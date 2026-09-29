O‘zbekistonda oktyabr sovuq havo bilan boshlanadi
O‘zbekistonda oktyabr oyi o‘zgaruvchan va salqin ob-havo bilan boshlanishi kutilmoqda. «O‘zgidromet» ma’lumotlariga ko‘ra, 1 oktyabr kuni mamlakatning markaziy va sharqiy hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkin.
Tog‘oldi va tog‘li hududlarda esa yog‘ingarchilik kuchliroq bo‘lishi prognoz qilingan. Baland tog‘li joylarda harorat pasayishi ortidan yomg‘ir qorga aylanishi ehtimoli bor.
2–4 oktyabr kunlari respublika hududining aksar qismida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Bu davrda havo harorati biroz ko‘tarilishi taxmin qilinmoqda.
Biroq 4 oktyabrdan shimoli-g‘arbiy hududlarga sovuq va nam havo oqimi kirib kelishi mumkin. 5–7 oktyabr kunlari esa ushbu havo massasi mamlakatning boshqa hududlariga ham tarqalishi prognoz qilingan.
Shu tariqa, oktyabr oyining birinchi haftasida O‘zbekistonda havo bir necha bor o‘zgarishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…