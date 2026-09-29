Italiya ayollar terma jamoasi JCh saralash pley-off bahslariga tayyorgarlik koʻrmoqda

·3·Sport
Italiya ayollar terma jamoasi JCh saralash pley-off bahslariga tayyorgarlik koʻrmoqda

Futbol boʻyicha Italiya ayollar terma jamoasi Braziliyada boʻlib oʻtadigan jahon chempionatining saralash pley-off bosqichi doirasidagi dastlabki raqibiga qarshi bahslarga kirishmoqda. Saralash guruhida Daniyadan keyin ikkinchi oʻrinni egallab, toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻllanmani qoʻldan boy bergan Andrea Sonchin shogirdlari endi mundial chiptasi uchun pley-off bosqichidan oʻtishga majbur. Jamoaning oldinda turgan vazifalari va tarkibdagi oʻzgarishlar muxlislar eʼtiborida boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Italiya terma jamoasi pley-offning birinchi raundida FIFA reytingida 52-oʻrinni egallab turgan Belarus terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Ushbu ikki oʻyinlik qarama-qarshilikning ilk uchrashuvi 9 oktyabr kuni Gruziyaning Tbilisi shahridagi David Petriashvili stadionida neytral maydon sifatida boʻlib oʻtadi. Javob uchrashuvi esa 13 oktyabr kuni Florensiyadagi Artemio Franchi stadionida tashkil etiladi. Belarus futbol federatsiyasi 2022 yildan buyon uy uchrashuvlarini neytral maydonlarda oʻtkazishga majbur boʻlayotgani sababli mazkur oʻyin Tbilisiga belgilangan.

Tarkibga qaytgan tajribali futbolchilar

Bosh murabbiy Andrea Sonchin ushbu oʻyinlar oldidan Covercianodagi bazada boshlanadigan yigʻinga 28 nafar futbolchini jalb etdi. Jamoaning asosiy yangi qiyofalari sifatida Martina Rosucci hamda Annamaria Serturini uzoq tanaffusdan soʻng tarkibga qaytgani eʼtiborga molik. Jumladan, Annamaria Serturini tizzasidagi jiddiy jarohat — xochsimon bogʻlamlari uzilganidan keyin ilk bor safga qaytdi. Shuningdek, Astrid Gilardi va Elisa Polli ham terma jamoaga chaqiruv oldi.

Italiya futbol federatsiyasi xabariga koʻra, jamoa 7 oktyabrga qadar Covercianodagi Federal texnik markazida mashgʻulotlar oʻtkazib, shundan soʻng Gruziya poytaxtiga yoʻl oladi. 10 oktyabr tongida esa futbolchilar Florensiyaga qaytib, Artemio Franchi stadionidagi javob oʻyiniga tayyorgarlikni davom ettiradilar. Mazkur arena italiyaliklar uchun har doim omadli kelgan boʻlib, u yerda avvallari Portugaliya va Isroil ustidan yirik gʻalabalar qoʻlga kiritilgan.

Oldinda hal qiluvchi bosqichlar

Agar Italiya terma jamoasi Belarus toʻsigʻidan muvaffaqiyatli oʻtsa, dekabr oyining boshida Finlandiya va Serbiya oʻrtasidagi pley-off gʻolibiga qarshi hal qiluvchi uchrashuvda maydonga tushadi. Yevropaning 32 ta terma jamoasi Janubiy Amerikada ilk bor oʻtkaziladigan mundialning soʻnggi yettita yoʻllanmasi hamda qitʼalararo pley-offdagi bitta oʻrin uchun kurash olib bormoqda. Eʼtiborlisi, guruh bosqichidan farqli oʻlaroq, ushbu jahon chempionatida VAR tizimidan foydalaniladi.

Italiya terma jamoasining mazkur yigʻinga jalb etilgan kengaytirilgan tarkibi quyidagi futbolchilardan iborat:

  • Darvozabonlar: Rachele Baldi, Francesca Durante, Astrid Gilardi, Laura Giuliani;
  • Himoyachilar: Elisa Bartoli, Valentina Bergamaschi, Lisa Boattin, Federica D’Aurica, Lucia Di Guglielmo, Martina Lenzini, Elisabetta Oliviero, Martina Rosucci, Cecilia Salvai, Angelica Soffia;
  • Yarim himoyachilar: Arianna Caruso, Giulia Dragoni, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Eva Schatzer, Annamaria Serturini, Emma Severini;
  • Hujumchilar: Barbara Bonansea, Michela Cambiaghi, Sofia Cantore, Cristiana Girelli, Benedetta Glionna, Martina Piemonte, Elisa Polli.

Jahon chempionatiItaliyaBelarusPley-offAyollar futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Franchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edikFranchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edikKecha 15:39Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiItaliya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdi7 sentabr 15:14Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdi22 sentabr 23:37Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzating29 iyun 22:22Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiKot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldi26 iyun 11:55Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda25 iyun 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi