Aleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Atletiko Madrid yarim himoyachisi Aleks Baena Barselona yosh yulduzi Lamin Yamalning o'yinini Lionel Messinikiga qiyosladi.
- Baenaning ta'kidlashicha, 17 yoshli Yamalning maydondagi harakatlari unga avvallari faqat Messini ko'rgandagi his-tuyg'ularni uyg'otadi.
- Baena hozirda Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb bilishini va uning o'yinini ko'rish uchun Barselona o'yinlarini o'tkazib yubormasligini aytdi.
Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi yarim himoyachisi Aleks Baena Barselona jamoasining yosh yulduzi Lamin Yamal haqida yuqori fikrlar bildirib, uning oʻyiniga boʻlgan hayratini yashirmadi. Goal.com xabar berishicha, ispaniyalik futbolchi 17 yoshli qanot hujumchisining maydondagi harakatlari unga avvallari faqat Lionel Messi oʻyinini kuzatish davridagi hissiyotlarni qaytarganini eʼtirof etgan. Baenaning taʼkidlashicha, u aynan Lamin Yamalning ishtiroki uchun kataloniyaliklar oʻyinlarini oʻtkazib yubormasdan tomosha qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda La Masia tarbiyalanuvchisining oʻsish surʼati butun futbol olamining eʼtiborida turibdi. Aleks Baena terma jamoadagi yigʻinlar vaqtida yosh iqtidor egasining mashgʻulotlardagi harakatlarini yaqindan kuzatish imkoniga ega boʻlgan. Uning soʻzlariga koʻra, Lamin professional futbolda boshqa hech kim qila olmaydigan noyob harakatlarni bajarishga qodir va aynan shu jihat uni raqobatchilardan keskin farqlab turadi.
Lamin Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlikDAZN Futbol nashriga bergan intervyusida Aleks Baena hozirgi kunda Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb bilishini ochiqchasiga aytdi. Tajribali yarim himoyachining aytishicha, u avvallari faqat Lionel Messining oʻyinini koʻrish uchungina maxsus telekanal qarshisiga oʻtirgan, hozir esa bu holat aynan Lamin sababli takrorlanmoqda. Agar yosh vinger maydonda boʻlmasa, uning uchun Kataloniya klubi bahslarini kuzatish qiyin kechishini tan olgan.
Futbol olamida shaxsiy sovrinlar, xususan, Oltin toʻp mukofoti atrofidagi bahslar tinmayotgan bir paytda, Baena oʻzining shaxsiy favoritisiz uchligini ham eʼlon qildi. Uning fikricha, hozirgi vaqtda dunyoning eng yaxshi uch futbolchisi bu — Lamin Yamal, Rodri va Lionel Messi hisoblanadi. Har bir nomzod boʻyicha oʻz fikrini bildirib oʻtdi.
Oltin toʻp sovrini mezonlari haqidagi bahslarRodrining xalqaro maydonlardagi muvaffaqiyatlari hamda Lionel Messining 39 yoshida ham yuqori saviyada toʻp surishda davom etayotgani mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Ayniqsa, yosh Lamin Yamalning oʻzi ham soʻnggi intervyularida zamonaviy futbolda shaxsiy sovrinlarni topshirish mezonlari oʻzgarib ketganidan noroziligini bildirgan edi. Uning fikricha, mukofot jamoaviy yutuqlar uchun emas, balki sof isteʼdod va individual mahorat egasiga berilishi kerak.
Yamalning fikricha, ilgari Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu davrida eng yaxshilar haqli ravishda taqdirlangan boʻlsa, bugungi kunda Chempionlar ligasini yutgani uchungina maʼlum bir jamoa vakiliga ustunlik berilishi mukofotning asl mohiyatiga putur yetkazmoqda. Shunga qaramay, Aleks Baena kabi professional futbolchilarning eʼtirofi yosh vingerning kelajagi naqadar porloq ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
Izohlar 0
…