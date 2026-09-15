Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi

·38·Sport
Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taniqli super-agent Xorxe Mendesh Lamin Yamalni hozirgi kunda dunyoning eng kuchli futbolchisi deb atadi va uni 2026 yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga munosib koʻrdi.
  • Mendeshning fikricha, yosh vinger hozirgi paytda sayyoramizning eng yaxshi futbolchisi maqomiga hech qanday raqobatsiz loyiqdir.
  • Lamin Yamal oʻzi ham Kilian Mbappe bilan birga dunyoning eng yaxshi oʻyinchisi sifatida faqat oʻzlari raqobat qila olishini ta'kidlagan.

Taniqli super-agent Xorxe Mendesh Kataloniyaning Barselona klubi yulduzi Lamin Yamal hozirgi kunda dunyoning eng kuchli futbolchisi ekanini va 2026 yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga munosibigini qat'iy ta'kidladi. Goal.com xabar qilishicha, portugaliyalik agent Barselona prezidenti Joan Laporta bilan kechgan uchrashuvdan soʻng matbuot vakillari bilan suhbatda oʻzining shogirdini bu sovrin uchun asosiy da'vogar sifatida e'tirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

A Bola nashri keltirgan ma'lumotlarga koʻra, Xorxe Mendesh kechki ovqatdan chiqishda jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Lamin Yamal bu mukofotni boshqalardan koʻproq haqli ravishda qoʻlga kiritishi kerakligini bir necha bor urgʻuladi. Uning fikricha, yosh vinger hozirgi paytda sayyoramizning eng yaxshi futbolchisi maqomiga hech qanday raqobatsiz loyiqdir.

Lamin Yamal va uning ambitsiyalari

Futbolchining oʻzi ham avvalroq Universo Valdano nashriga bergan intervyusida oʻziga boʻlgan yuqori ishonchni yashirmagan edi. La Masia tarbiyalanuvchisi dunyoning eng yaxshi oʻyinchisi sifatida faqat oʻzi va Kilian Mbappe raqobat qila olishini, joriy mavsumdagi natijalari evaziga bu mukofotni aynan oʻzi olishi kerakligini ochiq aytib oʻtgan edi.

Mutaxassislar va muxlislar e'tirof etishicha, Yamalning oxirgi mavsumdagi statistikasi va oʻyini haqiqatan ham tahsinga sazovor. U ham klub, ham terma jamoa safida ulkan muvaffaqiyatlarga erishib, oʻzining yorqin harakatlari bilan jamoalarining gʻalabalariga ulkan hissa qoʻshdi.

Mavsumdagi natijalar va nufuzli sovrinlar

Oʻtgan mavsum mobaynida yosh iste'dod egasi Kataloniyaning Barselona klubi bilan La Liga va Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritdi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida ham muhim gʻalabalarga erishib, umumiy hisobda 24 ta gol urdi va 18 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Bunday yuqori individual koʻrsatkichlar hamda qoʻlga kiritilgan jamoaviy sovrinlar Yamalning «Oltin toʻp» poygasidagi mavqeyini yanada mustahkamlaydi. Uning Kilian Mbappe bilan raqobati esa futbol olamidagi eng qiziqarli qarama-qarshiliklardan biriga aylanib ulgurdi.

Eslatib oʻtamiz, 2026 yilgi «Oltin toʻp» gʻolibi joriy yilning 26 oktyabr kuni Londonda boʻlib oʻtadigan tantanali marosimda e'lon qilinadi. Bu nufuzli 70-taqdirlash marosimi oʻz tarixida ilk bor Parijdan tashqarida oʻtkazilishi bilan ham ahamiyatlidir.

Lamin YamalXorxe MendeshOltin toʻpBarselonaKilian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Esekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiEsekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiBugun, 12:10Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Bugun, 08:23Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?Bugun, 08:18Merab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiMerab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiBugun, 08:10Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiBugun, 07:49Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiBugun, 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?