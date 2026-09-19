Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini shaxsiy va hissiy sabablarga ko'ra rad etgan, chunki uning o'g'li jiddiy kasallikka chalingan edi.
- Gvardiola Bonuchchining to'pni himoya chizig'idan o'yinga kiritish mahoratini yuqori baholagan va uni Manchester Siti'ga o'tkazishni istagan.
- Bonuchchi Yuventusga sadoqati va oilaviy vaziyat tufayli Angliyaga ko'chib o'tishdan voz kechgan.
Italiyalik mashhur sobiq himoyachi Leonardo Bonuchchi o'z faoliyati davomida Angliyaning Manchester Siti klubi bosh murabbiyi Pep Gvardiolaning transfer taklifini nima uchun rad etgani va Turinning Yuventus jamoasida qolgani haqida batafsil gapirib berdi. Sport Mediaset nashri ma'lumotiga ko'ra, futbolchi o'sha davrda ingliz klubiga o'tishga jiddiy qiziqqan, biroq shaxsiy va hissiy omillar tufayli o'z qarorini o'zgartirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, Pep Gvardiola Bonuchchining to'pni himoya chizig'idan boshlab o'yinga kiritish borasidagi noyob mahoratini yuqori baholagan va uni o'z jamoasida ko'rishni qattiq istagan. 2016 yilgi Yevropa chempionati vaqti bosh murabbiy tajribali himoyachi bilan faol muzokaralar olib borgan va bu holat futbolchining diqqatini jiddiy ravishda chalg'itgan.
Gvardiola e'tibori va Yuventusga sadoqatSport Mediaset va World Soccer Agency ma'lumotlariga tayanib aytish mumkinki, Gvardiolaning e'tibori istalgan futbolchini ikkilanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Bonuchchining so'zlariga ko'ra, u o'z o'yin uslubiga mos keladigan murabbiy bilan ishlashni orzu qilgan, biroq boshqa tomondan Yuventus bilan bog'liq xotiralar va chempionlar ligasi finalidagi tajribalar uni Italiyada qolishga undagan.
Futbolchi o'sha paytda Angliya Premer-ligasiga yo'l olish g'oyasi uni hayajonlantirganini, ammo ertasi kuni doimo Yuventusni orzu qilganini eslaganini tan oldi. Klub rahbariyati ham eng yaxshi takliflar kelib tushgan taqdirda ham uni sotmasligini ma'lum qilgani qariyb hal qiluvchi omil bo'ldi.
Oila muammolari va kelajakdagi murabbiylik faoliyatiTransferning amalga oshmasligiga professional sabablar bilan bir qatorda murakkab oilaviy vaziyat ham ta'sir ko'rsatdi. O'sha paytda Bonuchchining ikki yashar o'g'li Matteo jiddiy xastalikka chalingan bo'lib, bu futbolchining Italiyani tark etishiga to'sqinlik qilgan eng asosiy shaxsiy sabablardan biri edi.
2024 yilda professional futbolchilik faoliyatini yakunlagan Bonuchchi hozirda murabbiylik sohasida o'zini sinab ko'rmoqda. U Roberto Manchinining Italiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabidan o'rin olgan bo'lib, Millatlar ligasi doirasidagi Belgiya, Turkiya va Fransiyaga qarshi o'yinlarga tayyorgarlik jarayonida o'z tajribasi bilan yordam bermoqda.
Izohlar 0
…