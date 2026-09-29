«Andijon»ga jiddiy zarba: klubga transfer taqiqi qo‘yildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Andijon» futbol klubiga O‘FA Futbolchilar maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi tomonidan transfer taqiqi qo‘yildi, chunki klub sobiq murabbiylar Grigoriy Kolosovskiy, Pavel Sinelnikov va Denis Toymensov oldidagi qarzdorlikni 2026 yil 10 sentyabrga qadar bartaraf eta olmadi.
- Ushbu qarzdorlikni belgilangan muddatda hal etilmagani sababli, klubga milliy va xalqaro miqyosda yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish taqiqlandi.
«Andijon» futbol klubiga nisbatan O‘FA Futbolchilar maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi tomonidan transfer taqiqi qo‘yildi. Bunga klubning sobiq murabbiylari oldidagi qarzdorlik majburiyatlarini belgilangan muddatda bartaraf etmagani sabab bo‘lgan.
O‘zPFL matbuot xizmati ma’lum qilishicha, masala belgilangan muddatda ijobiy hal etilmagani uchun taqiq avtomatik ravishda kuchga kirgan.
Uch sobiq murabbiy oldidagi qarzdorlik
«Andijon»ning transfer faoliyatiga cheklov qo‘yilishiga klubning sobiq murabbiylari Grigoriy Kolosovskiy, Pavel Sinelnikov va Denis Toymensov oldidagi majburiyatlari sabab bo‘lgan.
O‘FA Futbolchilar maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi klubga mazkur qarzdorlik masalasini hal qilish uchun aniq muddat belgilagan edi.
Klub ushbu majburiyatlarni belgilangan sanaga qadar bartaraf etishi kerak bo‘lgan.
10 sentyabr — hal qiluvchi muddat edi
Qo‘mita qarzdorlik masalasini 2026 yil 10 sentyabrga qadar hal qilish talabini qo‘ygan.
Shu bilan birga, qarorda masala ijobiy hal etilmagan taqdirda «Andijon»ga nisbatan jiddiy chora ko‘rilishi ham belgilab qo‘yilgan.
Jumladan, klubga ketma-ket ikki ro‘yxatdan o‘tkazishning to‘liq davrlarida milliy va xalqaro miqyosda yangi futbolchilarni Liga ro‘yxatidan o‘tkazish taqiqlanishi belgilangan.
Taqiq qanday kuchga kirdi?
Belgilangan muddat o‘tishiga qaramay, masala ijobiy hal etilmagan.
Shundan so‘ng qarorda ko‘rsatilgan chora avtomatik ravishda kuchga kirgan.
O‘zPFL ma’lumotiga ko‘ra, «Andijon» futbol klubi bu haqda 25 sentyabr kuni O‘FA Futbolchilar maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi tomonidan xabardor qilingan.
«Andijon» belgilangan muddatda qarzdorlik masalasini hal qila olmagani sababli klubga yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha taqiq kuchga kirdi.
Endi klubni qanday jarayon kutmoqda?
Transfer taqiqi «Andijon»ning yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyatlariga bevosita ta’sir qiladi.
Ayniqsa, taqiq milliy va xalqaro miqyosda yangi futbolchilarni Liga ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoniga taalluqli ekani bilan ahamiyatli.
Klub uchun endi asosiy vazifa — sobiq murabbiylar oldidagi qarzdorlik bilan bog‘liq masalani hal etish. Shundan keyin taqiqning amal qilish tartibi va uni bekor qilish masalasi kun tartibiga chiqishi mumkin.
Hozircha esa qaror amalda: «Andijon»ga nisbatan transfer taqiqi qo‘yilgan.
Bu holat klubning transfer siyosatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Chunki yangi futbolchilarni tarkibga qo‘shish imkoniyati cheklangan sharoitda jamoaning keyingi rejalarini amalga oshirish moliyaviy va tashkiliy masalalarni tezda hal qilishni talab etadi.
«Andijon» uchun endi har bir qadam muhim. Klub sobiq murabbiylar oldidagi majburiyatlarini hal qilishi va transfer taqiqini bekor qilish uchun belgilangan tartibda harakat qilishi kerak.
Izohlar 0
…