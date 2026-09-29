Italiya ayollar terma jamoasi JCh saralash pley-off bahslariga tayyorgarlik koʻrmoqda
Futbol boʻyicha Italiya ayollar terma jamoasi Braziliyada boʻlib oʻtadigan jahon chempionatining saralash pley-off bosqichi doirasidagi dastlabki raqibiga qarshi bahslarga kirishmoqda. Saralash guruhida Daniyadan keyin ikkinchi oʻrinni egallab, toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻllanmani qoʻldan boy bergan Andrea Sonchin shogirdlari endi mundial chiptasi uchun pley-off bosqichidan oʻtishga majbur. Jamoaning oldinda turgan vazifalari va tarkibdagi oʻzgarishlar muxlislar eʼtiborida boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Italiya terma jamoasi pley-offning birinchi raundida FIFA reytingida 52-oʻrinni egallab turgan Belarus terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Ushbu ikki oʻyinlik qarama-qarshilikning ilk uchrashuvi 9 oktyabr kuni Gruziyaning Tbilisi shahridagi David Petriashvili stadionida neytral maydon sifatida boʻlib oʻtadi. Javob uchrashuvi esa 13 oktyabr kuni Florensiyadagi Artemio Franchi stadionida tashkil etiladi. Belarus futbol federatsiyasi 2022 yildan buyon uy uchrashuvlarini neytral maydonlarda oʻtkazishga majbur boʻlayotgani sababli mazkur oʻyin Tbilisiga belgilangan.
Tarkibga qaytgan tajribali futbolchilarBosh murabbiy Andrea Sonchin ushbu oʻyinlar oldidan Covercianodagi bazada boshlanadigan yigʻinga 28 nafar futbolchini jalb etdi. Jamoaning asosiy yangi qiyofalari sifatida Martina Rosucci hamda Annamaria Serturini uzoq tanaffusdan soʻng tarkibga qaytgani eʼtiborga molik. Jumladan, Annamaria Serturini tizzasidagi jiddiy jarohat — xochsimon bogʻlamlari uzilganidan keyin ilk bor safga qaytdi. Shuningdek, Astrid Gilardi va Elisa Polli ham terma jamoaga chaqiruv oldi.
Italiya futbol federatsiyasi xabariga koʻra, jamoa 7 oktyabrga qadar Covercianodagi Federal texnik markazida mashgʻulotlar oʻtkazib, shundan soʻng Gruziya poytaxtiga yoʻl oladi. 10 oktyabr tongida esa futbolchilar Florensiyaga qaytib, Artemio Franchi stadionidagi javob oʻyiniga tayyorgarlikni davom ettiradilar. Mazkur arena italiyaliklar uchun har doim omadli kelgan boʻlib, u yerda avvallari Portugaliya va Isroil ustidan yirik gʻalabalar qoʻlga kiritilgan.
Oldinda hal qiluvchi bosqichlarAgar Italiya terma jamoasi Belarus toʻsigʻidan muvaffaqiyatli oʻtsa, dekabr oyining boshida Finlandiya va Serbiya oʻrtasidagi pley-off gʻolibiga qarshi hal qiluvchi uchrashuvda maydonga tushadi. Yevropaning 32 ta terma jamoasi Janubiy Amerikada ilk bor oʻtkaziladigan mundialning soʻnggi yettita yoʻllanmasi hamda qitʼalararo pley-offdagi bitta oʻrin uchun kurash olib bormoqda. Eʼtiborlisi, guruh bosqichidan farqli oʻlaroq, ushbu jahon chempionatida VAR tizimidan foydalaniladi.
Italiya terma jamoasining mazkur yigʻinga jalb etilgan kengaytirilgan tarkibi quyidagi futbolchilardan iborat:
- Darvozabonlar: Rachele Baldi, Francesca Durante, Astrid Gilardi, Laura Giuliani;
- Himoyachilar: Elisa Bartoli, Valentina Bergamaschi, Lisa Boattin, Federica D’Aurica, Lucia Di Guglielmo, Martina Lenzini, Elisabetta Oliviero, Martina Rosucci, Cecilia Salvai, Angelica Soffia;
- Yarim himoyachilar: Arianna Caruso, Giulia Dragoni, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Eva Schatzer, Annamaria Serturini, Emma Severini;
- Hujumchilar: Barbara Bonansea, Michela Cambiaghi, Sofia Cantore, Cristiana Girelli, Benedetta Glionna, Martina Piemonte, Elisa Polli.
Izohlar 0
…