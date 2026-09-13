Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdi
Saudiya Pro-ligasining 7-turi futbol muxlislari uchun chinakan sensatsiya va kutilmagan natijani taqdim etdi. Yulduzlarga boy tarkibi bilan barchani hayratda qoldirib kelayotgan Riyodning «An Nasr» klubi safarda turnir jadvalining quyi qismida borayotgan «Al Halij» mehmoni bo‘ldi. Krishtianu Ronaldu, Sadio Mane, Joau Feliks va Inigo Martines kabi jahon yulduzlari harakat qilgan mehmonlar maydonda yaqqol favorit sifatida ish boshlagan bo‘lsa-da, bahs kutilmaganda 1:1 hisobidagi murosasiz durang bilan yakunlandi.
Birinchi bo‘lim so‘nggida o‘tkazib yuborilgan gol «An Nasr»ni og‘ir ahvolga solgan bo‘lsa, zaxiradan maydonga tushgan hujumchi jamoani mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi. Ushbu ochko yo‘qotish Stefano Pioli (yoki murabbiylar shtabi) jamoasini turnir jadvalida 3-o‘ringa tushirib yubordi. Xo‘sh, yulduzli tarkibga ega «An Nasr» autsayderni nega mag‘lub eta olmadi, zaxiradan tushib hal qiluvchi golni urgan qahramon kim va Saudiya chempionatidagi peshqadamlik poygasida qanday o‘zgarishlar yuz berdi?
Birinchi bo‘lim sensatsiyasi: Maskarellning shov-shuvli goli
«Al Halij» o‘z maydonida yulduzli raqibdan hayiqmasdan, mustahkam va intizomli o‘yin namoyish etdi:
Raqibning tinib-tinchimas bosimi: Mezbonlar himoyada zich o‘ynab, «An Nasr»ning qimmatbaho hujum chizig‘iga erkinlik bermadi;
45+1-daqiqadagi shok: Birinchi bo‘limning asosiy vaqti tugab, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqada Maskarell chaqqonlik ko‘rsatib, mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi (1:0);
Tanaffusdagi tushkunlik: Jhon yulduzlari jamlangan Riyod klubi tanaffusga kutilmaganda mag‘lub holatda yo‘l oldi va muxlislar orasida hafsalapirlik boshlandi.
«An Nasr»ning yulduzli tarkibi va Al Hamdanning 2 daqiqalik «joker»ligi
Ikkinchi bo‘limda vaziyatni o‘nglash uchun mas’ullar keskin o‘zgarishlarga qo‘l urdi:
Superyulduzlar maydonda: Bento, Bushal, Al Amri, Inigo Martines, An Nosir, Anjelo, Samu Kosta, Al Haybari, Joau Feliks, Sadio Mane va Krishtianu Ronaldu kabi nomlar o‘yinni o‘z foydasiga burish uchun tinimsiz hujum qildi;
Murabbiyning oltin almashuvi: 70-daqiqada An Nosir o‘rniga maydonga tushirilgan Al Hamdan murabbiy ishonchini atigi ikki daqiqa ichida oqladi;
72-daqiqadagi najot goli: Zaxiradan maydonga tushgan zahoti faollik ko‘rsatgan Al Hamdan 72-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, muvozanatni tikladi — 1:1.
Turnir jadvalidagi pasayish: «An Nasr» 3-o‘ringa tushib ketdi
Ushbu ochko yo‘qotish jamoaning chempionlik ambitsiyalariga jiddiy zarba berdi:
16 ochko va 3-pog‘ona: Ushbu durangdan so‘ng «An Nasr» ochkolari sonini 16 taga yetkazdi, biroq raqobatchilarning muvaffaqiyatli o‘yinlari tufayli Riyod klubi turnir jadvalida 3-o‘ringa pastladi;
«Al Halij» uchun qadrli ochko: O‘z maydonida granddan ochko tortib olgan «Al Halij» hisobidagi ochkolarini 5 taga yetkazib, 12-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
oldindagi og‘ir sinovlar: Krishtianu Ronaldu va uning jamoadoshlari o‘z pozitsiyalarini tiklash uchun keyingi turlarda faqat g‘alaba uchun maydonga chiqishi talab etiladi.
Saudiya Pro-ligasida kutilmagan natijalar va sensatsiyalar davom etmoqda. Autsayderlar ham endi yulduzli klublarga qarshi hech qanday qo‘rquvsiz kurashishini ushbu o‘yin yaqqol isbotladi.
Sizningcha, Krishtianu Ronaldu va Joau Feliks boshchiligidagi «An Nasr»ning autsayderga ochko boy berishiga nima sabab bo‘ldi — charchoqmi yoki raqibni pisand qilmaslik? Bu mavsumda jamoa Saudiya Pro-ligasi chempioni bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu sensatsion xabar tahlilini barcha muxlislarga ulashing!
…