«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!

·28·Sport
«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Milan» o‘z uyida «Lechche»ni 3:0 hisobida mag‘lub etib, A Seriyaning 5-turida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Kristian Pulishich, Adriyen Rabio va Diyego Moreyra kiritgan gollar «rossoneri»larga uch ochko taqdim etdi.
  • Ushbu natija bilan «Milan» turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib, ochkolarini 11 taga yetkazdi.

Italiya A Seriyasining 5-turiga yakun yasab bergan so‘nggi uchrashuvda «Milan» o‘z muxlislari qarshisida haqiqiy mahorat darsini namoyish etdi. «San-Siro» stadionida kechgan bellashuvda Ruben Amorim shogirdlari xavfli raqib sanalgan «Lechche»ni qabul qilib, yirik — 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mezbonlar ilk daqiqalardan tashabbusni to‘liq o‘z qo‘llariga olib, 14-daqiqadayoq Kristian Pulishichning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi.

Ikkinchi bo‘limda ham hujumkor shiddatini susaytirmagan «rossoneri»lar 61-daqiqada Adriyen Rabio hamda 73-daqiqada zaxiradan tushgan Diyego Moreyra tomonidan kiritilgan gollar evaziga yakuniy hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi. Ushbu zafardan so‘ng «Milan» o‘z ochkolarini 11 taga yetkazib, turnir jadvalining 5-pog‘onasiga ko‘tarildi va yetakchilar safiga yanada yaqinlashdi; 6 ochkoga ega «Lechche» esa 12-o‘rinda qoldi.

Xo‘sh, Ruben Amorim «Milan» o‘yiniga qanday yangi nafas olib kirdi, Modrich va Rabio tandemi maydon markazini qanday qilib to‘liq nazoratga oldi hamda bu yirik g‘alaba jamoaning Skudetto uchun kurashiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Pulishichdan start va Moreyradan nuqta»: «San-Siro»dagi voqealar rivoji

Uchrashuv davomida kuzatilgan eng sara lahzalar va muhim burilishlar:

  • Pulishichning tezkor goli: 14-daqiqada Kristian Pulishich raqib jarima maydonida tezkorlik ko‘rsatib, hisobni ochdi va jamoaga ruhiy xotirjamlik bag‘ishladi;

  • Rabiodan mahorat darsi: 61-daqiqada yarimhimoyachi Adriyen Rabio hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, «Milan»ning ustunligini mustahkamladi;

  • Moreyraning samarali almashtirilishi: 70-daqiqada Salemakers o‘rniga maydonga tushgan Diyego Moreyra oradan 3 daqiqa o‘tib (73-daqiqada) raqib darvozasini ishg‘ol qildi;

  • Darvozaning daxlsiz qolishi: Mayk Menyan va markaziy himoyachilar — Pavlovich hamda De Vinter bahs davomida «Lechche» hujumchilariga bitta ham yaqqol golli imkoniyat qoldirmadi;

  • Yosh yulduzning chiqishi: 89-daqiqada jamoa tarbiyalanuvchisi Franchesko Kamarda maydonga tushirilib, muxlislarning olqishiga sazovor bo‘ldi.

A Seriya 5-tur: «Milan» — «Lechche» uchrashuvi statistik ko‘rsatkichlari

Jamoalarning bahsdagi asosiy statistik raqamlari va qaydnomasi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Milan» (Mezbon)

«Lechche» (Mehmon)

Yakuniy hisob

3

0

Gollar mualliflari

K. Pulishich 14, A. Rabio 61, D. Moreyra 73

To‘p o‘tkazib yubormagan darvozabon

Mayk Menyan (quruq o‘yin)

Vladimiro Falkone (3 ta to‘p)

Jamg‘arilgan ochkolar

11 ochko

6 ochko

Turnir jadvalidagi o‘rni

5-pog‘onaga ko‘tarildi

12-o‘rinda qoldi

Bosh murabbiylar

Ruben Amorim

Luka Gotti

Hal qiluvchi almashtirishlar

70-daqiqada Moreyra va Loftus-Chikning tushishi

46, 70 va 82-daqiqalardagi rotatsiyalar

Futbol tahlili: Mutaxassislar Ruben Amorimning «Milan»i haqida

Italiya va Yevropa futboli tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Yarimhimoyadagi yuqori sifat va tajriba: Luka Modrich va Adriyen Rabio juftligi o‘yin tempini benuqson boshqardi, to‘pni qabul qilish va hujumga o‘tishda raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • Amorimning rotatsiyadagi aniq hisob-kitobi: 70-daqiqada amalga oshirilgan o‘zgarishlar atigi 3 daqiqa ichida uchinchi golni keltirdi, bu esa murabbiy shtabi o‘yin dinamikasini to‘liq his qilayotganini ko‘rsatadi;

  • Mudofaa chizig‘ining mustahkamligi: Pavlovich va De Vinter dueti havoda va yerda kurashlarni boy bermadi; 90 daqiqa davomida nolga o‘ynash jamoaning balansga ega bo‘lganidan dalolat beradi;

  • Skudetto uchun kurashning qizishi: 5 ta turdan so‘ng 11 ochko jamg‘arib, 5-o‘ringa chiqib olgan «Milan» yetakchilar safidan uzoqlashmaslik va chempionlik poygasida bosim o‘tkazish vazifasini uddalamoqda.

«San-Siro»dagi ushbu yirik va ishonchli g‘alaba «Milan»ning Amorim qo‘l ostida tobora barqaror va qo‘rqinchli kuchga aylanib borayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Ruben Amorim boshchiligidagi «Milan» ushbu mavsumda A Seriya chempionligi uchun asosiy da’vogarga aylana oladimi? Modrich va Rabio tandemining «rossoneri»lar maydon markazidagi harakatiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Italiya chempionatiga oid ushbu eksklyuziv tahlilni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

MilanLechcheRuben AmorimSan-Siro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardiBugun, 07:04Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:01«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!Bugun, 06:55«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!Bugun, 06:52«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdiBugun, 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng