Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdi

·76·Sport
Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdi

Saudiya Pro-ligasining 7-turi futbol muxlislari uchun chinakan sensatsiya va kutilmagan natijani taqdim etdi. Yulduzlarga boy tarkibi bilan barchani hayratda qoldirib kelayotgan Riyodning «An Nasr» klubi safarda turnir jadvalining quyi qismida borayotgan «Al Halij» mehmoni bo‘ldi. Krishtianu Ronaldu, Sadio Mane, Joau Feliks va Inigo Martines kabi jahon yulduzlari harakat qilgan mehmonlar maydonda yaqqol favorit sifatida ish boshlagan bo‘lsa-da, bahs kutilmaganda 1:1 hisobidagi murosasiz durang bilan yakunlandi.

Birinchi bo‘lim so‘nggida o‘tkazib yuborilgan gol «An Nasr»ni og‘ir ahvolga solgan bo‘lsa, zaxiradan maydonga tushgan hujumchi jamoani mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi. Ushbu ochko yo‘qotish Stefano Pioli (yoki murabbiylar shtabi) jamoasini turnir jadvalida 3-o‘ringa tushirib yubordi. Xo‘sh, yulduzli tarkibga ega «An Nasr» autsayderni nega mag‘lub eta olmadi, zaxiradan tushib hal qiluvchi golni urgan qahramon kim va Saudiya chempionatidagi peshqadamlik poygasida qanday o‘zgarishlar yuz berdi?

Birinchi bo‘lim sensatsiyasi: Maskarellning shov-shuvli goli

«Al Halij» o‘z maydonida yulduzli raqibdan hayiqmasdan, mustahkam va intizomli o‘yin namoyish etdi:

  • Raqibning tinib-tinchimas bosimi: Mezbonlar himoyada zich o‘ynab, «An Nasr»ning qimmatbaho hujum chizig‘iga erkinlik bermadi;

  • 45+1-daqiqadagi shok: Birinchi bo‘limning asosiy vaqti tugab, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqada Maskarell chaqqonlik ko‘rsatib, mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Tanaffusdagi tushkunlik: Jhon yulduzlari jamlangan Riyod klubi tanaffusga kutilmaganda mag‘lub holatda yo‘l oldi va muxlislar orasida hafsalapirlik boshlandi.

«An Nasr»ning yulduzli tarkibi va Al Hamdanning 2 daqiqalik «joker»ligi

Ikkinchi bo‘limda vaziyatni o‘nglash uchun mas’ullar keskin o‘zgarishlarga qo‘l urdi:

  • Superyulduzlar maydonda: Bento, Bushal, Al Amri, Inigo Martines, An Nosir, Anjelo, Samu Kosta, Al Haybari, Joau Feliks, Sadio Mane va Krishtianu Ronaldu kabi nomlar o‘yinni o‘z foydasiga burish uchun tinimsiz hujum qildi;

  • Murabbiyning oltin almashuvi: 70-daqiqada An Nosir o‘rniga maydonga tushirilgan Al Hamdan murabbiy ishonchini atigi ikki daqiqa ichida oqladi;

  • 72-daqiqadagi najot goli: Zaxiradan maydonga tushgan zahoti faollik ko‘rsatgan Al Hamdan 72-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, muvozanatni tikladi — 1:1.

Turnir jadvalidagi pasayish: «An Nasr» 3-o‘ringa tushib ketdi

Ushbu ochko yo‘qotish jamoaning chempionlik ambitsiyalariga jiddiy zarba berdi:

  • 16 ochko va 3-pog‘ona: Ushbu durangdan so‘ng «An Nasr» ochkolari sonini 16 taga yetkazdi, biroq raqobatchilarning muvaffaqiyatli o‘yinlari tufayli Riyod klubi turnir jadvalida 3-o‘ringa pastladi;

  • «Al Halij» uchun qadrli ochko: O‘z maydonida granddan ochko tortib olgan «Al Halij» hisobidagi ochkolarini 5 taga yetkazib, 12-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • oldindagi og‘ir sinovlar: Krishtianu Ronaldu va uning jamoadoshlari o‘z pozitsiyalarini tiklash uchun keyingi turlarda faqat g‘alaba uchun maydonga chiqishi talab etiladi.

Saudiya Pro-ligasida kutilmagan natijalar va sensatsiyalar davom etmoqda. Autsayderlar ham endi yulduzli klublarga qarshi hech qanday qo‘rquvsiz kurashishini ushbu o‘yin yaqqol isbotladi.

Sizningcha, Krishtianu Ronaldu va Joau Feliks boshchiligidagi «An Nasr»ning autsayderga ochko boy berishiga nima sabab bo‘ldi — charchoqmi yoki raqibni pisand qilmaslik? Bu mavsumda jamoa Saudiya Pro-ligasi chempioni bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu sensatsion xabar tahlilini barcha muxlislarga ulashing!

Al NasrAl XilalKrishtianu RonalduSaudiya Pro‑liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiBugun, 07:13«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!Bugun, 06:31Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiArtetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:09Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiBugun, 03:54Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiJahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiBugun, 01:03«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?