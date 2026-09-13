Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi
Angliya Premer-ligasining 4-turida chempionlikni himoya qilayotgan Londonning «Arsenal» klubi navbatdagi jiddiy va murakkab sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib oldi. Mikel Arteta shogirdlari safarda murosasiz va kurashchan «Sanderlend» mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobidagi qiyin, ammo nihoyatda muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy voqealar ikkinchi bo‘lim boshiga to‘g‘ri keldi: dastlab londonliklar posboni David Rayya o‘z darvozasiga belgilangan penaltini qahramonona qaytargan bo‘lsa, oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, tanaffusda zaxiradan tushgan Bruno Gimaraes hisobni ochdi. Bahsning eng so‘nggi soniyalarida esa Bukayo Saka penaltidan unumli foydalanib, «qora mushuklar»ga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. To‘rt turdan so‘ng 12 ochko jamg‘argan londonliklar APL jadvalida yakkapeshqadamlikni mustahkamladi. Xo‘sh, David Rayyaning seyvi o‘yin ruhiyatini qanday o‘zgartirib yubordi, Artetaning taktik o‘zgarishlari qanday samara berdi va nima sababdan bu mavsum «Arsenal»ni to‘xtatish yanada mushkul bo‘lmoqda?
Rayyaning najoti va Gimaraesning javobi: 120 soniyalik hal qiluvchi burilish
«Stedium of Layt» stadionida kechgan bellashuv ikkinchi bo‘limda o‘zining kulminatsion nuqtasiga yetdi:
56-daqiqadagi penalti seyvi: «Sanderlend» mezbon sifatida hisobni ochish uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi, biroq «qora mushuklar» futbolchisi Le Feye tomonidan 11 metrlik nuqtadan yo‘llangan zarbani David Rayya mahorat ko‘rsatib qaytardi;
Artetaning aniq nishoni: Tanaffusda Lyuis-Skelli o‘rniga maydonga tushirilgan Bruno Gimaraes murabbiy ishonchini oqladi — u 58-daqiqada, Rayyaning seyvidan bor-yo‘g‘i ikki daqiqa o‘tib raqib darvozasini ishg‘ol qildi (0:1);
90+7-daqiqadagi so‘nggi zarba: Uchrashuvning hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarida «to‘pchilar» foydasiga penalti belgilandi — Bukayo Saka 90+7-daqiqada sovuqqonlik bilan to‘pni to‘rga joylab, bahs taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi (0:2).
«Arsenal»ning yulduzli zaxirasi va jamoalar tarkibi
Mikel Arteta tarkibning chuqurligi va taktik o‘zgarishlar yordamida raqibni muvozanatdan chiqardi:
«Arsenal» tarkibi: Rayya, Uayt (Timber, 46), Konsa, Gabriel, Kalafiori, Rays (Subimendi, 82), Lyuis-Skelli (Gimaraes, 46), Edegor (Merino, 85), Saka, Solis (Eze, 81), Xavers;
Murabbiyning kuchli rotatsiyasi: Timber, Gimaraes, Eze, Subimendi va Merino kabi yuqori saviyali ijrochilarning zaxiradan maydonga tushirilishi o‘yin sur’atining pasayishiga yo‘l qo‘ymadi;
«Sanderlend»ning qarshiligi: Rufs, Mene (Fofana, 76), Mukiele, Danso, Ballard, Reynaldo, Jaka, le Feye, Angulo (Izidor, 69), Brobbi, Sadiki. Mezbonlar tarkibida Granit Jaka va Mukiele kabi nomdor futbolchilar bo‘lishiga qaramay, yakunda mahorat farqi o‘z so‘zini aytdi.
12 ochkolik maksimum: «Arsenal» yakkapeshqadam, raqiblar ortda qolmoqda
Ushbu safar g‘alabasi poytaxt jamoasining mavsum startidagi dadil odimlarini mustahkamladi:
To‘rt o‘yinda to‘rtta g‘alaba: Mikel Arteta jamoasi ochko yo‘qotmasdan 12 ochko jamg‘ardi va turnir jadvalining 1-pog‘onasida yakkapeshqadamlik qilmoqda;
«Liverpul» va «Chelsi»ning ochko yo‘qotishi fonida: Asosiy raqobatchilar o‘z uylarida durang o‘ynab, qimmatli ochkolarni boy berayotgan bir vaqtda, «Arsenal»ning og‘ir safarda xatosiz o‘ynashi chempionlik poygasidagi farqni oshirishga xizmat qilmoqda;
«Sanderlend» 14-o‘rinda: To‘rt turdan so‘ng 4 ochko to‘plagan «qora mushuklar» musobaqa jadvalining 14-o‘rnida qoldi.
David Rayyaning darvozadagi ishonchli harakatlari va hujumchilarning sovuqqonligi «Arsenal»ni bu yil ham Angliya taxtini hech kimga bermaslik niyatida ekanini yaqqol namoyon etmoqda.
Sizningcha, 56-daqiqada penaltini qaytargan David Rayya «Arsenal»ni ochko yo‘qotishdan qutqarib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldimi? Bu mavsumda 100 foizlik natija ko‘rsatayotgan Mikel Arteta shogirdlari chempionlikni yana o‘z qo‘lida saqlab qola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL peshqadamining ushbu qiyin g‘alabasi tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…