«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Milan» o‘z uyida «Lechche»ni 3:0 hisobida mag‘lub etib, A Seriyaning 5-turida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Kristian Pulishich, Adriyen Rabio va Diyego Moreyra kiritgan gollar «rossoneri»larga uch ochko taqdim etdi.
- Ushbu natija bilan «Milan» turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib, ochkolarini 11 taga yetkazdi.
Italiya A Seriyasining 5-turiga yakun yasab bergan so‘nggi uchrashuvda «Milan» o‘z muxlislari qarshisida haqiqiy mahorat darsini namoyish etdi. «San-Siro» stadionida kechgan bellashuvda Ruben Amorim shogirdlari xavfli raqib sanalgan «Lechche»ni qabul qilib, yirik — 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mezbonlar ilk daqiqalardan tashabbusni to‘liq o‘z qo‘llariga olib, 14-daqiqadayoq Kristian Pulishichning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi.
Ikkinchi bo‘limda ham hujumkor shiddatini susaytirmagan «rossoneri»lar 61-daqiqada Adriyen Rabio hamda 73-daqiqada zaxiradan tushgan Diyego Moreyra tomonidan kiritilgan gollar evaziga yakuniy hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi. Ushbu zafardan so‘ng «Milan» o‘z ochkolarini 11 taga yetkazib, turnir jadvalining 5-pog‘onasiga ko‘tarildi va yetakchilar safiga yanada yaqinlashdi; 6 ochkoga ega «Lechche» esa 12-o‘rinda qoldi.
Xo‘sh, Ruben Amorim «Milan» o‘yiniga qanday yangi nafas olib kirdi, Modrich va Rabio tandemi maydon markazini qanday qilib to‘liq nazoratga oldi hamda bu yirik g‘alaba jamoaning Skudetto uchun kurashiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Pulishichdan start va Moreyradan nuqta»: «San-Siro»dagi voqealar rivoji
Uchrashuv davomida kuzatilgan eng sara lahzalar va muhim burilishlar:
Pulishichning tezkor goli: 14-daqiqada Kristian Pulishich raqib jarima maydonida tezkorlik ko‘rsatib, hisobni ochdi va jamoaga ruhiy xotirjamlik bag‘ishladi;
Rabiodan mahorat darsi: 61-daqiqada yarimhimoyachi Adriyen Rabio hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, «Milan»ning ustunligini mustahkamladi;
Moreyraning samarali almashtirilishi: 70-daqiqada Salemakers o‘rniga maydonga tushgan Diyego Moreyra oradan 3 daqiqa o‘tib (73-daqiqada) raqib darvozasini ishg‘ol qildi;
Darvozaning daxlsiz qolishi: Mayk Menyan va markaziy himoyachilar — Pavlovich hamda De Vinter bahs davomida «Lechche» hujumchilariga bitta ham yaqqol golli imkoniyat qoldirmadi;
Yosh yulduzning chiqishi: 89-daqiqada jamoa tarbiyalanuvchisi Franchesko Kamarda maydonga tushirilib, muxlislarning olqishiga sazovor bo‘ldi.
A Seriya 5-tur: «Milan» — «Lechche» uchrashuvi statistik ko‘rsatkichlari
Jamoalarning bahsdagi asosiy statistik raqamlari va qaydnomasi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Milan» (Mezbon)
«Lechche» (Mehmon)
Yakuniy hisob
3
0
Gollar mualliflari
K. Pulishich 14, A. Rabio 61, D. Moreyra 73
—
To‘p o‘tkazib yubormagan darvozabon
Mayk Menyan (quruq o‘yin)
Vladimiro Falkone (3 ta to‘p)
Jamg‘arilgan ochkolar
11 ochko
6 ochko
Turnir jadvalidagi o‘rni
5-pog‘onaga ko‘tarildi
12-o‘rinda qoldi
Bosh murabbiylar
Ruben Amorim
Luka Gotti
Hal qiluvchi almashtirishlar
70-daqiqada Moreyra va Loftus-Chikning tushishi
46, 70 va 82-daqiqalardagi rotatsiyalar
Futbol tahlili: Mutaxassislar Ruben Amorimning «Milan»i haqida
Italiya va Yevropa futboli tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Yarimhimoyadagi yuqori sifat va tajriba: Luka Modrich va Adriyen Rabio juftligi o‘yin tempini benuqson boshqardi, to‘pni qabul qilish va hujumga o‘tishda raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Amorimning rotatsiyadagi aniq hisob-kitobi: 70-daqiqada amalga oshirilgan o‘zgarishlar atigi 3 daqiqa ichida uchinchi golni keltirdi, bu esa murabbiy shtabi o‘yin dinamikasini to‘liq his qilayotganini ko‘rsatadi;
Mudofaa chizig‘ining mustahkamligi: Pavlovich va De Vinter dueti havoda va yerda kurashlarni boy bermadi; 90 daqiqa davomida nolga o‘ynash jamoaning balansga ega bo‘lganidan dalolat beradi;
Skudetto uchun kurashning qizishi: 5 ta turdan so‘ng 11 ochko jamg‘arib, 5-o‘ringa chiqib olgan «Milan» yetakchilar safidan uzoqlashmaslik va chempionlik poygasida bosim o‘tkazish vazifasini uddalamoqda.
«San-Siro»dagi ushbu yirik va ishonchli g‘alaba «Milan»ning Amorim qo‘l ostida tobora barqaror va qo‘rqinchli kuchga aylanib borayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Ruben Amorim boshchiligidagi «Milan» ushbu mavsumda A Seriya chempionligi uchun asosiy da’vogarga aylana oladimi? Modrich va Rabio tandemining «rossoneri»lar maydon markazidagi harakatiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Italiya chempionatiga oid ushbu eksklyuziv tahlilni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…