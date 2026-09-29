«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bunyodkor» klubiga navbatdagi transfer taqiqi qo‘yildi, bu cheklov professional futbolchilar bilan bir qatorda akademiya tarbiyalanuvchilariga ham ta’sir qiladi.
- Ushbu taqiq sobiq futbolchi Samandar Mavlonqulov oldidagi qarzdorlik sabab O‘FA tomonidan 25 sentyabrda qo‘llanilgan.
Toshkentning «Bunyodkor» klubi uchun transfer masalasida yana jiddiy muammo yuzaga keldi. Klubga navbatdagi transfer taqiqi qo‘yildi va bu cheklov nafaqat professional futbolchilar, balki akademiya tarbiyalanuvchilariga ham ta’sir qiladi.
O‘zPFL matbuot xizmati ma’lum qilishicha, 25 sentyabr kuni O‘FA Futbolchilarning maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasi «Bunyodkor»ga ketma-ket ikki ro‘yxatdan o‘tkazishning to‘liq davri davomida yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazishni taqiqlagan.
Bu esa klub uchun avvaldan mavjud bo‘lgan muammoni yanada murakkablashtirdi.
Avval Rivaldo ishi bo‘yicha taqiq qo‘yilgan edi
«Bunyodkor»ga nisbatan avvalroq sobiq futbolchi Rivaldo oldida yuzaga kelgan qarzdorlik sababli FIFA tomonidan transfer taqiqi qo‘llanilgan.
Ushbu taqiqning bekor qilinishi uchun yagona shart belgilangan — qarzdorlik to‘liq bartaraf etilishi kerak.
Biroq bu bilan bog‘liq muammo hali hal etilmagan bir paytda klub uchun yana bir sanksiya kuchga kirdi.
Yangi taqiqqa Samandar Mavlonqulov sabab bo‘ldi
O‘FA Futbolchilarning maqomi va o‘tishi bo‘yicha qo‘mitasining 25 sentyabrdagi qaroriga sobiq futbolchi Samandar Mavlonqulov oldidagi qarzdorlik sabab bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, «Bunyodkor» ushbu majburiyatni belgilangan muddatda bartaraf etmagan.
Shuning uchun klubga yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha yana bir taqiq qo‘llanildi.
Eng muhim jihati shundaki, Rivaldo ishi bo‘yicha FIFA sanksiyasi va Samandar Mavlonqulov ishi bo‘yicha O‘FA qarori alohida-alohida sanksiyalar hisoblanadi.
Har ikki ish bo‘yicha majburiyatlar to‘liq bajarilmaguncha, «Bunyodkor»ning transfer taqiqlari saqlanib qoladi.
Endi «Bunyodkor» yangi futbolchi ro‘yxatdan o‘tkaza olmaydi
Amaldagi cheklovlar davrida «Bunyodkor» yangi professional futbolchilarni Liga ro‘yxatidan o‘tkaza olmaydi.
Biroq klubda muayyan imkoniyat saqlanib qoladi.
«Bunyodkor» taqiq kuchga kirguniga qadar ro‘yxatdan o‘tkazilgan futbolchilari bilan amaldagi shartnoma va kelishuvlarni uzaytirishi mumkin.
Ya’ni taqiqdan keyin yangi futbolchi jalb qilish va ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyati cheklangan bo‘lsa-da, avvaldan klub qaydnomasida bo‘lgan futbolchilar bilan munosabatlarni davom ettirish mumkin.
Eng katta muammo akademiya futbolchilariga taalluqli
«Bunyodkor»dagi vaziyatning yana bir muhim tomoni — transfer taqiqi akademiya faoliyatiga ham ta’sir qiladi.
Klub akademiyasi tarbiyalanuvchilaridan faqat taqiq kuchga kirguniga qadar MyLeague platformasiga kiritilgan futbolchilar bilan mehnat shartnomasi imzolab, ularni tegishli tartibda ro‘yxatga qo‘shishi mumkin.
Ammo akademiyada shug‘ullanayotgan bo‘lsa-da, MyLeague platformasiga kiritilmagan yosh futbolchilar uchun vaziyat boshqacha.
Shuningdek, taqiq kuchga kirganidan keyin «Bunyodkor» akademiyasiga qabul qilingan yangi tarbiyalanuvchilar ham cheklovlardan chetda qolmaydi.
Yangi tarbiyalanuvchilar Ligada o‘ynay olmaydi
O‘zPFL ma’lumotiga ko‘ra, taqiqlar olib tashlanmaguncha, yuqoridagi toifaga kiruvchi yosh futbolchilar Liga musobaqalarida «Bunyodkor» sharafini himoya qila olmaydi.
Bu holat klub akademiyasi uchun ham muhim masala hisoblanadi. Chunki akademiyaga yangi qabul qilingan va MyLeague platformasiga kiritilmagan futbolchilarning rasmiy musobaqalarda ishtirok etishi cheklanadi.
Shu tariqa, «Bunyodkor»dagi transfer muammosi endi faqat asosiy jamoa bilan bog‘liq masala bo‘lib qolmayapti.
Klub oldida ikki majburiyat turibdi
Hozirgi vaziyatda «Bunyodkor» uchun ikkita alohida ish bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muhim.
Bir tomonda — sobiq futbolchi Rivaldo oldidagi qarzdorlik bilan bog‘liq FIFA taqiqi.
Ikkinchi tomonda esa — sobiq futbolchi Samandar Mavlonqulov oldidagi majburiyatlar sabab qo‘yilgan O‘FA taqiqi bor.
Ushbu ishlar bo‘yicha majburiyatlar to‘liq bajarilmaguncha, klub yangi futbolchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniyatidan foydalana olmaydi.
«Bunyodkor» uchun endi masalaning eng muhim nuqtasi — qarzdorliklar bo‘yicha majburiyatlarni bajarish va amaldagi taqiqlarni bekor qilishga erishish. Aks holda cheklovlar nafaqat transfer rejalariga, balki klub akademiyasining yangi tarbiyalanuvchilarini rasmiy musobaqalarga jalb etish jarayoniga ham ta’sir qilishda davom etadi.
Izohlar 0
…