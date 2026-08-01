Chelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildi

·20·Sport
Chelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildi
Qisqacha

Angliyaning Chelsi klubi 2009–2022-yillar oraligʻida agentlarga toʻlovlarni amalga oshirishdagi tarixiy moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling miqdorida jarimaga tortildi. Mazkur qoidabuzarliklar klubning sobiq xoʻjayini Roman Abramovich davriga borib taqalib, Todd Bueli va Clearlake Capital boshchiligidagi yangi rahbariyat 2011–2018-yillar oraligʻida roʻyxatdan oʻtmagan agentlarga 47 million funt sterling miqdorida oshkor etilmagan toʻlovlar qilinganini oʻ…

Angliyaning Chelsi klubi 2009–2022-yillar oraligʻida agentlarga toʻlovlarni amalga oshirishda yoʻl qoʻyilgan tarixiy moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling miqdorida jarimaga tortildi. Goal.com xabar berishicha, Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) mazkur holat yuzasidan jamoaga nisbatan muallaq turgan transfer taqiqi va ochkolaridan mahrum qilish jazosini koʻrib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu qoidabuzarliklar klubning sobiq xoʻjayini Roman Abramovich davriga borib taqaladi. Todd Bueli va Clearlake Capital boshchiligidagi jamoaning yangi rahbariyati 2011–2018-yillar oraligʻida roʻyxatdan oʻtmagan agentlarga 47 million funt sterling miqdorida oshkor etilmagan toʻlovlar qilinganini oʻz ixtiyori bilan fosh qilgan.

Mustaqil komissiya qarori va transfer taqiqi

FA tomonidan oʻtkazilgan tekshiruvlar natijasida jami 74 ta qoida buzilishi aniqlangan. Dastlab klubga nisbatan qoʻllanilishi koʻzda tutilgan muallaq olti ochkoni olib tashlash jazosi apellyatsiyadan soʻng bekor qilindi. Shuningdek, klubga ikki transfer oynasi davomida futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazish boʻyicha muallaq taqiq ham berildi.

Mustaqil tartibga solish komissiyasi Chelsi rahbariyatining bu masalani oʻz tashabbusi bilan maʼlum qilganini alohida taʼkidladi. Komissiya xulosasiga koʻra, agar klubning oʻzi bu holatni FA eʼtiboriga havola etmaganida, mazkur qoidabuzarliklar ochilishi dargumon edi.

Moliyaviy jarimaning yoʻnalishi va klub munosabati

Qoʻllanilgan 10 million funt sterling miqdoridagi moliyaviy jarima mablagʻlari Angliya futbol assotsiatsiyasi tomonidan mamlakatda ommaviy futbolni (grassroots football) qoʻllab-quvvatlash uchun qayta taqsimlanishi belgilandi. FA bu qaror oʻxshash qilmishlarning oldini olish va oʻyin yaxlitligini saqlash uchun munosib jazo ekanligini bildirdi.

Chelsi rahbariyati mazkur surishtiruv yakunlangach, rasmiy bayonot bilan chiqdi. Unda FA jarayoni yakunlangani va bu klubga nisbatan barcha tartibga solish amaliyotlariga nuqta qoʻygani taʼkidlandi. Shuningdek, klub UEFA, Premyer-liga va FAga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirdi.

Eslatib oʻtamiz, Roman Abramovich 2022-yil mart oyida Britaniya hukumati tomonidan sanksiyaga uchragan edi. Oʻshanda Chelsi klubini sotishdan tushgan 2,5 milliard funt sterling miqdoridagi mablagʻ gumanitar yordam fondlarini taqsimlash boʻyicha kelishmovchiliklar sababli Britaniya bank hisobraqamlarida muzlatilganicha qolmoqda. Agentlarga toʻlovlar boʻyicha ushbu ish sobiq rahbariyat merosiga bogʻliq boʻlgan barcha tekshiruvlarga yakun yasadi.

ChelsiAngliya Premyer-ligasiFutbolTransferlarFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiTurkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiBugun, 12:03Kristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdiKristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdiBugun, 11:56FIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiFIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiBugun, 11:41Inter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordiInter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordiBugun, 11:38Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Bugun, 09:51«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda