Aleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladi

·38·Sport
Aleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Atletiko Madrid yarim himoyachisi Aleks Baena Barselona yosh yulduzi Lamin Yamalning o'yinini Lionel Messinikiga qiyosladi.
  • Baenaning ta'kidlashicha, 17 yoshli Yamalning maydondagi harakatlari unga avvallari faqat Messini ko'rgandagi his-tuyg'ularni uyg'otadi.
  • Baena hozirda Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb bilishini va uning o'yinini ko'rish uchun Barselona o'yinlarini o'tkazib yubormasligini aytdi.

Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi yarim himoyachisi Aleks Baena Barselona jamoasining yosh yulduzi Lamin Yamal haqida yuqori fikrlar bildirib, uning oʻyiniga boʻlgan hayratini yashirmadi. Goal.com xabar berishicha, ispaniyalik futbolchi 17 yoshli qanot hujumchisining maydondagi harakatlari unga avvallari faqat Lionel Messi oʻyinini kuzatish davridagi hissiyotlarni qaytarganini eʼtirof etgan. Baenaning taʼkidlashicha, u aynan Lamin Yamalning ishtiroki uchun kataloniyaliklar oʻyinlarini oʻtkazib yubormasdan tomosha qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda La Masia tarbiyalanuvchisining oʻsish surʼati butun futbol olamining eʼtiborida turibdi. Aleks Baena terma jamoadagi yigʻinlar vaqtida yosh iqtidor egasining mashgʻulotlardagi harakatlarini yaqindan kuzatish imkoniga ega boʻlgan. Uning soʻzlariga koʻra, Lamin professional futbolda boshqa hech kim qila olmaydigan noyob harakatlarni bajarishga qodir va aynan shu jihat uni raqobatchilardan keskin farqlab turadi.

Lamin Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik

DAZN Futbol nashriga bergan intervyusida Aleks Baena hozirgi kunda Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb bilishini ochiqchasiga aytdi. Tajribali yarim himoyachining aytishicha, u avvallari faqat Lionel Messining oʻyinini koʻrish uchungina maxsus telekanal qarshisiga oʻtirgan, hozir esa bu holat aynan Lamin sababli takrorlanmoqda. Agar yosh vinger maydonda boʻlmasa, uning uchun Kataloniya klubi bahslarini kuzatish qiyin kechishini tan olgan.

Futbol olamida shaxsiy sovrinlar, xususan, Oltin toʻp mukofoti atrofidagi bahslar tinmayotgan bir paytda, Baena oʻzining shaxsiy favoritisiz uchligini ham eʼlon qildi. Uning fikricha, hozirgi vaqtda dunyoning eng yaxshi uch futbolchisi bu — Lamin Yamal, Rodri va Lionel Messi hisoblanadi. Har bir nomzod boʻyicha oʻz fikrini bildirib oʻtdi.

Oltin toʻp sovrini mezonlari haqidagi bahslar

Rodrining xalqaro maydonlardagi muvaffaqiyatlari hamda Lionel Messining 39 yoshida ham yuqori saviyada toʻp surishda davom etayotgani mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Ayniqsa, yosh Lamin Yamalning oʻzi ham soʻnggi intervyularida zamonaviy futbolda shaxsiy sovrinlarni topshirish mezonlari oʻzgarib ketganidan noroziligini bildirgan edi. Uning fikricha, mukofot jamoaviy yutuqlar uchun emas, balki sof isteʼdod va individual mahorat egasiga berilishi kerak.

Yamalning fikricha, ilgari Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu davrida eng yaxshilar haqli ravishda taqdirlangan boʻlsa, bugungi kunda Chempionlar ligasini yutgani uchungina maʼlum bir jamoa vakiliga ustunlik berilishi mukofotning asl mohiyatiga putur yetkazmoqda. Shunga qaramay, Aleks Baena kabi professional futbolchilarning eʼtirofi yosh vingerning kelajagi naqadar porloq ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Lamin YamalAleks BaenaLionel MessiOltin topLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiLeonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiBugun, 01:36Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiKecha, 23:39Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiSamarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiKecha, 22:24Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiNike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiKecha, 21:00Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Kecha, 20:53Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiKecha, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng