«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya 1-Ligasining 5-turida «PSJ»
- «Marsel»ni safarda 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Ferran Torres hisobni ochgan bo‘lsa, Gomes muvozanatni tikladi, biroq sardor Markinos g‘alaba to‘pini kiritdi.
- «Marsel» himoyachisi Timoti Veaning maydondan chetlatilishi mezbonlarning umidlarini puchga chiqardi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «PSJ» turnir jadvalida 6-o‘ringa ko‘tarildi, «Marsel» esa 17-o‘rinda qoldi.
Fransiya 1-Ligasining 5-turi doirasida mamlakatning bosh klassikasi — «Le Klassik» derbisi muxlislarga haqiqiy shiddat, keskin qarama-qarshilik va dramatik lahzalarni taqdim etdi. Marseldagi murosasiz muhitga ega «Velodrom» stadionida kechgan markaziy bahsda amaldagi chempion «PSJ» azaliy raqibi «Marsel» maydoniga safar uyushtirib, 2:1 hisobidagi o‘ta muhim va irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Birinchi bo‘limi ehtiyotkorlik va qo‘polliklarga boy tarzda golsiz yakunlangan to‘qnashuvda barcha asosiy voqealar ikkinchi bo‘limda yuz berdi: zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres 66-daqiqada parijliklarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 72-daqiqada mezbonlar hujumchisi Gomes muvozanatni tikladi.
Biroq oradan bor-yo‘g‘i ikki daqiqa o‘tib, 74-daqiqada Parij jamoasi sardori Markinos g‘alaba to‘pini kiritdi; 77-daqiqada esa marselliklar himoyachisi Timoti Vea ikkinchi sariq kartochka bilan maydondan chetlatilib, mezbonlarning kambek umidlarini chippakka chiqardi. Ushbu g‘alabadan so‘ng Luis Enrike jamoasi o‘z ochkolarini 8 taga yetkazib, turnir jadvalida 6-o‘ringa ko‘tarildi va yetakchilar safiga yaqinlashdi; mavsum startini juda yomon boshlagan «Marsel» esa 3 ochko bilan xavfli 17-pog‘onada qoldi.
Xo‘sh, Ferran Torresning zaxiradan tushib gol urishi qanday strategik yurish bo‘ldi, Veaning chetlatilishi mezbonlar intizomiga qanday putur yetkazdi va «PSJ» ushbu klassik g‘alaba orqali chempionlik poygasidagi inqirozni ortda qoldira oldimi?
«Torresning zafarli qadami va Markinosning sardorlik nuqtasi»: «Le Klassik» xronikasi
«Velodrom» maydonida kechgan prinsipial derbining eng muhim nuqtalari:
Birinchi bo‘limdagi keskin kurash: Ikkala jamoa ham keskin pressing va kurashlarga urg‘u berib, bir nechta sariq kartochkalar olindi, ammo hisob ochilmadi;
Ferran Torresning hal qiluvchi tushishi: 59-daqiqada Kvaratsxeliya o‘rniga maydonga tashlangan Torres oradan 7 daqiqa o‘tib (66-daqiqada) hisobni ochdi;
Gomesdan tezkor javob: 72-daqiqada marselliklar tezkor hujum uyushtirib, Gomesning aniq zarbasi evaziga hisobni tenglashtirdi (1:1);
Markinosning sardorlik goli: Tenglik uzoq davom etmadi — 74-daqiqada Markinos burchak yoki standart vaziyatdan unumli foydalanib, «PSJ»ni yana oldinga olib chiqdi;
Timoti Veaning maydondan haydalishi: 77-daqiqada mezbonlar himoyachisi Vea qo‘pol harakati uchun ikkinchi sariqni olib, qizil kartochka bilan jamoasini kamchilikda qoldirdi;
So‘nggi daqiqalardagi ustunlik: Bir kishi kam bo‘lib qolgan «Marsel» muvozanatni tiklashga kuch topa olmadi va parijliklar 2:1 hisobini oxirigacha saqlab qoldi.
Fransiya 1-Ligasi 5-tur: «Marsel» — «PSJ» uchrashuvi ko‘rsatkichlari
Jamoalarning bahsdagi asosiy statistik raqamlari va qaydnomasi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Marsel» (Mezbon)
«PSJ» (Mehmon)
Yakuniy hisob
1
2
Gollar mualliflari
Gomes 72
F. Torres 66, Markinos 74
Chetlatish (Qizil kartochka)
Timoti Vea (77-daqiqa)
—
Sariq kartochkalar
Vea (32), Abdalla (81), Gomes (90+1)
Mendesh (39)
Jamg‘arilgan ochkolar
3 ochko (Xavfli zonada)
8 ochko (Yetakchilarga yaqinlashdi)
Turnir jadvalidagi o‘rni
17-pog‘ona
6-o‘ringa ko‘tarildi
Darvozabonlar
De Lange
Matvey Safonov
Futbol tahlili: Mutaxassislar «Velodrom»dagi klassika haqida
Yevropa va Fransiya futboli ekspertlarining asosiy xulosalari:
Luis Enrikening rotatsiya mahorati: Kvaratsxeliyaning o‘rniga Torresni, Ruis o‘rniga Akliushni tushirish hujumga yangi kuch va tezlik bag‘ishladi, bu esa tezkor gol bilan o‘z tasdig‘ini topdi;
Markinosning yetakchilik fazilati: Jamoa sardori qiyin pallada, raqib ruhlanib hisobni tenglashtirgan vaziyatda yana oldinga chiqib g‘alaba golini urishi uning jamoa uchun qanchalik muhim figura ekanini yana bir bor isbotladi;
«Marsel»ning intizom muammosi: Hisob tenglashgach o‘yinga qaytish o‘rniga, himoyachi Veaning asablarini jilovlay olmasligi va chetlatilishi mezbonlarning bahsni boy berishidagi bosh omil bo‘ldi;
Turnir jadvalidagi muhim burilish: Ushbu g‘alaba chempionlik poygasidan biroz ortda qolayotgan «PSJ»ga o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchni qaytardi, «Marsel» uchun esa 17-o‘rinda qolish mavsum boshidagi ulkan inqirozni ko‘rsatmoqda.
«Le Klassik»dagi ushbu shiddatli zafar «PSJ»ning Fransiyadagi bosh gegemonlik maqomini har qanday bosim ostida ham saqlab qolishga qodirligini namoyish etdi.
Sizningcha, «Marsel»ning mag‘lubiyatiga Timoti Veaning chetlatilishi ko‘proq ta’sir qildimi yoki «PSJ» zaxirasining yuqori darajasimi? 17-o‘rinda qolib ketgan «Marsel» ushbu mavsumda inqirozdan chiqib keta oladimi? Shaxsiy fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda Fransiyaning bosh derbisi tahlilini barcha futbol ishqibozlari va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…