Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taniqli super-agent Xorxe Mendesh Lamin Yamalni hozirgi kunda dunyoning eng kuchli futbolchisi deb atadi va uni 2026 yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga munosib koʻrdi.
- Mendeshning fikricha, yosh vinger hozirgi paytda sayyoramizning eng yaxshi futbolchisi maqomiga hech qanday raqobatsiz loyiqdir.
- Lamin Yamal oʻzi ham Kilian Mbappe bilan birga dunyoning eng yaxshi oʻyinchisi sifatida faqat oʻzlari raqobat qila olishini ta'kidlagan.
Taniqli super-agent Xorxe Mendesh Kataloniyaning Barselona klubi yulduzi Lamin Yamal hozirgi kunda dunyoning eng kuchli futbolchisi ekanini va 2026 yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga munosibigini qat'iy ta'kidladi. Goal.com xabar qilishicha, portugaliyalik agent Barselona prezidenti Joan Laporta bilan kechgan uchrashuvdan soʻng matbuot vakillari bilan suhbatda oʻzining shogirdini bu sovrin uchun asosiy da'vogar sifatida e'tirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
A Bola nashri keltirgan ma'lumotlarga koʻra, Xorxe Mendesh kechki ovqatdan chiqishda jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Lamin Yamal bu mukofotni boshqalardan koʻproq haqli ravishda qoʻlga kiritishi kerakligini bir necha bor urgʻuladi. Uning fikricha, yosh vinger hozirgi paytda sayyoramizning eng yaxshi futbolchisi maqomiga hech qanday raqobatsiz loyiqdir.
Lamin Yamal va uning ambitsiyalariFutbolchining oʻzi ham avvalroq Universo Valdano nashriga bergan intervyusida oʻziga boʻlgan yuqori ishonchni yashirmagan edi. La Masia tarbiyalanuvchisi dunyoning eng yaxshi oʻyinchisi sifatida faqat oʻzi va Kilian Mbappe raqobat qila olishini, joriy mavsumdagi natijalari evaziga bu mukofotni aynan oʻzi olishi kerakligini ochiq aytib oʻtgan edi.
Mutaxassislar va muxlislar e'tirof etishicha, Yamalning oxirgi mavsumdagi statistikasi va oʻyini haqiqatan ham tahsinga sazovor. U ham klub, ham terma jamoa safida ulkan muvaffaqiyatlarga erishib, oʻzining yorqin harakatlari bilan jamoalarining gʻalabalariga ulkan hissa qoʻshdi.
Mavsumdagi natijalar va nufuzli sovrinlarOʻtgan mavsum mobaynida yosh iste'dod egasi Kataloniyaning Barselona klubi bilan La Liga va Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritdi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida ham muhim gʻalabalarga erishib, umumiy hisobda 24 ta gol urdi va 18 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Bunday yuqori individual koʻrsatkichlar hamda qoʻlga kiritilgan jamoaviy sovrinlar Yamalning «Oltin toʻp» poygasidagi mavqeyini yanada mustahkamlaydi. Uning Kilian Mbappe bilan raqobati esa futbol olamidagi eng qiziqarli qarama-qarshiliklardan biriga aylanib ulgurdi.
Eslatib oʻtamiz, 2026 yilgi «Oltin toʻp» gʻolibi joriy yilning 26 oktyabr kuni Londonda boʻlib oʻtadigan tantanali marosimda e'lon qilinadi. Bu nufuzli 70-taqdirlash marosimi oʻz tarixida ilk bor Parijdan tashqarida oʻtkazilishi bilan ham ahamiyatlidir.
Izohlar 0
…