Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratda

·12·Sport
Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester derbisida Erling Xolandning goli VAR tomonidan tasdiqlandi, ammo Enzo Fernandesning o'yindan tashqari holatda to'pga harakat qilgani sababli bu qaror ko'pchilikning, jumladan, Maykl Ouennning ham e'tiroziga sabab bo'ldi.
  • Sobiq futbolchi Maykl Ouenning fikricha, hakamlar chiziqlar chizishga urg'u berib, asosiy qoidabuzarlikni e'tiborsiz qoldirgan.

Angliya Premer-ligasining eng murosasiz qarama-qarshiliklaridan biri boʻlgan Manchester derbisida qabul qilingan munozarali qaror futbol jamoatchiligi va ekspertlarning keskin eʼtiroziga sabab boʻldi. Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland kiritgan gol va uchrashuvdagi VAR xatosi nafaqat muxlislarni, balki taniqli sobiq futbolchilarni ham turgʻun holatga solib qoʻydi. Oʻyin davomidagi ushbu vaziyat Angliya futbolida videotakrorlar tizimining ishlash mexanizmi va hakamlar xatolari mavzusini yana bir bor qizgʻin muhokama markaziga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Munozarali vaziyat va dastlabki qaror

Old Trafford stadionida kechgan bahsning soatlik vaqti oʻtib borayotgan bir pallada oʻyin taqdiriga taʼsir qiluvchi asosiy epizod yuz berdi. Gollandiyalik toʻpurar Erling Xoland qiyin burchakdan toʻpni raqib darvozasining toʻriga aniq yoʻlladi. Dastlab yon chiziq hakami oʻyin holatini toʻxtatib, offsayd qayd etgan edi va bu mezbonlar muxlislarining xursandchiligiga sabab boʻlgandi. Biroq VAR xonasidagilar vaziyatni sinchiklab tekshirib chiqib, golni hisoblash kerak degan qarorga kelishdi.

Qayta koʻrishlar koʻrsatishicha, chaqqon hujumchi Manchester Yunayted himoyachisi Patrick Dorgu oyigacha boʻlgan masofa tufayli oʻyinda qolgan va chap qanotdan uzatilgan pastki uzatmani muvaffaqiyatli yakunlagan. Garchi norvegiyalik futbolchining holati qoidaga zid emasligi aniqlangan boʻlsa-da, vaziyatning boshqa bir qatnashchisi asosiy janjal markaziga aylandi.

Enzo Fernandez epizodi va ekspertlar munosabati

Goal.com xabar berishicha, maydondagi asosiy eʼtirozlar argentinalik yarim himoyachi Enzo Fernandezning harakatlariga qaratildi. Jahon chempioni boʻlgan futbolchi oʻyindan tashqari holatda turib, yonidan oʻtib ketayotgan toʻpga bosh bilan zarba berishga harakat qilgan. Uning vatandoshi Lisandro Martines esa raqib bilan kurashishga majbur boʻlib qolgan edi. Biroq hakamlar barcha holatlarni inobatga olib, golni qonuniy deb topishdi.

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen GOAL nashriga bergan intervyusida mazkur qarordan qattiq hayratda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, hakamlar avvaliga Haalandning holatini tekshirib, chiziqlar chizgani sababli asosiy eʼtiborni yoʻqotgan boʻlishi mumkin. Ouen bu kabi vaziyatlar tashqaridan koʻringanidan ancha murakkab ekanini tan olsa-da, bu galgi qaror nihoyatda tushunarsiz chiqqanini taʼkidladi.

Maykl Ouenning keskin eʼtirozi

Casino.org elchisi sifatida faoliyat yuritayotgan Maykl Ouen Sky Sports telekanalida sharhlovchilik qilgan Manchester Yunayted afsonasi Gari Nevillening fikrlariga qoʻshildi. Nevvill ham shunday yirik uchrashuvdagi qoʻpol xato ortidan rasmiy uzr soʻralishi kerakligini aytib oʻtgan edi. Ouenning soʻzlariga koʻra, vaziyat oʻta yaqqol koʻrinib turgan edi.

“Uchish holatidagi diving headerʼdan yaqqolroq nima boʻlishi mumkin?!”, — deya oʻz noroziligini bildirgan ekspert Fernandez toʻpga intilib, oʻzini tashlaganini va bu offsayd qoidasini buzishini ochiq aytdi. U hakamlar nima uchun buni sezmagani uning tushunishidan yiroqligini qoʻshimcha qildi. Ushbu voqea Angliya Premer-ligasida hakamlik va VAR tizimining shafoati masalasini yana bir bor dolzarb qilib qoʻydi.

Erling HaalandMaykl OuenManchester UnitedManchester CityVAR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiLamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiBugun, 14:16Usmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdiUsmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdiBugun, 13:35Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiBugun, 13:17Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiBugun, 12:18Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Bugun, 09:22Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiBugun, 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?