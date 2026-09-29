Opera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Opera brauzeri Android foydalanuvchilari uchun xorijiy safarlarda aloqada bo'lishni osonlashtirish maqsadida bepul 3 gigabayt eSIM internet-paketini taqdim etdi.
- Ushbu paket faollashtirilganidan so'ng uch kun davomida amal qiladi va smartfondagi barcha ilovalarda ishlaydi.
- Bepul trafikdan hozircha AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, BAA, Braziliya, Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya va Polsha foydalanuvchilari foydalanishlari mumkin.
Opera Software kompaniyasi Android qurilmalari uchun moʻljallangan mobil brauzeriga xorijiy safarlarda aloqada qolishni osonlashtiruvchi yangi funksiyani joriy qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endi foydalanuvchilar jismoniy SIM-kartani almashtirmasdan turib, bepul eSIM orqali 3 gigabayt mobil internetga ega boʻlishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi imkoniyat sayohatchilar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan boʻlib, taqdim etilgan internet trafigi faqatgina brauzerda emas, balki smartfondagi boshqa barcha ilovalarda ham toʻlaqonli ishlashini taʼminlaydi. eSIM sozlamalarini toʻgʻridan-toʻgʻri Opera ilovasining oʻzida amalga oshirish mumkin, bu esa qoʻshimcha dasturlarni yuklab olish zaruriyatini yoʻqqa chiqaradi.
Shartlar va amal qilish muddatiDastur doirasida taqdim etiladigan 3 gigabaytlik bepul internet paketi faollashtirilgan paytdan boshlab uch kun davomida amal qiladi. Belgilangan muddat yokilimit tugagach, foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 3, 5 yoki 10 gigabayt hajmdagi pullik paketlarni ulashlari mumkin boʻladi. Ularning narxi esa foydalanuvchi turgan mamlakatga qarab farqlanadi.
Hozirgi bosqichda bepul trafikdan faqatgina AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, BAA, Braziliya, Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya va Polsha foydalanuvchilari foydalanishlari mumkin. Shu bilan birga, eSIM texnologiyasining oʻzi, jumladan, Tailand, Malayziya va Singapur kabi davlatlarda ham ishlaydi.
Texnik talablar va kelgusi rejalarUshbu qulaylikdan foydalanish uchun smartfon maʼlum texnik talablarga javob berishi lozim. Xususan, qurilma Android 10 yoki undan yangiroq operatsion tizimda ishlashi, eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi hamda muayyan aloqa operatoriga kontrakt asosida biriktirilmagan boʻlishi talab etiladi.
Hozircha Opera vakillari ushbu foydali funksiyani Apple qurilmalari, jumladan iOS operatsion tizimida ishlaydigan gadjetlar uchun ham chiqarish rejalari borligi haqida biror maʼlumot berishmadi. Shunga qaramay, Android foydalanuvchilari uchun bu xorijiy safarlarda aloqa xarajatlarini sezilarli darajada optimallashtirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…