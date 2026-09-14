Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester derbisida Erling Xolandning goli VAR tomonidan tasdiqlandi, ammo Enzo Fernandesning o'yindan tashqari holatda to'pga harakat qilgani sababli bu qaror ko'pchilikning, jumladan, Maykl Ouennning ham e'tiroziga sabab bo'ldi.
- Sobiq futbolchi Maykl Ouenning fikricha, hakamlar chiziqlar chizishga urg'u berib, asosiy qoidabuzarlikni e'tiborsiz qoldirgan.
Angliya Premer-ligasining eng murosasiz qarama-qarshiliklaridan biri boʻlgan Manchester derbisida qabul qilingan munozarali qaror futbol jamoatchiligi va ekspertlarning keskin eʼtiroziga sabab boʻldi. Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland kiritgan gol va uchrashuvdagi VAR xatosi nafaqat muxlislarni, balki taniqli sobiq futbolchilarni ham turgʻun holatga solib qoʻydi. Oʻyin davomidagi ushbu vaziyat Angliya futbolida videotakrorlar tizimining ishlash mexanizmi va hakamlar xatolari mavzusini yana bir bor qizgʻin muhokama markaziga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Munozarali vaziyat va dastlabki qarorOld Trafford stadionida kechgan bahsning soatlik vaqti oʻtib borayotgan bir pallada oʻyin taqdiriga taʼsir qiluvchi asosiy epizod yuz berdi. Gollandiyalik toʻpurar Erling Xoland qiyin burchakdan toʻpni raqib darvozasining toʻriga aniq yoʻlladi. Dastlab yon chiziq hakami oʻyin holatini toʻxtatib, offsayd qayd etgan edi va bu mezbonlar muxlislarining xursandchiligiga sabab boʻlgandi. Biroq VAR xonasidagilar vaziyatni sinchiklab tekshirib chiqib, golni hisoblash kerak degan qarorga kelishdi.
Qayta koʻrishlar koʻrsatishicha, chaqqon hujumchi Manchester Yunayted himoyachisi Patrick Dorgu oyigacha boʻlgan masofa tufayli oʻyinda qolgan va chap qanotdan uzatilgan pastki uzatmani muvaffaqiyatli yakunlagan. Garchi norvegiyalik futbolchining holati qoidaga zid emasligi aniqlangan boʻlsa-da, vaziyatning boshqa bir qatnashchisi asosiy janjal markaziga aylandi.
Enzo Fernandez epizodi va ekspertlar munosabatiGoal.com xabar berishicha, maydondagi asosiy eʼtirozlar argentinalik yarim himoyachi Enzo Fernandezning harakatlariga qaratildi. Jahon chempioni boʻlgan futbolchi oʻyindan tashqari holatda turib, yonidan oʻtib ketayotgan toʻpga bosh bilan zarba berishga harakat qilgan. Uning vatandoshi Lisandro Martines esa raqib bilan kurashishga majbur boʻlib qolgan edi. Biroq hakamlar barcha holatlarni inobatga olib, golni qonuniy deb topishdi.
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen GOAL nashriga bergan intervyusida mazkur qarordan qattiq hayratda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, hakamlar avvaliga Haalandning holatini tekshirib, chiziqlar chizgani sababli asosiy eʼtiborni yoʻqotgan boʻlishi mumkin. Ouen bu kabi vaziyatlar tashqaridan koʻringanidan ancha murakkab ekanini tan olsa-da, bu galgi qaror nihoyatda tushunarsiz chiqqanini taʼkidladi.
Maykl Ouenning keskin eʼtiroziCasino.org elchisi sifatida faoliyat yuritayotgan Maykl Ouen Sky Sports telekanalida sharhlovchilik qilgan Manchester Yunayted afsonasi Gari Nevillening fikrlariga qoʻshildi. Nevvill ham shunday yirik uchrashuvdagi qoʻpol xato ortidan rasmiy uzr soʻralishi kerakligini aytib oʻtgan edi. Ouenning soʻzlariga koʻra, vaziyat oʻta yaqqol koʻrinib turgan edi.
“Uchish holatidagi diving headerʼdan yaqqolroq nima boʻlishi mumkin?!”, — deya oʻz noroziligini bildirgan ekspert Fernandez toʻpga intilib, oʻzini tashlaganini va bu offsayd qoidasini buzishini ochiq aytdi. U hakamlar nima uchun buni sezmagani uning tushunishidan yiroqligini qoʻshimcha qildi. Ushbu voqea Angliya Premer-ligasida hakamlik va VAR tizimining shafoati masalasini yana bir bor dolzarb qilib qoʻydi.
Izohlar 0
…