Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdi

·32·Sport
Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini shaxsiy va hissiy sabablarga ko'ra rad etgan, chunki uning o'g'li jiddiy kasallikka chalingan edi.
  • Gvardiola Bonuchchining to'pni himoya chizig'idan o'yinga kiritish mahoratini yuqori baholagan va uni Manchester Siti'ga o'tkazishni istagan.
  • Bonuchchi Yuventusga sadoqati va oilaviy vaziyat tufayli Angliyaga ko'chib o'tishdan voz kechgan.

Italiyalik mashhur sobiq himoyachi Leonardo Bonuchchi o'z faoliyati davomida Angliyaning Manchester Siti klubi bosh murabbiyi Pep Gvardiolaning transfer taklifini nima uchun rad etgani va Turinning Yuventus jamoasida qolgani haqida batafsil gapirib berdi. Sport Mediaset nashri ma'lumotiga ko'ra, futbolchi o'sha davrda ingliz klubiga o'tishga jiddiy qiziqqan, biroq shaxsiy va hissiy omillar tufayli o'z qarorini o'zgartirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, Pep Gvardiola Bonuchchining to'pni himoya chizig'idan boshlab o'yinga kiritish borasidagi noyob mahoratini yuqori baholagan va uni o'z jamoasida ko'rishni qattiq istagan. 2016 yilgi Yevropa chempionati vaqti bosh murabbiy tajribali himoyachi bilan faol muzokaralar olib borgan va bu holat futbolchining diqqatini jiddiy ravishda chalg'itgan.

Gvardiola e'tibori va Yuventusga sadoqat

Sport Mediaset va World Soccer Agency ma'lumotlariga tayanib aytish mumkinki, Gvardiolaning e'tibori istalgan futbolchini ikkilanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Bonuchchining so'zlariga ko'ra, u o'z o'yin uslubiga mos keladigan murabbiy bilan ishlashni orzu qilgan, biroq boshqa tomondan Yuventus bilan bog'liq xotiralar va chempionlar ligasi finalidagi tajribalar uni Italiyada qolishga undagan.

Futbolchi o'sha paytda Angliya Premer-ligasiga yo'l olish g'oyasi uni hayajonlantirganini, ammo ertasi kuni doimo Yuventusni orzu qilganini eslaganini tan oldi. Klub rahbariyati ham eng yaxshi takliflar kelib tushgan taqdirda ham uni sotmasligini ma'lum qilgani qariyb hal qiluvchi omil bo'ldi.

Oila muammolari va kelajakdagi murabbiylik faoliyati

Transferning amalga oshmasligiga professional sabablar bilan bir qatorda murakkab oilaviy vaziyat ham ta'sir ko'rsatdi. O'sha paytda Bonuchchining ikki yashar o'g'li Matteo jiddiy xastalikka chalingan bo'lib, bu futbolchining Italiyani tark etishiga to'sqinlik qilgan eng asosiy shaxsiy sabablardan biri edi.

2024 yilda professional futbolchilik faoliyatini yakunlagan Bonuchchi hozirda murabbiylik sohasida o'zini sinab ko'rmoqda. U Roberto Manchinining Italiya terma jamoasidagi murabbiylar shtabidan o'rin olgan bo'lib, Millatlar ligasi doirasidagi Belgiya, Turkiya va Fransiyaga qarshi o'yinlarga tayyorgarlik jarayonida o'z tajribasi bilan yordam bermoqda.

Leonardo BonuchchiPep GvardiolaYuventusManchester SitiItaliya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladiAleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladiBugun, 00:59Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiKecha, 23:39Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiSamarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiKecha, 22:24Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiNike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiKecha, 21:00Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Kecha, 20:53Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiKecha, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng