Chelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildi
Angliyaning Chelsi klubi 2009–2022-yillar oraligʻida agentlarga toʻlovlarni amalga oshirishdagi tarixiy moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling miqdorida jarimaga tortildi. Mazkur qoidabuzarliklar klubning sobiq xoʻjayini Roman Abramovich davriga borib taqalib, Todd Bueli va Clearlake Capital boshchiligidagi yangi rahbariyat 2011–2018-yillar oraligʻida roʻyxatdan oʻtmagan agentlarga 47 million funt sterling miqdorida oshkor etilmagan toʻlovlar qilinganini oʻ…
Angliyaning Chelsi klubi 2009–2022-yillar oraligʻida agentlarga toʻlovlarni amalga oshirishda yoʻl qoʻyilgan tarixiy moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling miqdorida jarimaga tortildi. Goal.com xabar berishicha, Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) mazkur holat yuzasidan jamoaga nisbatan muallaq turgan transfer taqiqi va ochkolaridan mahrum qilish jazosini koʻrib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu qoidabuzarliklar klubning sobiq xoʻjayini Roman Abramovich davriga borib taqaladi. Todd Bueli va Clearlake Capital boshchiligidagi jamoaning yangi rahbariyati 2011–2018-yillar oraligʻida roʻyxatdan oʻtmagan agentlarga 47 million funt sterling miqdorida oshkor etilmagan toʻlovlar qilinganini oʻz ixtiyori bilan fosh qilgan.
Mustaqil komissiya qarori va transfer taqiqiFA tomonidan oʻtkazilgan tekshiruvlar natijasida jami 74 ta qoida buzilishi aniqlangan. Dastlab klubga nisbatan qoʻllanilishi koʻzda tutilgan muallaq olti ochkoni olib tashlash jazosi apellyatsiyadan soʻng bekor qilindi. Shuningdek, klubga ikki transfer oynasi davomida futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazish boʻyicha muallaq taqiq ham berildi.
Mustaqil tartibga solish komissiyasi Chelsi rahbariyatining bu masalani oʻz tashabbusi bilan maʼlum qilganini alohida taʼkidladi. Komissiya xulosasiga koʻra, agar klubning oʻzi bu holatni FA eʼtiboriga havola etmaganida, mazkur qoidabuzarliklar ochilishi dargumon edi.
Moliyaviy jarimaning yoʻnalishi va klub munosabatiQoʻllanilgan 10 million funt sterling miqdoridagi moliyaviy jarima mablagʻlari Angliya futbol assotsiatsiyasi tomonidan mamlakatda ommaviy futbolni (grassroots football) qoʻllab-quvvatlash uchun qayta taqsimlanishi belgilandi. FA bu qaror oʻxshash qilmishlarning oldini olish va oʻyin yaxlitligini saqlash uchun munosib jazo ekanligini bildirdi.
Chelsi rahbariyati mazkur surishtiruv yakunlangach, rasmiy bayonot bilan chiqdi. Unda FA jarayoni yakunlangani va bu klubga nisbatan barcha tartibga solish amaliyotlariga nuqta qoʻygani taʼkidlandi. Shuningdek, klub UEFA, Premyer-liga va FAga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirdi.
Eslatib oʻtamiz, Roman Abramovich 2022-yil mart oyida Britaniya hukumati tomonidan sanksiyaga uchragan edi. Oʻshanda Chelsi klubini sotishdan tushgan 2,5 milliard funt sterling miqdoridagi mablagʻ gumanitar yordam fondlarini taqsimlash boʻyicha kelishmovchiliklar sababli Britaniya bank hisobraqamlarida muzlatilganicha qolmoqda. Agentlarga toʻlovlar boʻyicha ushbu ish sobiq rahbariyat merosiga bogʻliq boʻlgan barcha tekshiruvlarga yakun yasadi.
…