Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladi

·0·Sport
Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladi

Toshkentda ertaga bo‘lib o‘tadigan Mangu 5 turniri oldidan yangi jang ma’lum bo‘ldi. O‘zbekistonlik MMA ustasi Amirxon Alixo‘jayev musobaqada rossiyalik Sharif Iskandarovga qarshi oktagonga chiqadi.

Jang yarim o‘rta vazn toifasida tashkil etiladi. Alixo‘jayevning turnirda ishtirok etishi musobaqa boshlanishiga oz vaqt qolganida ma’lum qilindi.

Amirxon Alixo‘jayevning statistikasi

Amirxon Alixo‘jayev professional faoliyati davomida 20 ta jang o‘tkazgan. U 13 marta g‘alaba qozongan va 7 bor mag‘lub bo‘lgan.

O‘zbekistonlik jangchi so‘nggi uchrashuvida rossiyalik Magomed Saliyevga nokaut bilan mag‘lub bo‘lgan.

Sharif Iskandarov esa hozirga qadar 5 ta jang o‘tkazib, 4 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan.

Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladi

Ertaga Toshkentdagi Mangu 5 turnirida ushbu ikki jangchi o‘rtasidagi qarama-qarshilik muxlislar e’tiborida bo‘ladi.

Mangu 5Amirxon Alixo‘jayevSharif IskandarovToshkent MMA turnir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!25 avgust 22:00Toshkentda yilning eng shov-shuvli MMA kechasi: MANGU 02 kardi maʼlum!Toshkentda yilning eng shov-shuvli MMA kechasi: MANGU 02 kardi maʼlum!18 aprel 17:53Murodjon Ahmadaliev Toshkentda ringga chiqadi: Raqib va janglar maʼlumMurodjon Ahmadaliev Toshkentda ringga chiqadi: Raqib va janglar maʼlum22 aprel 15:589 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdiBugun 18:59O‘zbekiston 25 sentyabr kuni Osiyo o‘yinlarida 5 ta medal oldiO‘zbekiston 25 sentyabr kuni Osiyo o‘yinlarida 5 ta medal oldiBugun 18:56Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiBugun 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?