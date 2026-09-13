Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi

·2·Sport
Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi

Angliya Premer-ligasining 4-turida chempionlikni himoya qilayotgan Londonning «Arsenal» klubi navbatdagi jiddiy va murakkab sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib oldi. Mikel Arteta shogirdlari safarda murosasiz va kurashchan «Sanderlend» mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobidagi qiyin, ammo nihoyatda muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy voqealar ikkinchi bo‘lim boshiga to‘g‘ri keldi: dastlab londonliklar posboni David Rayya o‘z darvozasiga belgilangan penaltini qahramonona qaytargan bo‘lsa, oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, tanaffusda zaxiradan tushgan Bruno Gimaraes hisobni ochdi. Bahsning eng so‘nggi soniyalarida esa Bukayo Saka penaltidan unumli foydalanib, «qora mushuklar»ga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. To‘rt turdan so‘ng 12 ochko jamg‘argan londonliklar APL jadvalida yakkapeshqadamlikni mustahkamladi. Xo‘sh, David Rayyaning seyvi o‘yin ruhiyatini qanday o‘zgartirib yubordi, Artetaning taktik o‘zgarishlari qanday samara berdi va nima sababdan bu mavsum «Arsenal»ni to‘xtatish yanada mushkul bo‘lmoqda?

Rayyaning najoti va Gimaraesning javobi: 120 soniyalik hal qiluvchi burilish

«Stedium of Layt» stadionida kechgan bellashuv ikkinchi bo‘limda o‘zining kulminatsion nuqtasiga yetdi:

  • 56-daqiqadagi penalti seyvi: «Sanderlend» mezbon sifatida hisobni ochish uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi, biroq «qora mushuklar» futbolchisi Le Feye tomonidan 11 metrlik nuqtadan yo‘llangan zarbani David Rayya mahorat ko‘rsatib qaytardi;

  • Artetaning aniq nishoni: Tanaffusda Lyuis-Skelli o‘rniga maydonga tushirilgan Bruno Gimaraes murabbiy ishonchini oqladi — u 58-daqiqada, Rayyaning seyvidan bor-yo‘g‘i ikki daqiqa o‘tib raqib darvozasini ishg‘ol qildi (0:1);

  • 90+7-daqiqadagi so‘nggi zarba: Uchrashuvning hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarida «to‘pchilar» foydasiga penalti belgilandi — Bukayo Saka 90+7-daqiqada sovuqqonlik bilan to‘pni to‘rga joylab, bahs taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi (0:2).

«Arsenal»ning yulduzli zaxirasi va jamoalar tarkibi

Mikel Arteta tarkibning chuqurligi va taktik o‘zgarishlar yordamida raqibni muvozanatdan chiqardi:

  • «Arsenal» tarkibi: Rayya, Uayt (Timber, 46), Konsa, Gabriel, Kalafiori, Rays (Subimendi, 82), Lyuis-Skelli (Gimaraes, 46), Edegor (Merino, 85), Saka, Solis (Eze, 81), Xavers;

  • Murabbiyning kuchli rotatsiyasi: Timber, Gimaraes, Eze, Subimendi va Merino kabi yuqori saviyali ijrochilarning zaxiradan maydonga tushirilishi o‘yin sur’atining pasayishiga yo‘l qo‘ymadi;

  • «Sanderlend»ning qarshiligi: Rufs, Mene (Fofana, 76), Mukiele, Danso, Ballard, Reynaldo, Jaka, le Feye, Angulo (Izidor, 69), Brobbi, Sadiki. Mezbonlar tarkibida Granit Jaka va Mukiele kabi nomdor futbolchilar bo‘lishiga qaramay, yakunda mahorat farqi o‘z so‘zini aytdi.

12 ochkolik maksimum: «Arsenal» yakkapeshqadam, raqiblar ortda qolmoqda

Ushbu safar g‘alabasi poytaxt jamoasining mavsum startidagi dadil odimlarini mustahkamladi:

  • To‘rt o‘yinda to‘rtta g‘alaba: Mikel Arteta jamoasi ochko yo‘qotmasdan 12 ochko jamg‘ardi va turnir jadvalining 1-pog‘onasida yakkapeshqadamlik qilmoqda;

  • «Liverpul» va «Chelsi»ning ochko yo‘qotishi fonida: Asosiy raqobatchilar o‘z uylarida durang o‘ynab, qimmatli ochkolarni boy berayotgan bir vaqtda, «Arsenal»ning og‘ir safarda xatosiz o‘ynashi chempionlik poygasidagi farqni oshirishga xizmat qilmoqda;

  • «Sanderlend» 14-o‘rinda: To‘rt turdan so‘ng 4 ochko to‘plagan «qora mushuklar» musobaqa jadvalining 14-o‘rnida qoldi.

David Rayyaning darvozadagi ishonchli harakatlari va hujumchilarning sovuqqonligi «Arsenal»ni bu yil ham Angliya taxtini hech kimga bermaslik niyatida ekanini yaqqol namoyon etmoqda.

Sizningcha, 56-daqiqada penaltini qaytargan David Rayya «Arsenal»ni ochko yo‘qotishdan qutqarib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldimi? Bu mavsumda 100 foizlik natija ko‘rsatayotgan Mikel Arteta shogirdlari chempionlikni yana o‘z qo‘lida saqlab qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL peshqadamining ushbu qiyin g‘alabasi tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

ArsenalSanderlendMikel ArtetaDavid Rayya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiBugun, 03:54Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiJahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiBugun, 01:03«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldiBugun, 00:57Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBugun, 00:55Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiLisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiBugun, 00:19«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildi«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildiKecha, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?