«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardi
Italiya A Seriyasining 5-turida mavsumning shu kungacha bo‘lgan eng kutilgan va yorqin superto‘qnashuvi bo‘lib o‘tdi. Poytaxt Rimdagi muhtasham «Olimpiko» stadionida peshqadamlik uchun kurash olib borayotgan ikki gigant — «Roma» va Milanning «Inter» klublari o‘zaro to‘qnash keldi. Muxlislarni bir soniya ham zeriktirmagan, yuqori tezlik va taktik kurashlarga boy kechgan bahs jangovar 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Uchrashuvning birinchi bo‘limi mezbonlar yarimhimoyachisi Manu Konening haqiqiy benefisiga aylandi: fransuz yulduzi 6 va 37-daqiqalarda milanliklar darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, dubl qayd etdi.
Biroq ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilanoq «neradzurri» sardori Lautaro Martines yetakchilik mas’uliyatini o‘z zimmasiga oldi — argentinalik to‘purar 46 hamda 79-daqiqalarda o‘z mahoratini namoyish etib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi. Mazkur dramatik ochkolar bo‘lishishidan so‘ng har ikkala klub o‘z hisobidagi ochkolarini 13 taga yetkazib, turnir jadvalining eng yuqori cho‘qqisidagi qo‘shpeshqadamlik maqomini saqlab qoldi.
Xo‘sh, birinchi bo‘limda mutlaq ustunlik qilgan «Roma» 2:0 hisobidagi ustunlikni nega qo‘ldan chiqardi, Lautaro Martines «Olimpiko» muxlislarini qanday qilib sukut saqlashga majbur qildi va ushbu shiddatli durang Skudetto uchun kurashda kuchlar muvozanatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Konening dubli va Lautaroning irodasi»: Rimdagi bahs xronikasi
5-turning markaziy jangidagi eng keskin lahzalar:
Manu Konedan chaqmoqdek gol (6'): «Roma» ilk daqiqalardanoq pressing uyushtirib, fransuz yarimhimoyachisining aniq zarbasi bilan hisobni ochdi (1:0);
Benefis va ikkinchi to‘p (37'): Kone o‘zining sermahsul kunini davom ettirib, birinchi bo‘lim tugashi arafasida hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Ikkinchi bo‘lim startidagi sovuq dush (46'): Tanaffusdan keyin maydonga tushgan «Inter» soniyalar ichida hujumga o‘tdi va Lautaro Martines hisobni qisqartirdi (2:1);
Lautarodan kambek nuqtasi (79'): Bahs yakunlanishiga 11 daqiqa qolganida argentinalik forvard dubl qayd etib, muvozanatni tikladi (2:2);
Qo‘shpeshqadamlik saqlandi: Ikkala jamoa ham 13 tadan ochko bilan mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirgan holda Italiya chempionati peshqadami bo‘lib qolmoqda.
«Olimpiko»dagi superto‘qnashuv qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya 5-turining rasmiy protokoli va bosh hakam qaydlari:
Musobaqa / Bosqich
Uchrashuv natijasi
Gollar mualliflari
Jamoalar ochkolari
A Seriya, 5-tur
Roma 2 : 2 Inter
Kone 6', 37' — Lautaro Martines 46', 79'
«Roma» — 13 ochko / «Inter» — 13 ochko (Peshqadamlar)
«Roma» tarkibi: Svilar, Manchini (Ndika, 60), N'Dika, Ermoso, Molina (Rensh, 60), Kristante, Kone (Pisili, 60), Fransua, Dibala, Sole, Malen;
«Inter» tarkibi: Martines, Bissek, Akanji, Bastoni (Luis Enrike, 63), Diuf, Barella, Zelinski, Jons (Suchich, 54), Dimarko (Karlos Augusto, 54), Tyuram, Lautaro Martines;
Ogohlantirishlar (Sariq kartochkalar): Ndika 73', Kouliyerakis 82', Jilardi 89' — Barella 11', Akanji 45+4', Bastoni 57'.
Taktik tahlil: Ekspertlar «Roma» va «Inter» qarama-qarshiligi haqida
Italiya futboli tahlilchilari va mutaxassislarining o‘yin bo‘yicha asosiy xulosalari:
Konening maydon markazidagi hukmronligi: Fransuz yarimhimoyachisining nafaqat himoyadagi to‘p olib qo‘yishlari, balki raqib jarima maydoni ichiga to‘satdan kirib borishi «Inter» himoyasi uchun kutilmagan muammoga aylandi;
Simone Indzagining kiyinish xonasidagi o‘zgarishlari: «Inter» ikkinchi taymga butunlay boshqa kayfiyat bilan chiqdi — qanotlardan uzatmalar va pressingning kuchaytirilishi rimliklar himoyasini yorib o‘tishga yo‘l ochdi;
Lautaro — haqiqiy kapitan: Muhim va murakkab bahslarda individual mahorat ko‘rsatish qobiliyati argentinalik forvardning nima sababdan dunyoning eng yaxshi hujumchilari safida ekanini yana bir bor isbotladi;
Chempionlik kurashining shiddati: Har ikki jamoaning 13 tadan ochko bilan ketma-ket borishi joriy mavsumda Skudetto uchun kurash so‘nggi turgacha shiddatli va keskin kechishini ko‘rsatmoqda.
Rimda kechgan ushbu 4 ta golli durang A Seriyaning yuqori tempi, taktik boyligi va murosasizligini namoyish etib, barcha neytral muxlislarga haqiqiy futbol zavqini taqdim etdi.
Sizningcha, «Roma» 2:0 hisobida oldinda bora turib, g‘alabani qo‘ldan chiqarishiga murabbiylar shtabining 60-daqiqadagi ommaviy o‘zgarishlari sabab bo‘ldimi yoki «Inter»ning ikkinchi bo‘limdagi bosimi hal qiluvchi rol o‘ynadimi? Bu ikki granddan qaysi biri mavsum yakunida Skudettoni qo‘lga kiritishga ko‘proq qodir deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolining ushbu markaziy jangi sharhini barcha do‘stlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…