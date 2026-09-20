«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardi

·0·Sport
«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardi

Italiya A Seriyasining 5-turida mavsumning shu kungacha bo‘lgan eng kutilgan va yorqin superto‘qnashuvi bo‘lib o‘tdi. Poytaxt Rimdagi muhtasham «Olimpiko» stadionida peshqadamlik uchun kurash olib borayotgan ikki gigant — «Roma» va Milanning «Inter» klublari o‘zaro to‘qnash keldi. Muxlislarni bir soniya ham zeriktirmagan, yuqori tezlik va taktik kurashlarga boy kechgan bahs jangovar 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Uchrashuvning birinchi bo‘limi mezbonlar yarimhimoyachisi Manu Konening haqiqiy benefisiga aylandi: fransuz yulduzi 6 va 37-daqiqalarda milanliklar darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, dubl qayd etdi.

Biroq ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilanoq «neradzurri» sardori Lautaro Martines yetakchilik mas’uliyatini o‘z zimmasiga oldi — argentinalik to‘purar 46 hamda 79-daqiqalarda o‘z mahoratini namoyish etib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi. Mazkur dramatik ochkolar bo‘lishishidan so‘ng har ikkala klub o‘z hisobidagi ochkolarini 13 taga yetkazib, turnir jadvalining eng yuqori cho‘qqisidagi qo‘shpeshqadamlik maqomini saqlab qoldi.

Xo‘sh, birinchi bo‘limda mutlaq ustunlik qilgan «Roma» 2:0 hisobidagi ustunlikni nega qo‘ldan chiqardi, Lautaro Martines «Olimpiko» muxlislarini qanday qilib sukut saqlashga majbur qildi va ushbu shiddatli durang Skudetto uchun kurashda kuchlar muvozanatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Konening dubli va Lautaroning irodasi»: Rimdagi bahs xronikasi

5-turning markaziy jangidagi eng keskin lahzalar:

  • Manu Konedan chaqmoqdek gol (6'): «Roma» ilk daqiqalardanoq pressing uyushtirib, fransuz yarimhimoyachisining aniq zarbasi bilan hisobni ochdi (1:0);

  • Benefis va ikkinchi to‘p (37'): Kone o‘zining sermahsul kunini davom ettirib, birinchi bo‘lim tugashi arafasida hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Ikkinchi bo‘lim startidagi sovuq dush (46'): Tanaffusdan keyin maydonga tushgan «Inter» soniyalar ichida hujumga o‘tdi va Lautaro Martines hisobni qisqartirdi (2:1);

  • Lautarodan kambek nuqtasi (79'): Bahs yakunlanishiga 11 daqiqa qolganida argentinalik forvard dubl qayd etib, muvozanatni tikladi (2:2);

  • Qo‘shpeshqadamlik saqlandi: Ikkala jamoa ham 13 tadan ochko bilan mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirgan holda Italiya chempionati peshqadami bo‘lib qolmoqda.

«Olimpiko»dagi superto‘qnashuv qaydnomasi va tarkiblar

A Seriya 5-turining rasmiy protokoli va bosh hakam qaydlari:

Musobaqa / Bosqich

Uchrashuv natijasi

Gollar mualliflari

Jamoalar ochkolari

A Seriya, 5-tur

Roma 2 : 2 Inter

Kone 6', 37' — Lautaro Martines 46', 79'

«Roma» — 13 ochko / «Inter» — 13 ochko (Peshqadamlar)

  • «Roma» tarkibi: Svilar, Manchini (Ndika, 60), N'Dika, Ermoso, Molina (Rensh, 60), Kristante, Kone (Pisili, 60), Fransua, Dibala, Sole, Malen;

  • «Inter» tarkibi: Martines, Bissek, Akanji, Bastoni (Luis Enrike, 63), Diuf, Barella, Zelinski, Jons (Suchich, 54), Dimarko (Karlos Augusto, 54), Tyuram, Lautaro Martines;

  • Ogohlantirishlar (Sariq kartochkalar): Ndika 73', Kouliyerakis 82', Jilardi 89' — Barella 11', Akanji 45+4', Bastoni 57'.

Taktik tahlil: Ekspertlar «Roma» va «Inter» qarama-qarshiligi haqida

Italiya futboli tahlilchilari va mutaxassislarining o‘yin bo‘yicha asosiy xulosalari:

  • Konening maydon markazidagi hukmronligi: Fransuz yarimhimoyachisining nafaqat himoyadagi to‘p olib qo‘yishlari, balki raqib jarima maydoni ichiga to‘satdan kirib borishi «Inter» himoyasi uchun kutilmagan muammoga aylandi;

  • Simone Indzagining kiyinish xonasidagi o‘zgarishlari: «Inter» ikkinchi taymga butunlay boshqa kayfiyat bilan chiqdi — qanotlardan uzatmalar va pressingning kuchaytirilishi rimliklar himoyasini yorib o‘tishga yo‘l ochdi;

  • Lautaro — haqiqiy kapitan: Muhim va murakkab bahslarda individual mahorat ko‘rsatish qobiliyati argentinalik forvardning nima sababdan dunyoning eng yaxshi hujumchilari safida ekanini yana bir bor isbotladi;

  • Chempionlik kurashining shiddati: Har ikki jamoaning 13 tadan ochko bilan ketma-ket borishi joriy mavsumda Skudetto uchun kurash so‘nggi turgacha shiddatli va keskin kechishini ko‘rsatmoqda.

Rimda kechgan ushbu 4 ta golli durang A Seriyaning yuqori tempi, taktik boyligi va murosasizligini namoyish etib, barcha neytral muxlislarga haqiqiy futbol zavqini taqdim etdi.

Sizningcha, «Roma» 2:0 hisobida oldinda bora turib, g‘alabani qo‘ldan chiqarishiga murabbiylar shtabining 60-daqiqadagi ommaviy o‘zgarishlari sabab bo‘ldimi yoki «Inter»ning ikkinchi bo‘limdagi bosimi hal qiluvchi rol o‘ynadimi? Bu ikki granddan qaysi biri mavsum yakunida Skudettoni qo‘lga kiritishga ko‘proq qodir deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolining ushbu markaziy jangi sharhini barcha do‘stlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

RomaInterOlimpikoManu Konen
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rahmonaliyevdan aqlbovar qilmas supergol: "Sabah" «Mil-Mug‘on» ni mag‘lub etdi (video)Rahmonaliyevdan aqlbovar qilmas supergol: "Sabah" «Mil-Mug‘on» ni mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:25«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdiBugun, 06:01Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiBugun, 00:42«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqdaKecha, 22:49"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durangKecha, 22:00De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiKecha, 21:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng