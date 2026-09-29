“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Mittivine" jamoasi a'zosi Bonu Ikromova Instagram'dagi bir reklama posti uchun 1200 dollar, Stories uchun esa 400 dollar narx belgilanganini ma'lum qildi.
- Uning oyiga daromadi 5 ming dollardan ko'proqni tashkil etadi, ammo aniq summani oshkor qilishdan bosh tortdi.
- Bonu Ikromova bolaligidan ot minishga qiziqqan va O'zbek jang san'ati bo'yicha qora belbog' sohibi hisoblanadi.
Bloger va sportchi Bonu (Mehrinisobonu) Ikromova “PulNews” ko‘rsatuvidagi suhbatda blogerlik faoliyatidan tashqari sportga bo‘lgan qiziqishi, Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida ham gapirdi.
U bolaligidan ot minishga qiziqishi, shuningdek, O‘zbek jang san’ati bo‘yicha qora belbog‘ sohibi ekanini ma’lum qildi. Bonu “Mittivine” jamoasiga qo‘shilishidan avval ushbu sport turi bo‘yicha bolalarga murabbiylik ham qilganini aytdi.
Bloger yoshligida yaxshi ko‘rgan oti uning ko‘z o‘ngida nobud bo‘lganidan so‘ng bir muddat otlardan uzoq yurganini ham yashirmadi. Vaqt o‘tib, bir do‘sti sabab yana otlarga mehr qo‘yganini bildirdi.
Ko‘rsatuv boshlovchisi Jahongir Latipov Bonuning Instagramdagi videolari millionlab tomosha qilinishini ta’kidlab, undan reklama narxlarini so‘radi.
Bonu Ikromova Instagramdagi bir reklama posti 1200 dollar, Stories esa 400 dollar turishini ochiq aytdi.
Shundan so‘ng undan oyiga taxminan qancha daromad topishi so‘raldi. Bloger aniq summani aytishdan bosh tortib, oilasida bolaligidan daromadni boshqalarga oshkor qilmaslik kerakligi uqtirilganini aytdi.
“Men yoshligimdan, to‘g‘rirog‘i, pul ishlab topishni boshlaganimdan boshlab, 'Daromadingni hech kimga aytma', deyishgan. Hozir esa 'Mittivine' jamoasiga qo‘shilib, o‘z talablarim va xohishlarimga, shuningdek, uydagilarning ehtiyojlariga yetadigan pul ishlab topaman. Uydagilarga ham yordam beryapman”, — dedi Bonu Ikromova.
Jahongir Latipov daromad miqdorini aniqlashtirish uchun “10 ming dollar bormi?” deb so‘radi. Bloger bunga “yo‘q” deya javob berdi.
“5 ming dollardan ko‘pmi?” degan savolga esa Bonu Ikromova “Ha, shu atrofida”, deya javob qaytardi.
Izohlar 0
…