushen tarixidagi eng uzun yurishlardan birini davom ettirmoqda. Uning professional MMAdagi umumiy ko‘rsatkichi esa 29 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyatni tashkil etadi. Qisqa muddatli tibbiy tanaffusdan so‘ng chempion yana mashg‘ulotlarga qaytadi.

Sizningcha, Islam Maxachev yarim o‘rta vazn toifasidagi kamarini yana qancha vaqt davomida muvaffaqiyatli himoya qila oladi va unga qarshi eng jiddiy xavf tug‘diruvchi keyingi raqib kim bo‘lishi mumkin?

O‘z tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA ixlosmandlariga ushbu so‘nggi harbiy-sport yangiligini darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiRo‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiBugun, 18:00Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Bugun, 17:49Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaEng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaBugun, 17:46Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariToshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariBugun, 17:42Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiChelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiBugun, 17:34Kristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdiKristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdiBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)