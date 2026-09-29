«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildi

·32·Sport
«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bunyodkor» klubiga navbatdagi transfer taqiqi qo‘yildi, bu cheklov professional futbolchilar bilan bir qatorda akademiya tarbiyalanuvchilariga ham ta’sir qiladi.
  • Ushbu taqiq sobiq futbolchi Samandar Mavlonqulov oldidagi qarzdorlik sabab O‘FA tomonidan 25 sentyabrda qo‘llanilgan.

Toshkentning «Bunyodkor» klubi uchun transfer masalasida yana jiddiy muammo yuzaga keldi. Klubga navbatdagi transfer taqiqi qo‘yildi va bu cheklov nafaqat professional futbolchilar, balki akademiya tarbiyalanuvchilariga ham ta’sir qiladi.

O‘zPFL matbuot xizmati ma’lum qilishicha, 25 sentyabr kuni O‘FA Futbolchilarning maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi «Bunyodkor»ga ketma-ket ikki ro‘yxatdan o‘tkazishning to‘liq davri davomida yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazishni taqiqlagan.

Bu esa klub uchun avvaldan mavjud bo‘lgan muammoni yanada murakkablashtirdi.

Avval Rivaldo ishi bo‘yicha taqiq qo‘yilgan edi

«Bunyodkor»ga nisbatan avvalroq sobiq futbolchi Rivaldo oldida yuzaga kelgan qarzdorlik sababli FIFA tomonidan transfer taqiqi qo‘llanilgan.

Ushbu taqiqning bekor qilinishi uchun yagona shart belgilangan — qarzdorlik to‘liq bartaraf etilishi kerak.

Biroq bu bilan bog‘liq muammo hali hal etilmagan bir paytda klub uchun yana bir sanksiya kuchga kirdi.

Yangi taqiqqa Samandar Mavlonqulov sabab bo‘ldi

O‘FA Futbolchilarning maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasining 25 sentyabrdagi qaroriga sobiq futbolchi Samandar Mavlonqulov oldidagi qarzdorlik sabab bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, «Bunyodkor» ushbu majburiyatni belgilangan muddatda bartaraf etmagan.

Shuning uchun klubga yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha yana bir taqiq qo‘llanildi.

Eng muhim jihati shundaki, Rivaldo ishi bo‘yicha FIFA sanksiyasi va Samandar Mavlonqulov ishi bo‘yicha O‘FA qarori alohida-alohida sanksiyalar hisoblanadi.

Har ikki ish bo‘yicha majburiyatlar to‘liq bajarilmaguncha, «Bunyodkor»ning transfer taqiqlari saqlanib qoladi.

Endi «Bunyodkor» yangi futbolchi ro‘yxatdan o‘tkaza olmaydi

Amaldagi cheklovlar davrida «Bunyodkor» yangi professional futbolchilarni Liga ro‘yxatidan o‘tkaza olmaydi.

Biroq klubda muayyan imkoniyat saqlanib qoladi.

«Bunyodkor» taqiq kuchga kirguniga qadar ro‘yxatdan o‘tkazilgan futbolchilari bilan amaldagi shartnoma va kelishuvlarni uzaytirishi mumkin.

Ya’ni taqiqdan keyin yangi futbolchi jalb qilish va ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyati cheklangan bo‘lsa-da, avvaldan klub qaydnomasida bo‘lgan futbolchilar bilan munosabatlarni davom ettirish mumkin.

Eng katta muammo akademiya futbolchilariga taalluqli

«Bunyodkor»dagi vaziyatning yana bir muhim tomoni — transfer taqiqi akademiya faoliyatiga ham ta’sir qiladi.

Klub akademiyasi tarbiyalanuvchilaridan faqat taqiq kuchga kirguniga qadar MyLeague platformasiga kiritilgan futbolchilar bilan mehnat shartnomasi imzolab, ularni tegishli tartibda ro‘yxatga qo‘shishi mumkin.

Ammo akademiyada shug‘ullanayotgan bo‘lsa-da, MyLeague platformasiga kiritilmagan yosh futbolchilar uchun vaziyat boshqacha.

Shuningdek, taqiq kuchga kirganidan keyin «Bunyodkor» akademiyasiga qabul qilingan yangi tarbiyalanuvchilar ham cheklovlardan chetda qolmaydi.

Yangi tarbiyalanuvchilar Ligada o‘ynay olmaydi

O‘zPFL ma’lumotiga ko‘ra, taqiqlar olib tashlanmaguncha, yuqoridagi toifaga kiruvchi yosh futbolchilar Liga musobaqalarida «Bunyodkor» sharafini himoya qila olmaydi.

Bu holat klub akademiyasi uchun ham muhim masala hisoblanadi. Chunki akademiyaga yangi qabul qilingan va MyLeague platformasiga kiritilmagan futbolchilarning rasmiy musobaqalarda ishtirok etishi cheklanadi.

Shu tariqa, «Bunyodkor»dagi transfer muammosi endi faqat asosiy jamoa bilan bog‘liq masala bo‘lib qolmayapti.

Klub oldida ikki majburiyat turibdi

Hozirgi vaziyatda «Bunyodkor» uchun ikkita alohida ish bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muhim.

Bir tomonda — sobiq futbolchi Rivaldo oldidagi qarzdorlik bilan bog‘liq FIFA taqiqi.

Ikkinchi tomonda esa — sobiq futbolchi Samandar Mavlonqulov oldidagi majburiyatlar sabab qo‘yilgan O‘FA taqiqi bor.

Ushbu ishlar bo‘yicha majburiyatlar to‘liq bajarilmaguncha, klub yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyatidan foydalana olmaydi.

«Bunyodkor» uchun endi masalaning eng muhim nuqtasi — qarzdorliklar bo‘yicha majburiyatlarni bajarish va amaldagi taqiqlarni bekor qilishga erishish. Aks holda cheklovlar nafaqat transfer rejalariga, balki klub akademiyasining yangi tarbiyalanuvchilarini rasmiy musobaqalarga jalb etish jarayoniga ham ta’sir qilishda davom etadi.

BunyodkorO‘ZPFLFIFASamandar Mavlonqulov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Andijon»ga jiddiy zarba: klubga transfer taqiqi qo‘yildi«Andijon»ga jiddiy zarba: klubga transfer taqiqi qo‘yildiBugun 17:18«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda19 sentabr 22:49«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi15 sentabr 21:37«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?«Bunyodkor»ga 5 mlrd so‘m ajratildi: endi nima bo‘ladi?1 avgust 21:01«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...29 avgust 18:19«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandi«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandi3 sentabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi