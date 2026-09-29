Opera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdi

·9·Texno
Opera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Opera brauzeri Android foydalanuvchilari uchun xorijiy safarlarda aloqada bo'lishni osonlashtirish maqsadida bepul 3 gigabayt eSIM internet-paketini taqdim etdi.
  • Ushbu paket faollashtirilganidan so'ng uch kun davomida amal qiladi va smartfondagi barcha ilovalarda ishlaydi.
  • Bepul trafikdan hozircha AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, BAA, Braziliya, Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya va Polsha foydalanuvchilari foydalanishlari mumkin.

Opera Software kompaniyasi Android qurilmalari uchun moʻljallangan mobil brauzeriga xorijiy safarlarda aloqada qolishni osonlashtiruvchi yangi funksiyani joriy qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endi foydalanuvchilar jismoniy SIM-kartani almashtirmasdan turib, bepul eSIM orqali 3 gigabayt mobil internetga ega boʻlishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi imkoniyat sayohatchilar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan boʻlib, taqdim etilgan internet trafigi faqatgina brauzerda emas, balki smartfondagi boshqa barcha ilovalarda ham toʻlaqonli ishlashini taʼminlaydi. eSIM sozlamalarini toʻgʻridan-toʻgʻri Opera ilovasining oʻzida amalga oshirish mumkin, bu esa qoʻshimcha dasturlarni yuklab olish zaruriyatini yoʻqqa chiqaradi.

Shartlar va amal qilish muddati

Dastur doirasida taqdim etiladigan 3 gigabaytlik bepul internet paketi faollashtirilgan paytdan boshlab uch kun davomida amal qiladi. Belgilangan muddat yokilimit tugagach, foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 3, 5 yoki 10 gigabayt hajmdagi pullik paketlarni ulashlari mumkin boʻladi. Ularning narxi esa foydalanuvchi turgan mamlakatga qarab farqlanadi.

Hozirgi bosqichda bepul trafikdan faqatgina AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, BAA, Braziliya, Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya va Polsha foydalanuvchilari foydalanishlari mumkin. Shu bilan birga, eSIM texnologiyasining oʻzi, jumladan, Tailand, Malayziya va Singapur kabi davlatlarda ham ishlaydi.

Texnik talablar va kelgusi rejalar

Ushbu qulaylikdan foydalanish uchun smartfon maʼlum texnik talablarga javob berishi lozim. Xususan, qurilma Android 10 yoki undan yangiroq operatsion tizimda ishlashi, eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi hamda muayyan aloqa operatoriga kontrakt asosida biriktirilmagan boʻlishi talab etiladi.

Hozircha Opera vakillari ushbu foydali funksiyani Apple qurilmalari, jumladan iOS operatsion tizimida ishlaydigan gadjetlar uchun ham chiqarish rejalari borligi haqida biror maʼlumot berishmadi. Shunga qaramay, Android foydalanuvchilari uchun bu xorijiy safarlarda aloqa xarajatlarini sezilarli darajada optimallashtirish imkonini beradi.

OperaAndroideSIMInternetTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaHuawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiya8 sentabr 22:29Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi22 sentabr 02:57Starlink Yaponiyada Mini toʻplamini bepul taqdim eta boshladiStarlink Yaponiyada Mini toʻplamini bepul taqdim eta boshladi24 sentabr 13:55Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh tizimi Uztelecom koʻmagida Oʻzbekistonga kirib kelmoqdaAmazon Leo sunʼiy yoʻldosh tizimi Uztelecom koʻmagida Oʻzbekistonga kirib kelmoqda23 sentabr 15:24Truecaller daromadlarni oshirish maqsadida eSIM xizmatini yoʻlga qoʻydiTruecaller daromadlarni oshirish maqsadida eSIM xizmatini yoʻlga qoʻydi20 may 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi