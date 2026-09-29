O‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdi
O‘zbekiston boks milliy terma jamoasi a’zolari Xitoydagi xalqaro qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inini munosib natijalar bilan yakunladi. 14–29 sentyabr kunlari Sinszyan avtonom okrugida o‘tkazilgan yig‘in davomida bokschilarimiz 4th “Belt and Road” xalqaro turnirida 17 ta medal qo‘lga kiritdi.
Vakillarimiz musobaqani 7 ta oltin, 4 ta kumush va 6 ta bronza medal bilan yakunladi.
Xitoydagi yig‘in medallarga boy bo‘ldi
O‘zbekistonlik bokschilar uchun Sinszyandagi yig‘in nafaqat tayyorgarlik jarayoni, balki xalqaro ringda o‘z imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish maydoniga ham aylandi.
Terma jamoa a’zolari mashg‘ulotlar bilan bir qatorda 4th “Belt and Road” xalqaro turnirida ishtirok etib, turli vazn toifalarida sovrinli o‘rinlarni egalladi.
Eng yuqori natija — 7 ta oltin medal bo‘ldi.
Oltin medal sohiblari
Turnirda O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, chempionlikni qo‘lga kiritgan bokschilar:
-50 kg: Shodiyor Meliqo‘ziyev;
-60 kg: Shohrux Abdumalikov;
-65 kg: Madiyar Daniyarov;
-90 kg: Ruslan Sharipboyev;
+90 kg: Madiyar Saydrahimov;
-51 kg: Zilolaxon Yusufova;
-80 kg: Ruxshona Parpiyeva.
Shu tariqa, yetti nafar bokschimiz musobaqani o‘z vazn toifasida birinchi o‘rin bilan yakunladi.
Yana to‘rt nafar bokschi kumush medal oldi
O‘zbekiston terma jamoasi a’zolaridan yana to‘rt nafari finalga qadar yetib borib, kumush medal bilan taqdirlandi.
Ular:
-65 kg: Adhamjon Muxiddinov;
-75 kg: Safarmurod Allaberganov;
+90 kg: Shaxzod Polvonov;
+80 kg: Sobiraxon Shohobiddinova.
Bu natija O‘zbekiston vakillarining turnirdagi umumiy medallar jamg‘armasiga yana to‘rtta sovrin qo‘shdi.
Bronza medallar ham oltita
Turnirda yana olti nafar o‘zbekistonlik bokschi shohsupaning uchinchi pog‘onasidan joy oldi.
Bronza medal sohiblari:
-50 kg: Amirbek Ismoilov;
-70 kg: Abdulaziz Jo‘raqulov;
+90 kg: Ozodbek Aliyev;
-48 kg: Jasmin Tohirova;
-65 kg: Sevinch Xurramova;
-75 kg: Aysanem Saruarova.
Shunday qilib, O‘zbekiston bokschilari Xitoydagi turnirni jami 17 ta medal bilan yakunladi.
Terma jamoa murabbiylari
O‘zbekiston vakillarining Xitoydagi tayyorgarlik yig‘ini va musobaqadagi ishtirokiga Ramz Axmedov, Yusufjon Tursunov, Ikrom Berdiyev, Ozod Xasanov, Baxodirjon Nuriddinov hamda Rustam Abilovdan iborat murabbiylar shtabi rahbarlik qildi.
Musobaqada hakam sifatida Asliddin Abdualimov ham ishtirok etdi.
7 oltin va jami 17 medal — yig‘inning muhim natijasi
Sinszyandagi qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini davomida qayd etilgan natijalar O‘zbekiston boks maktabi vakillarining xalqaro maydondagi navbatdagi sovrinlarini boyitdi.
7 ta oltin, 4 ta kumush va 6 ta bronza — jami 17 ta medal.
Eng muhimi, bokschilar musobaqa tajribasini boyitib, xalqaro raqobat muhitida o‘z kuchini sinab ko‘rdi. Endi Xitoydagi yig‘in va “Belt and Road” turnirida orttirilgan tajriba terma jamoaning keyingi musobaqalarida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
O‘zbekiston boksi uchun Sinszyandagi 16 kunlik yig‘in ana shunday sermahsul natija bilan yakunlandi.
Izohlar 0
…