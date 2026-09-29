O‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdi

·5·Sport
O‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdi

O‘zbekiston boks milliy terma jamoasi a’zolari Xitoydagi xalqaro qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inini munosib natijalar bilan yakunladi. 14–29 sentyabr kunlari Sinszyan avtonom okrugida o‘tkazilgan yig‘in davomida bokschilarimiz 4th “Belt and Road” xalqaro turnirida 17 ta medal qo‘lga kiritdi.

Vakillarimiz musobaqani 7 ta oltin, 4 ta kumush va 6 ta bronza medal bilan yakunladi.

Xitoydagi yig‘in medallarga boy bo‘ldi

O‘zbekistonlik bokschilar uchun Sinszyandagi yig‘in nafaqat tayyorgarlik jarayoni, balki xalqaro ringda o‘z imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish maydoniga ham aylandi.

Terma jamoa a’zolari mashg‘ulotlar bilan bir qatorda 4th “Belt and Road” xalqaro turnirida ishtirok etib, turli vazn toifalarida sovrinli o‘rinlarni egalladi.

Eng yuqori natija — 7 ta oltin medal bo‘ldi.

Oltin medal sohiblari

Turnirda O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, chempionlikni qo‘lga kiritgan bokschilar:

  • -50 kg: Shodiyor Meliqo‘ziyev;

  • -60 kg: Shohrux Abdumalikov;

  • -65 kg: Madiyar Daniyarov;

  • -90 kg: Ruslan Sharipboyev;

  • +90 kg: Madiyar Saydrahimov;

  • -51 kg: Zilolaxon Yusufova;

  • -80 kg: Ruxshona Parpiyeva.

Shu tariqa, yetti nafar bokschimiz musobaqani o‘z vazn toifasida birinchi o‘rin bilan yakunladi.

Yana to‘rt nafar bokschi kumush medal oldi

O‘zbekiston terma jamoasi a’zolaridan yana to‘rt nafari finalga qadar yetib borib, kumush medal bilan taqdirlandi.

Ular:

  • -65 kg: Adhamjon Muxiddinov;

  • -75 kg: Safarmurod Allaberganov;

  • +90 kg: Shaxzod Polvonov;

  • +80 kg: Sobiraxon Shohobiddinova.

Bu natija O‘zbekiston vakillarining turnirdagi umumiy medallar jamg‘armasiga yana to‘rtta sovrin qo‘shdi.

Bronza medallar ham oltita

Turnirda yana olti nafar o‘zbekistonlik bokschi shohsupaning uchinchi pog‘onasidan joy oldi.

Bronza medal sohiblari:

  • -50 kg: Amirbek Ismoilov;

  • -70 kg: Abdulaziz Jo‘raqulov;

  • +90 kg: Ozodbek Aliyev;

  • -48 kg: Jasmin Tohirova;

  • -65 kg: Sevinch Xurramova;

  • -75 kg: Aysanem Saruarova.

Shunday qilib, O‘zbekiston bokschilari Xitoydagi turnirni jami 17 ta medal bilan yakunladi.

Terma jamoa murabbiylari

O‘zbekiston vakillarining Xitoydagi tayyorgarlik yig‘ini va musobaqadagi ishtirokiga Ramz Axmedov, Yusufjon Tursunov, Ikrom Berdiyev, Ozod Xasanov, Baxodirjon Nuriddinov hamda Rustam Abilovdan iborat murabbiylar shtabi rahbarlik qildi.

Musobaqada hakam sifatida Asliddin Abdualimov ham ishtirok etdi.

7 oltin va jami 17 medal — yig‘inning muhim natijasi

Sinszyandagi qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini davomida qayd etilgan natijalar O‘zbekiston boks maktabi vakillarining xalqaro maydondagi navbatdagi sovrinlarini boyitdi.

7 ta oltin, 4 ta kumush va 6 ta bronza — jami 17 ta medal.

Eng muhimi, bokschilar musobaqa tajribasini boyitib, xalqaro raqobat muhitida o‘z kuchini sinab ko‘rdi. Endi Xitoydagi yig‘in va “Belt and Road” turnirida orttirilgan tajriba terma jamoaning keyingi musobaqalarida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

O‘zbekiston boksi uchun Sinszyandagi 16 kunlik yig‘in ana shunday sermahsul natija bilan yakunlandi.

4th Belt and RoadSinszyan avtonom okrugO‘zbekiston boks milliy terma jamoasiShodiyor Meliqo‘ziyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiYangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildi23 sentabr 16:32To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumBugun 17:30Yerevandan to‘rt bokschimiz 4 medal bilan qaytdi: Xabibullayev chempion!Yerevandan to‘rt bokschimiz 4 medal bilan qaytdi: Xabibullayev chempion!26 iyul 05:18Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!16 iyul 19:36Oʻzbekiston bokschilari yarim finalda porladi: 2 nafari finalga yoʻl oldiOʻzbekiston bokschilari yarim finalda porladi: 2 nafari finalga yoʻl oldi26 aprel 06:46O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiO‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladi6 iyul 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi