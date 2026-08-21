UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldi
Pensilvaniya shtati Atletika komissiyasi (PSAC) Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan «UFC 330» turniri ishtirokchilariga tayinlangan rasmiy tibbiy diskvalifikatsiyalar ro‘yxatini e’lon qildi. MMAJunkie nashrining xabar berishicha, yarim o‘rta vazn toifasida chempionlikni himoya qilgan rossiyalik Islam Maxachevga jarohati sababli majburiy tibbiy cheklov belgilandi.
Qovurg‘a jarohati va 30 kunlik cheklov
Musobaqaning markaziy jangida irlandiyalik da’vogar Yen Machado Gerrini ochkolar hisobida mag‘lub etgan Maxachev jangdan so‘ng tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan. Natijada chempionning qovurg‘alar sohasida jarohat aniqlanib, unga 30 kun davomida har qanday janglar va to‘liq kontaktli mashg‘ulotlardan chetlatish (tibbiy diskvalifikatsiya) chorasi qo‘llanildi. Qizig‘i shundaki, mag‘lubiyatga uchragan Yen Gerriga hech qanday tibbiy taqiq berilmagan.
UFC 330: Islam Maxachev va jangning asosiy tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Holat va tafsilotlar
Turnir va manzil
UFC 330, Filadelfiya (Pensilvaniya shtati, AQSH)
Jang natijasi
Islam Maxachev Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan yengdi
Tashxis va cheklov
Qovurg‘a sohasidagi jarohat sababli 30 kunlik tibbiy diskvalifikatsiya
Raqib holati
Yen Machado Gerriga tibbiy diskvalifikatsiya qo‘llanilmadi
Ketma-ket g‘alabalar
UFC'da ketma-ket 17 ta g‘alaba (liga rekordi)
Umumiy MMA rekordi
29 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat
Tarixiy seriya davom etmoqda
Mazkur muvaffaqiyat orqali Islam Maxachev UFC tashkilotidagi ketma-ket g‘alabali seriyasini 17 taga yetkazib, promoushen tarixidagi eng uzun yurishlardan birini davom ettirmoqda. Uning professional MMAdagi umumiy ko‘rsatkichi esa 29 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyatni tashkil etadi. Qisqa muddatli tibbiy tanaffusdan so‘ng chempion yana mashg‘ulotlarga qaytadi.
Sizningcha, Islam Maxachev yarim o‘rta vazn toifasidagi kamarini yana qancha vaqt davomida muvaffaqiyatli himoya qila oladi va unga qarshi eng jiddiy xavf tug‘diruvchi keyingi raqib kim bo‘lishi mumkin?
O‘z tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA ixlosmandlariga ushbu so‘nggi harbiy-sport yangiligini darhol ulashing!
…