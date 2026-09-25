Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladi
Toshkentda ertaga bo‘lib o‘tadigan Mangu 5 turniri oldidan yangi jang ma’lum bo‘ldi. O‘zbekistonlik MMA ustasi Amirxon Alixo‘jayev musobaqada rossiyalik Sharif Iskandarovga qarshi oktagonga chiqadi.
Jang yarim o‘rta vazn toifasida tashkil etiladi. Alixo‘jayevning turnirda ishtirok etishi musobaqa boshlanishiga oz vaqt qolganida ma’lum qilindi.
Amirxon Alixo‘jayevning statistikasi
Amirxon Alixo‘jayev professional faoliyati davomida 20 ta jang o‘tkazgan. U 13 marta g‘alaba qozongan va 7 bor mag‘lub bo‘lgan.
O‘zbekistonlik jangchi so‘nggi uchrashuvida rossiyalik Magomed Saliyevga nokaut bilan mag‘lub bo‘lgan.
Sharif Iskandarov esa hozirga qadar 5 ta jang o‘tkazib, 4 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan.
Ertaga Toshkentdagi Mangu 5 turnirida ushbu ikki jangchi o‘rtasidagi qarama-qarshilik muxlislar e’tiborida bo‘ladi.
Izohlar 0
…