“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)

·36·Madaniyat
“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Mittivine" jamoasi a'zosi Bonu Ikromova Instagram'dagi bir reklama posti uchun 1200 dollar, Stories uchun esa 400 dollar narx belgilanganini ma'lum qildi.
  • Uning oyiga daromadi 5 ming dollardan ko'proqni tashkil etadi, ammo aniq summani oshkor qilishdan bosh tortdi.
  • Bonu Ikromova bolaligidan ot minishga qiziqqan va O'zbek jang san'ati bo'yicha qora belbog' sohibi hisoblanadi.

Bloger va sportchi Bonu (Mehrinisobonu) Ikromova “PulNews” ko‘rsatuvidagi suhbatda blogerlik faoliyatidan tashqari sportga bo‘lgan qiziqishi, Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida ham gapirdi.

U bolaligidan ot minishga qiziqishi, shuningdek, O‘zbek jang san’ati bo‘yicha qora belbog‘ sohibi ekanini ma’lum qildi. Bonu “Mittivine” jamoasiga qo‘shilishidan avval ushbu sport turi bo‘yicha bolalarga murabbiylik ham qilganini aytdi.

Bloger yoshligida yaxshi ko‘rgan oti uning ko‘z o‘ngida nobud bo‘lganidan so‘ng bir muddat otlardan uzoq yurganini ham yashirmadi. Vaqt o‘tib, bir do‘sti sabab yana otlarga mehr qo‘yganini bildirdi.

Ko‘rsatuv boshlovchisi Jahongir Latipov Bonuning Instagramdagi videolari millionlab tomosha qilinishini ta’kidlab, undan reklama narxlarini so‘radi.

Bonu Ikromova Instagramdagi bir reklama posti 1200 dollar, Stories esa 400 dollar turishini ochiq aytdi.

Shundan so‘ng undan oyiga taxminan qancha daromad topishi so‘raldi. Bloger aniq summani aytishdan bosh tortib, oilasida bolaligidan daromadni boshqalarga oshkor qilmaslik kerakligi uqtirilganini aytdi.

“Men yoshligimdan, to‘g‘rirog‘i, pul ishlab topishni boshlaganimdan boshlab, 'Daromadingni hech kimga aytma', deyishgan. Hozir esa 'Mittivine' jamoasiga qo‘shilib, o‘z talablarim va xohishlarimga, shuningdek, uydagilarning ehtiyojlariga yetadigan pul ishlab topaman. Uydagilarga ham yordam beryapman”, — dedi Bonu Ikromova.

Jahongir Latipov daromad miqdorini aniqlashtirish uchun “10 ming dollar bormi?” deb so‘radi. Bloger bunga “yo‘q” deya javob berdi.

“5 ming dollardan ko‘pmi?” degan savolga esa Bonu Ikromova “Ha, shu atrofida”, deya javob qaytardi.

Bonu IkromovaMittivinePulNewsInstagram reklama
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yoshli Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxi ma’lum bo‘ldi5 yoshli Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxi ma’lum bo‘ldiKecha 12:15JONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdiJONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdi16 sentabr 18:58Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)15 sentabr 16:34Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiShakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandi24 iyul 01:39Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)8 iyun 07:51Lisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiLisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldi26 iyul 09:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi