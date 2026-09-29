«Andijon»ga jiddiy zarba: klubga transfer taqiqi qo‘yildi

·35·Sport
«Andijon»ga jiddiy zarba: klubga transfer taqiqi qo‘yildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Andijon» futbol klubiga O‘FA Futbolchilar maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi tomonidan transfer taqiqi qo‘yildi, chunki klub sobiq murabbiylar Grigoriy Kolosovskiy, Pavel Sinelnikov va Denis Toymensov oldidagi qarzdorlikni 2026 yil 10 sentyabrga qadar bartaraf eta olmadi.
  • Ushbu qarzdorlikni belgilangan muddatda hal etilmagani sababli, klubga milliy va xalqaro miqyosda yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish taqiqlandi.

«Andijon» futbol klubiga nisbatan O‘FA Futbolchilar maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi tomonidan transfer taqiqi qo‘yildi. Bunga klubning sobiq murabbiylari oldidagi qarzdorlik majburiyatlarini belgilangan muddatda bartaraf etmagani sabab bo‘lgan.

O‘zPFL matbuot xizmati ma’lum qilishicha, masala belgilangan muddatda ijobiy hal etilmagani uchun taqiq avtomatik ravishda kuchga kirgan.

Uch sobiq murabbiy oldidagi qarzdorlik

«Andijon»ning transfer faoliyatiga cheklov qo‘yilishiga klubning sobiq murabbiylari Grigoriy Kolosovskiy, Pavel Sinelnikov va Denis Toymensov oldidagi majburiyatlari sabab bo‘lgan.

O‘FA Futbolchilar maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi klubga mazkur qarzdorlik masalasini hal qilish uchun aniq muddat belgilagan edi.

Klub ushbu majburiyatlarni belgilangan sanaga qadar bartaraf etishi kerak bo‘lgan.

10 sentyabr — hal qiluvchi muddat edi

Qo‘mita qarzdorlik masalasini 2026 yil 10 sentyabrga qadar hal qilish talabini qo‘ygan.

Shu bilan birga, qarorda masala ijobiy hal etilmagan taqdirda «Andijon»ga nisbatan jiddiy chora ko‘rilishi ham belgilab qo‘yilgan.

Jumladan, klubga ketma-ket ikki ro‘yxatdan o‘tkazishning to‘liq davrlarida milliy va xalqaro miqyosda yangi futbolchilarni Liga ro‘yxatidan o‘tkazish taqiqlanishi belgilangan.

Taqiq qanday kuchga kirdi?

Belgilangan muddat o‘tishiga qaramay, masala ijobiy hal etilmagan.

Shundan so‘ng qarorda ko‘rsatilgan chora avtomatik ravishda kuchga kirgan.

O‘zPFL ma’lumotiga ko‘ra, «Andijon» futbol klubi bu haqda 25 sentyabr kuni O‘FA Futbolchilar maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi tomonidan xabardor qilingan.

«Andijon» belgilangan muddatda qarzdorlik masalasini hal qila olmagani sababli klubga yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha taqiq kuchga kirdi.

Endi klubni qanday jarayon kutmoqda?

Transfer taqiqi «Andijon»ning yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyatlariga bevosita ta’sir qiladi.

Ayniqsa, taqiq milliy va xalqaro miqyosda yangi futbolchilarni Liga ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoniga taalluqli ekani bilan ahamiyatli.

Klub uchun endi asosiy vazifa — sobiq murabbiylar oldidagi qarzdorlik bilan bog‘liq masalani hal etish. Shundan keyin taqiqning amal qilish tartibi va uni bekor qilish masalasi kun tartibiga chiqishi mumkin.

Hozircha esa qaror amalda: «Andijon»ga nisbatan transfer taqiqi qo‘yilgan.

Bu holat klubning transfer siyosatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Chunki yangi futbolchilarni tarkibga qo‘shish imkoniyati cheklangan sharoitda jamoaning keyingi rejalarini amalga oshirish moliyaviy va tashkiliy masalalarni tezda hal qilishni talab etadi.

«Andijon» uchun endi har bir qadam muhim. Klub sobiq murabbiylar oldidagi majburiyatlarini hal qilishi va transfer taqiqini bekor qilish uchun belgilangan tartibda harakat qilishi kerak.

AndijonO‘zbekiston Futbol Assotsiatsiyasitransfer taqiqGrigoriy Kolosovskiy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildi«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildiBugun 17:20Chelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiChelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildi1 avgust 11:39Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiya28 iyun 05:14Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...Bugun 17:48O‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdiBugun 17:45Italiya ayollar terma jamoasi JCh saralash pley-off bahslariga tayyorgarlik koʻrmoqdaItaliya ayollar terma jamoasi JCh saralash pley-off bahslariga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi